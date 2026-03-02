コーティング装置市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月24に「コーティング装置市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。コーティング装置に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
コーティング装置市場の概要
コーティング装置市場に関する当社の調査レポートによると、コーティング装置市場規模は 2035 年に約 346 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の コーティング装置市場規模は約 198 億米ドルとなっています。コーティング装置に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、コーティング装置市場シェアの拡大は、政府によるインフラ整備への支出によるものです。道路、パイプライン、交通システム、橋梁といったインフラ整備プログラムや公共事業の増加は、保護コーティングの需要を高め、ひいてはコーティング装置の売上を押し上げています。
コーティング装置に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/coating-equipment-market/106390
コーティング装置に関する市場調査では、政府によるよりクリーンなコーティングプロセスへの取り組みの強化、産業政策に支えられた製造業の急速な拡大、そして都市化により市場シェアが拡大することが明らかになりました。
しかし、熟練した技術者やエンジニアの不足により、業務効率が低下し、新技術の導入が遅れており、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343008/images/bodyimage1】
コーティング装置市場セグメンテーションの傾向分析
コーティング装置市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、コーティング装置の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、自動化別、コーティング技術別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
コーティング装置市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-106390
アプリケーション別に基づいて、コーティング装置市場は自動車と輸送、航空宇宙、産業（機械、電子機器、海洋）、建築とインフラに分割されています。このうち、自動車と輸送分野は、自動車生産におけるコーティング技術の広範な活用と、世界中で電気自動車の販売増加により、予測期間中に40%という大きなシェアを占めると予想されています。多くの自動車メーカーは、排出量の削減、塗装の塗着効率の向上、表面仕上げ品質の向上を目的とした高度なコーティングラインの開発に、研究開発に多額の投資を行っています。
コーティング装置の地域市場の見通し
コーティング装置市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、インドネシアにおける急速なインフラ整備と都市化、そして同地域における自動車販売の増加により、予測期間中に33%のシェアを占め、6.7%という最も高いCAGRで成長すると予想されています。例えば、当社の分析によると、中国の自動車生産台数は2025年に約34.51百万台に達し、高度なコーティングや設備の需要が高まっています。
