【愛知県一宮市】子どもが走る。大人がくつろぐ。芝生でたっぷり楽しむ春の日帰りBBQ〈ウッドデザインパークいちのみや-紡-〉

ウッドデザインパーク株式会社

「BBQって、こんなにラクだったっけ。」

買い出しも、火起こしの準備もいらない。

ウッドデザインパークいちのみや-紡-では、食材付きの日帰りBBQプランを提供しています。

芝生エリアでは、サッカーやバドミントン、モルック、芝滑りなどのアクティビティも楽しめます。

子どもが思いきり走り回る横で、大人は火を囲み、ゆったりとくつろぐ。

焼いて、遊んで、また焼く。

それが、この春のちょうどいい休日です。

現在、ゴールデンウィーク期間の予約も受付中。

GWの予定がまだ決まっていない方にもおすすめです。

BBQだけで終わらない、外時間

本プランは食材付きの日帰りBBQ。

面倒な買い出しは不要で、手ぶらで来場できます。

利用時間は3時間制。

芝生アクティビティと組み合わせることで、充実した時間を過ごせます。

BBQの合間に体を動かし、また焼き場に戻る。

そんな過ごし方ができるのも魅力のひとつです。

芝生アクティビティ（1グループ1,500円で使い放題）

・サッカー

・バスケットボール

・バドミントン

・バレーボール

・モルック

・芝滑り

・ラジコン

・レンタサイクル

子どもだけでなく、大人も一緒に楽しめるラインナップ。

「遊ぶ場所がある」ことで、BBQ体験の満足度が高まります。

プラン概要

内容：食材付き手ぶら日帰りBBQ

利用時間：3時間制ソフトドリンク飲み放題付き

アクティビティ利用料：1グループ1,500円（使い放題）

場所：ウッドデザインパークいちのみや-紡-（愛知県一宮市）

予約：公式サイ(https://wood-designpark.jp/ichinomiya/dayuse/bbq/)トより受付中