【月島店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 月島店～ボディケアメニュー～
【月島店】
「ボディケアメニュー」のご案内をしております
ボディケア
月島店では25分のクイックマッサージから75分までお客様のご都合に合わせてお選びください。お悩みやご希望をお伺いして丁寧にもみほぐします。
25分 \2,000(税込\2,200)
50分 \3,273(税込\3,600)
75分 \4,819(税込\5,300)
【店舗概要】
■もみの匠 月島店
https://mominotakumi.com/shop_tsukishima.html
■住所
東京都中央区月島3丁目10-4 いちかわコーポ１F
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342392/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 月島店です。
もみの匠 月島店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 月島店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_tsukishima.html
月島店
「ボディケアメニュー」のご案内してをおります
リラクゼーションサロン もみの匠 月島店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年02月20日オープン！
もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
2025年05月23日オープン！
勤務を希望される方は下記より応募可
https://mominotakumi.com/recruit.html
下記、もみの匠の各種SNSアカウント
■TikTok
https://www.tiktok.com/@mominotakumi_official
■Youtube
https://www.youtube.com/@%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8C%A0-g4t
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
「ボディケアメニュー」のご案内をしております
ボディケア
月島店では25分のクイックマッサージから75分までお客様のご都合に合わせてお選びください。お悩みやご希望をお伺いして丁寧にもみほぐします。
25分 \2,000(税込\2,200)
50分 \3,273(税込\3,600)
75分 \4,819(税込\5,300)
【店舗概要】
■もみの匠 月島店
https://mominotakumi.com/shop_tsukishima.html
■住所
東京都中央区月島3丁目10-4 いちかわコーポ１F
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342392/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 月島店です。
もみの匠 月島店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 月島店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_tsukishima.html
月島店
「ボディケアメニュー」のご案内してをおります
リラクゼーションサロン もみの匠 月島店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年02月20日オープン！
もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
2025年05月23日オープン！
勤務を希望される方は下記より応募可
https://mominotakumi.com/recruit.html
下記、もみの匠の各種SNSアカウント
■TikTok
https://www.tiktok.com/@mominotakumi_official
■Youtube
https://www.youtube.com/@%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8C%A0-g4t
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ