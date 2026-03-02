『今日、好きになりました。』の姉妹番組『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』大人気アニメ『正反対な君と僕』との特別企画を3月4日（水）夜10時より無料配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナルバラエティ番組『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』（以下、『すーぱーのびしろたいむ』）より、TVアニメ『正反対な君と僕』との特別企画を2026年3月4日（水）夜10時に無料配信いたします。

『すーぱーのびしろたいむ』は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）の姉妹番組で、成長真っただ中な『今日好き』メンバーが学校を飛び出し、新しい環境や新しい人と一緒にさまざまなことに挑むバラエティ番組です。

このたび、3月4日（水）夜10時より無料配信する『すーぱーのびしろたいむ』より、TVアニメ『正反対な君と僕』との特別企画が決定いたしました。TVアニメ『正反対な君と僕』は、いつも元気だが周囲の目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かで自分の意見をはっきり言える男子・谷という“正反対”の二人の恋模様を描く等身大ラブコメディです。

本企画では、鈴木役・鈴代紗弓、谷役・坂田将吾が『今日好き』メンバーに声優のいろはをレクチャー。“きんりのカップル”内田金吾&多田梨音、“しゅんゆまカップル” 倉澤俊＆谷村優真が、鈴木と谷のアフレコに挑戦します。そしてお芝居ののびしろがあったカップルの完成映像をOA。果たしてOA権を手にするカップルは！？

なおTVアニメ『正反対な君と僕』は、毎週日曜日午後5時30分より最速配信中。また配信開始から3日後の毎週水曜日午後5時30分より無料配信を開始。以降、3月までのクール中ずっと、無料見放題でお楽しみいただけます。

ぜひアニメと合わせて『今日好き』メンバーの挑戦をお楽しみください。

■ABEMA『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』／TVアニメ『正反対な君と僕』特別企画 概要

（C）AbemaTV,Inc.

＜無料配信日時&番組URL＞

無料配信日時：2026年3月4日（水）夜10時～

番組URL：https://abema.go.link/aCqts

出演：ゆい小池（ゆいちゃみ）、内田金吾（きんご）、倉澤俊（しゅん）、谷村優真（ゆま）、多田梨音（りのん）

ゲスト：鈴代紗弓、坂田将吾

■TVアニメ『正反対な君と僕』毎週日曜日午後5時30分最速配信中！クール中、最新話まで全話を無料で見放題！

(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」最速配信

配信開始日時：2026年1月11日（日）から毎週日曜日午後5時30分より配信開始

番組URL： https://abema.go.link/cXqlv

※配信3日後の毎週水曜日午後5時30分より最新話の無料配信を開始。以降クール中はいつでも無料見放題でお楽しみいただけます。

・無料放送も

放送日時：2026年1月11日（日）から毎週日曜日夜9時より放送中

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.go.link/fRsri

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、

物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。

正反対な二人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、

友人たちとの学校生活を描くラブコメディ。

「ジャンプ＋」にて2024年まで連載され「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」男性部門賞、

「マンガ大賞2024」第7位、「第4回マカデミー賞」作品賞など

数多くの漫画賞を受賞した阿賀沢紅茶による原作をラパントラックがTVアニメ化。

＜CAST＞

鈴木：鈴代紗弓

谷：坂田将吾

渡辺：谷口夢奈

佐藤：平林瑚夏

山田：岩田アンジ

東：島袋美由利

平：加藤渉

西：大森こころ

本田：楠木ともり

＜エンディングテーマ＞

PAS TASTA「ピュア feat. 橋本絵莉子」

＜STAFF＞

原作：「正反対な君と僕」 阿賀沢紅茶（集英社 ジャンプ コミックス刊）

監督：長友孝和

シリーズ構成・アニメーションプロデューサー：内海照子

キャラクターデザイン：みやこまこ

サブキャラクターデザイン・総作画監督：小園菜穂

総作画監督：崎本さゆり

早川加寿子

メインアニメーター：前原里恵

伊澤珠美

美術監督：中村千恵子

色彩設計：秋元由紀

撮影監督：塩川智幸

3Dディレクター：越田祐史

編集：黒澤雅之

2Dデザインワークス：越阪部ワタル

音楽：tofubeats

音響監督：木村絵理子

音響効果：安藤由衣

録音調整：太田泰明

選曲：合田麻衣子

アニメーション制作：ラパントラック

製作幹事：松竹アニメ事業部

公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/seihantai_anime/