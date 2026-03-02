“未完成の美しさ” を静かに描く。 新ウィメンズアパレルブランド「BOVERA」が初となるコレクションを披露
株式会社sefee maison（本社：東京都港区、以下「当社」）は、2026年1月26日(月) に新アパレルブランド「BOVERA」をローンチ。
ブランド初となるシーズンコレクションを公開いたしました。
◼︎BOVERA First Collection
- KINETIC CLOTH -
KINETIC CLOTH（キネティック・クロス） は、「布が動きとともに形を変えていく “その瞬間” 」を捉えたコレクション。
立っているとき、歩き出したとき。
光を受けたとき、静かに佇むとき。
同じ一着でも、動きによって表情が変わる、そのわずかな変化の中に、私たちは美しさを見つけました。
布 × 動き × 時間
その３つが重なったときにだけ生まれる、透明で、儚く、そして芯ある美しさ。
BOVERAはその一瞬一瞬を尊び、
布がまとう人と共に、呼吸しながら変化していく過程をこのコレクションに刻みました。
着る人のリズムや時間と重なりながら、
服そのものの輪郭が少しずつ育っていきます。
完成された強さではなく、“完成へ向かう途中”に宿る美しさ。
Fabric begins to move,
and in that movement, it becomes.
着る人によって完成していくラインです。
◼︎2026 First Collection Items
本コレクションが捉えたのは、その微細な変化の連続。
誰かがまとった瞬間から始まる、シルエットの“生成”の時間。
動きに合わせて輪郭が立ち上がり、
空気によって柔らかさが宿り、
光によって質感が奥行きを得ていきます。
Long Ribbon Dress
Cotton Lace Blouse
Cotton Lace Pair Skirt
Flower Motif Bustier
◼︎BRAND CONCEPT
BOVERAは、「未完成」と「芽吹き」をキーワードに、人生の変化の途中にある女性の時間を肯定します。
完成された姿ではなく、変わり続けるプロセスそのものを美しさとして捉えること。日常のなかで静かに前向きな力を与える存在を目指します。
BOVERAが大切にしているのは、人生を一つの完成形で終わらせないという考え方。
「未完成」であることは、可能性が閉じていないということ。
「芽吹き」の途中にある時間には、まだ選べる未来と、伸びていく余白があります。
BOVERAは、その余白を楽しむための服を提案いたします。
▪︎The message of the collection
「布が動きとともに形を変えていく “その瞬間” 」に着目し、布そのものが持つ力に導かれるかたちで誕生した、BOVERA初のシーズンコレクション。
着る人のリズムや時間と重なりながら、服そのものの輪郭が少しずつ育っていくことを願っています。
完成された強さではなく、“完成へ向かう途中”に宿る美しさ。
その一瞬一瞬が重なり、服はただの形ではなく、着る人とともに呼吸する存在へと変わっていきます。
このコレクションが、あなたの時間や感情、歩幅に寄り添いながら、少しずつあなた自身の一着へと育っていきますように。そしてその過程さえも、美しい記憶として残りますように。
