日本の潤滑システム市場は2035年までに4億5,250万米ドルに達すると予測される｜年平均成長率（CAGR） 3.2%3.2%である
Survey Reports LLCは、2026年3月に「日本の潤滑システム市場：タイプ別（手動潤滑システム、自動潤滑システム〔単一ライン潤滑システム、二重ライン潤滑システム、多重ライン潤滑システム、シリーズプログレッシブ方式、循環油方式、オイル＆エア方式〕）、用途別（セメント工場、鉄鋼産業、鉱業および鉱物処理、製紙・印刷、自動車、産業機械・工作機械、建設機械）、プロセス別（ドライサンプ潤滑、ウェットサンプ潤滑）―市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査報告書を2026年3月に発行したと発表した。本報告書は、日本の潤滑システム市場に関する予測評価を提供するものである。また、同市場における成長要因、市場機会、課題および脅威を含む主要な市場ダイナミクスを強調している。
日本の潤滑システム市場の概要
日本の潤滑システム市場とは、機械および産業システムにおける摩擦および摩耗を低減するための潤滑装置の設計、製造、供給に焦点を当てた産業分野を指す。これらのシステムには、集中潤滑システム、自動潤滑装置、グリースポンプ、オイル循環システムならびに関連部品が含まれる。これらは自動車製造、製鉄所、建設機械、海洋分野、重工業などで広く使用されている。日本の強固な産業基盤および先進的な製造業は、効率的かつ自動化された潤滑ソリューションに対する安定した需要を牽引している。当市場は、自動化の進展、精密工学の高度化、ならびに機械寿命および運用効率の向上ニーズの高まりから恩恵を受けている。さらに、予防保全の実践および技術革新が継続的な市場成長を支えている。
Surveyreportsの専門家による分析の結果、2025年における日本の潤滑システム市場規模は3億2,270万米ドルであったことが明らかとなった。さらに、2035年末までに売上高は4億5,250万米ドルに達すると予測されている。日本の潤滑システム市場は、2025年から2035年の予測期間において、約 3.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる日本の潤滑システム市場の定性的分析によれば、運用効率への関心の高まり、技術革新に伴う潤滑システム設計の高度化、産業オートメーションおよび製造精度の向上、ならびに保守最適化とコスト削減を背景として、日本の潤滑システム市場規模は拡大すると見込まれている。主要な市場参加企業には、Nippon Oil Pump Co., Ltd.、Showa Corporation、Daido Metal Co., Ltd.、NSK Ltd.が含まれる。
目次
● 日本の潤滑システム市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加企業の評価
● 2035年までの日本の潤滑システム市場における需要および機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別、プロセス別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の潤滑システム市場のセグメンテーション
● タイプ別：
○ 手動潤滑システム、自動潤滑システム（単一ライン潤滑システム、二重ライン潤滑システム、多重ライン潤滑システム、シリーズプログレッシブ方式、循環油方式、オイル＆エア方式）
● 用途別：
○ セメント工場、鉄鋼産業、鉱業および鉱物処理、製紙・印刷、自動車、産業機械・工作機械、建設機械
● プロセス別：
○ ドライサンプ潤滑、ウェットサンプ潤滑
