“未完成の美しさ” を静かに描く。 新ウィメンズアパレルブランド「BOVERA」が初となるコレクションを披露

株式会社sefee maison

株式会社sefee maison（本社：東京都港区、以下「当社」）は、2026年1月26日(月) に新アパレルブランド「BOVERA」をローンチ。

ブランド初となるシーズンコレクションを公開いたしました。

ブランドローンチ記事(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000168860.html)

まもなく オンラインストアオープンと同時に、予約販売を開始。

3日間限定で10％OFFのキャンペーンを開催いたします。

詳細はBOVERA公式Instagram(https://www.instagram.com/bovera_official/)をご確認くださいませ。

◼︎BOVERA First Collection

- KINETIC CLOTH -

KINETIC CLOTH（キネティック・クロス） は、「布が動きとともに形を変えていく “その瞬間” 」を捉えたコレクション。

立っているとき、歩き出したとき。

光を受けたとき、静かに佇むとき。

同じ一着でも、動きによって表情が変わる、そのわずかな変化の中に、私たちは美しさを見つけました。

布 × 動き × 時間

その３つが重なったときにだけ生まれる、透明で、儚く、そして芯ある美しさ。

BOVERAはその一瞬一瞬を尊び、

布がまとう人と共に、呼吸しながら変化していく過程をこのコレクションに刻みました。

着る人のリズムや時間と重なりながら、

服そのものの輪郭が少しずつ育っていきます。

完成された強さではなく、“完成へ向かう途中”に宿る美しさ。

Fabric begins to move,

and in that movement, it becomes.

着る人によって完成していくラインです。

◼︎2026 First Collection Items

本コレクションが捉えたのは、その微細な変化の連続。

誰かがまとった瞬間から始まる、シルエットの“生成”の時間。

動きに合わせて輪郭が立ち上がり、

空気によって柔らかさが宿り、

光によって質感が奥行きを得ていきます。

Long Ribbon DressCotton Lace BlouseCotton Lace Pair SkirtFlower Motif Bustier

◼︎BRAND CONCEPT

BOVERAは、「未完成」と「芽吹き」をキーワードに、人生の変化の途中にある女性の時間を肯定します。

完成された姿ではなく、変わり続けるプロセスそのものを美しさとして捉えること。日常のなかで静かに前向きな力を与える存在を目指します。

BOVERAが大切にしているのは、人生を一つの完成形で終わらせないという考え方。

「未完成」であることは、可能性が閉じていないということ。

「芽吹き」の途中にある時間には、まだ選べる未来と、伸びていく余白があります。

BOVERAは、その余白を楽しむための服を提案いたします。

▪︎The message of the collection

「布が動きとともに形を変えていく “その瞬間” 」に着目し、布そのものが持つ力に導かれるかたちで誕生した、BOVERA初のシーズンコレクション。

着る人のリズムや時間と重なりながら、服そのものの輪郭が少しずつ育っていくことを願っています。



完成された強さではなく、“完成へ向かう途中”に宿る美しさ。

その一瞬一瞬が重なり、服はただの形ではなく、着る人とともに呼吸する存在へと変わっていきます。

このコレクションが、あなたの時間や感情、歩幅に寄り添いながら、少しずつあなた自身の一着へと育っていきますように。そしてその過程さえも、美しい記憶として残りますように。

〈お問い合わせ先〉

◼︎BOVERA OFFICIAL Instagram：@bovera_official(https://www.instagram.com/bovera_official/)

◼︎INFORMATION：bovera@sefeemaison.co.jp