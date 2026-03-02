THE PROTEIN（通称:ザプロ）が、″渋谷からJリーグを目指すサッカークラブ″SHIBUYA CITY FCのオフィシャルトップパートナーへ就任。

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田 代表取締役：小倉 由渡）が製造・販売を行うTHE PROTEIN（通称：ザプロ）は、SHIBUYA CITY FCを運営する株式会社PLAYNEW（東京都渋谷区、代表取締役CEO 小泉 翔）とオフィシャルトップパートナー契約を締結しました。2026年シーズンより、公式戦ユニフォーム・胸部分へTHE PROTEIN（ザプロ）のロゴを掲出いたします。

■SHIBUYA CITY FC

SHIBUYA CITY FCは"渋谷からＪリーグを目指すサッカークラブ"です。「渋谷から、世界で最もワクワクするフットボールクラブをつくる。」を理念に掲げ、渋谷の多様性を活かした新しく遊び心のあるピッチ内外の活動を通して、クリエイティブなサッカークラブ創りを標榜している。2025シーズンは現役時代に国内3大タイトル獲得経験を持つ増嶋竜也監督指揮のもと、2年連続の昇格となる関東リーグ1部昇格を果たした。2026年は、これまでチームの中心を担ってきた選手に加え、エネルギー溢れる若き選手たちと共にJFL昇格を目指す。

渋谷駅周辺の会場をジャックした都市型サッカーフェス「FOOTBALL JAM」や官民共同の地域貢献オープンイノベーションプロジェクト「渋谷をつなげる30人」の主宰、SCC千駄ヶ谷コミュニティセンターの指定管理事業など、渋谷区での地域事業活動も多く実施している。

▼SHIBUYA CITY FC公式PVはこちら

https://youtu.be/ba-v8co8nBs

■SHIBUYA CITY FC / 株式会社PLAYNEW 代表取締役CEO 小泉翔様コメント

今シーズンから武内製薬様に胸スポンサーとして、トップパートナーとして契約させていただいたことを心より嬉しく思っております。小倉代表はじめ社員の方々も、非常に若くエネルギーに溢れた会社です。

胸に掲出させていただいたTHE PROTEINの認知拡大、プロモーションに留まらず、渋谷シティと武内製薬のスピード感や柔軟性をフルに活かし、新たな取り組みを仕掛けていきます。

2026年シーズンは、JFL昇格、Jリーグ参入という高く険しい壁を乗り越えるための戦いがついに始まる、いわばクラブの転換期となります。このタイミングで武内製薬様とタッグを組み、新たな歴史をスタートさせられることに、心がとても高揚しています。同社の成長に負けないよう、多くの刺激と反響をお返しできるように戦って参ります。

武内製薬株式会社 代表取締役 小倉由渡 コメント

この度、SHIBUYA CITY FCのオフィシャルトップパートナーとして、同クラブとご一緒できることを大変嬉しく思います。

「PLAYNEW & SCRAMBLE」を理念に掲げ、渋谷からJリーグを目指すという斬新で壮大なチャレンジを進めているクラブの姿勢は、当社が大切にしている「挑戦」や「SPEED」といった価値観とも強く重なります。

そして、2026年は同クラブにとって、Jリーグ参入に向けた最初の第一歩であるJFL昇格への戦いが始まる非常に重要なシーズンとなります。

だからこそ、その熾烈な争いを戦い抜けるよう、全力でサポートさせていただきつつ、その熱狂に負けないように我々としても成長を続けていく所存です。

そして今回、ロゴを掲出させていただく我々のプロテインブランド「THE PROTEIN」では人々が「理想の自分になるために」、「もっと自分を好きになるために」、毎日飲みたくなるプロテインを提供しています。

我々の商品が選手・スタッフの皆様の更なる活躍の一助となるように。そしてオフィシャルトップパートナーとして渋谷から大いなる熱狂を創り上げていくべく、共に戦って参ります。

〈プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）とは〉

プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）は、毎日飲みたくなるプロテイン！！

フレーバー数は驚異の60種越え！定番のフレーバーから、びっくりするような珍しいフレーバーまで多種多様。あなたのお気に入りがきっと見つかる。ザプロはフレーバー数が豊富なだけでなく、美味しさや味の再現度にもこだわっています！なので、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にもおすすめです！

また、企画から原料調達、処方、製造、販売までを一貫して自社で行っているため、商品原価以外の費用を削減しながら、 迅速に商品をお客様の元にお届けしています。そして、お客様に長く継続して飲んで頂けるように、SNSや商品に関するレビューに対して真摯に向き合い スピーディーに商品の改善や、新商品開発に繋げることを重要な価値観としております。 トップアスリートの肉体作りから、健康促進・ダイエット目的まで。老若男女問わず、幅広い世代に ザプロだから提供できる価値を体感してもらえるように日々の研究や、安心安全の追求に努めています。

会社概要

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：村山

E-MAIL : pr@kinpica.jp