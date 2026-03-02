【愛知県一宮市】子どもが走る。大人がくつろぐ。芝生でたっぷり楽しむ春の日帰りBBQ〈ウッドデザインパークいちのみや-紡-〉
ウッドデザインパーク株式会社
「BBQって、こんなにラクだったっけ。」
買い出しも、火起こしの準備もいらない。
ウッドデザインパークいちのみや-紡-では、食材付きの日帰りBBQプランを提供しています。
芝生エリアでは、サッカーやバドミントン、モルック、芝滑りなどのアクティビティも楽しめます。
子どもが思いきり走り回る横で、大人は火を囲み、ゆったりとくつろぐ。
焼いて、遊んで、また焼く。
それが、この春のちょうどいい休日です。
現在、ゴールデンウィーク期間の予約も受付中。
GWの予定がまだ決まっていない方にもおすすめです。
BBQだけで終わらない、外時間
本プランは食材付きの日帰りBBQ。
面倒な買い出しは不要で、手ぶらで来場できます。
利用時間は3時間制。
芝生アクティビティと組み合わせることで、充実した時間を過ごせます。
BBQの合間に体を動かし、また焼き場に戻る。
そんな過ごし方ができるのも魅力のひとつです。
芝生アクティビティ（1グループ1,500円で使い放題）
・サッカー
・バスケットボール
・バドミントン
・バレーボール
・モルック
・芝滑り
・ラジコン
・レンタサイクル
子どもだけでなく、大人も一緒に楽しめるラインナップ。
「遊ぶ場所がある」ことで、BBQ体験の満足度が高まります。
プラン概要
内容：食材付き手ぶら日帰りBBQ
利用時間：3時間制ソフトドリンク飲み放題付き
アクティビティ利用料：1グループ1,500円（使い放題）
場所：ウッドデザインパークいちのみや-紡-（愛知県一宮市）
予約：公式サイ(https://wood-designpark.jp/ichinomiya/dayuse/bbq/)トより受付中