役員体制の変更、および執行体制ならびに組織改定に関するお知らせ

株式会社JALUX

当社は、本年６月開催予定の定時株主総会（以下、「同株主総会」といいます。）に付議する役員体制、及び本年４月１日付の執行体制ならびに組織改定を下記のとおり決定いたしましたので、ここにお知らせいたします。

記

I. 役員体制について

(1) 取締役候補者の選任

現任の当社取締役８名（うち３名は社外取締役）は、同株主総会終結の時をもって任期満了となるため、添付の者をその候補者とする。なお、添付の取締役の就任は、同株主総会での承認を条件とする。

(2) 退任予定取締役

添付参照

(3) 監査役候補者の選任

現任の常勤監査役２名は、同株主総会終結の時をもって任期満了となるため、添付の者をその候補者とする。なお、添付の常勤監査役の就任は、同株主総会での承認を条件とする。

(4) 退任予定監査役

添付参照

II. 執行体制について

本年４月１日付にて、執行体制を添付のとおりとする。

III. 組織改定について

本年４月１日付で組織体制を以下のとおり変更する。

- 事業共創推進室を分割し、経営企画本部傘下に共創推進室、社長直轄組織として投資事業室をそれぞれ新設する。- フーズ・ビバレッジ事業本部と経営企画本部にまたがる傘下組織として北海道支社準備室を新設する。- 機械・資材部を環境事業部に改称する。- 総務人事部を人事部に改称する。