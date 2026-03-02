低煙・高精度化が切り拓く次世代破砕──2031年198.8億ドル規模へ向かう民用爆薬の進化
民用爆薬とは何か？──高精度かつ高効率な破砕ソリューション
民用爆薬とは、採掘・建設・トンネル工事などの土木用途において、対象物の破砕や掘削を効率的かつ安全に実現するために使用される爆発性材料である。軍用爆薬とは異なり、用途は平和的かつ産業的目的に限定されており、法規制の下で厳格に管理・供給されている。種類としてはANFO（硝酸アンモニウムと燃料油の混合物）、エマルジョン爆薬、スラリー爆薬などがあり、それぞれの作業環境や破砕対象の特性に応じて使い分けられている。近年では、爆薬そのものの性能だけでなく、爆破設計、起爆システム、自動化装置との連携など、よりスマートで効率的な破砕ソリューション全体としての価値提供が求められている。
市場の成長ペースは緩やかだが、底堅い需要が続く理由とは？
LP Informationの最新調査レポート「世界民用爆薬市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/395478/civil-explosives）によれば、2025年から2031年にかけて民用爆薬市場は年平均成長率（CAGR）0.6%という穏やかな伸びを示し、2031年には市場規模が198.8億米ドルに達すると見込まれている。成長率自体は緩やかであるが、インフラ整備、鉱山開発、エネルギー資源採掘などの基盤産業における継続的かつ安定的な需要が支えとなっており、極端な縮小や急成長といったボラティリティは少ない。特に新興国では経済成長に伴い道路、鉄道、水力発電、鉱山の開発ニーズが続いており、安価で実績ある破砕技術としての民用爆薬の価値が見直されている。また、近年では環境に配慮した低煙・低毒性爆薬や、使用現場での安全性向上技術が進化しており、市場の質的転換も進行中である。
図. 民用爆薬世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342938/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342938/images/bodyimage2】
図. 世界の民用爆薬市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
グローバル市場は寡占状態か？主要プレイヤーの競争戦略とは
民用爆薬業界は、製造・販売において厳格な法規制が存在し、さらに技術的ノウハウと供給網の整備が不可欠であるため、参入障壁が高い産業である。2024年時点で、Orica、Dyno Nobel、ENAEX、MAXAM、AECI Mining Explosives PLCなどのグローバル企業が市場をリードしており、世界売上の約44%をトップ10企業が占めるという寡占的な構造となっている。これらの大手企業は単なる爆薬供給ではなく、顧客現場における爆破設計支援、リモート起爆、データ連携など一気通貫のソリューション提供を強化しているのが特徴である。一方、中国やインドをはじめとする新興市場では、Anhui JiangnanやSolar Explosivesのような地域特化型プレイヤーも成長しており、コスト競争力と柔軟な供給体制を武器に勢力を拡大しつつある。今後はグローバル標準の技術力とローカル最適の供給網を両立できる企業が、さらなる成長を遂げる可能性が高い。
市場の今後を支えるのは何か？──規制緩和と技術革新の可能性
今後の民用爆薬市場を支える重要な要素のひとつが、安全性と環境負荷の低減を両立する技術革新である。従来の爆薬製品は取り扱いの難しさや環境負荷が課題とされてきたが、起爆タイミングの高度制御、成分構成の改良、現場での混合型爆薬の普及などにより、安全性・効率性・環境性を高次元で満たす製品が登場し始めている。また、一部地域では使用許可や輸送に関する法規制の見直しも進められており、法整備と技術進化が同時に進展することによって市場の可能性はさらに広がる。さらに、鉱山オートメーションやスマート建設といった領域において、爆薬を組み込んだ「インテリジェント破砕システム」としての統合提案が増加する見通しである。中長期的に見ると、民用爆薬業界は“ニッチで成熟”しつつも“革新と拡張性”を秘めた分野であり、安定性と成長性を兼ね備えた戦略的投資対象である。
民用爆薬とは、採掘・建設・トンネル工事などの土木用途において、対象物の破砕や掘削を効率的かつ安全に実現するために使用される爆発性材料である。軍用爆薬とは異なり、用途は平和的かつ産業的目的に限定されており、法規制の下で厳格に管理・供給されている。種類としてはANFO（硝酸アンモニウムと燃料油の混合物）、エマルジョン爆薬、スラリー爆薬などがあり、それぞれの作業環境や破砕対象の特性に応じて使い分けられている。近年では、爆薬そのものの性能だけでなく、爆破設計、起爆システム、自動化装置との連携など、よりスマートで効率的な破砕ソリューション全体としての価値提供が求められている。
市場の成長ペースは緩やかだが、底堅い需要が続く理由とは？
LP Informationの最新調査レポート「世界民用爆薬市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/395478/civil-explosives）によれば、2025年から2031年にかけて民用爆薬市場は年平均成長率（CAGR）0.6%という穏やかな伸びを示し、2031年には市場規模が198.8億米ドルに達すると見込まれている。成長率自体は緩やかであるが、インフラ整備、鉱山開発、エネルギー資源採掘などの基盤産業における継続的かつ安定的な需要が支えとなっており、極端な縮小や急成長といったボラティリティは少ない。特に新興国では経済成長に伴い道路、鉄道、水力発電、鉱山の開発ニーズが続いており、安価で実績ある破砕技術としての民用爆薬の価値が見直されている。また、近年では環境に配慮した低煙・低毒性爆薬や、使用現場での安全性向上技術が進化しており、市場の質的転換も進行中である。
図. 民用爆薬世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342938/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342938/images/bodyimage2】
図. 世界の民用爆薬市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
グローバル市場は寡占状態か？主要プレイヤーの競争戦略とは
民用爆薬業界は、製造・販売において厳格な法規制が存在し、さらに技術的ノウハウと供給網の整備が不可欠であるため、参入障壁が高い産業である。2024年時点で、Orica、Dyno Nobel、ENAEX、MAXAM、AECI Mining Explosives PLCなどのグローバル企業が市場をリードしており、世界売上の約44%をトップ10企業が占めるという寡占的な構造となっている。これらの大手企業は単なる爆薬供給ではなく、顧客現場における爆破設計支援、リモート起爆、データ連携など一気通貫のソリューション提供を強化しているのが特徴である。一方、中国やインドをはじめとする新興市場では、Anhui JiangnanやSolar Explosivesのような地域特化型プレイヤーも成長しており、コスト競争力と柔軟な供給体制を武器に勢力を拡大しつつある。今後はグローバル標準の技術力とローカル最適の供給網を両立できる企業が、さらなる成長を遂げる可能性が高い。
市場の今後を支えるのは何か？──規制緩和と技術革新の可能性
今後の民用爆薬市場を支える重要な要素のひとつが、安全性と環境負荷の低減を両立する技術革新である。従来の爆薬製品は取り扱いの難しさや環境負荷が課題とされてきたが、起爆タイミングの高度制御、成分構成の改良、現場での混合型爆薬の普及などにより、安全性・効率性・環境性を高次元で満たす製品が登場し始めている。また、一部地域では使用許可や輸送に関する法規制の見直しも進められており、法整備と技術進化が同時に進展することによって市場の可能性はさらに広がる。さらに、鉱山オートメーションやスマート建設といった領域において、爆薬を組み込んだ「インテリジェント破砕システム」としての統合提案が増加する見通しである。中長期的に見ると、民用爆薬業界は“ニッチで成熟”しつつも“革新と拡張性”を秘めた分野であり、安定性と成長性を兼ね備えた戦略的投資対象である。