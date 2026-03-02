自分本来の魅力が輝きだす『ためこまない人は美しい』著者新美たかこが電子書籍で配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342931/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年２月２４日に『ためこまない人は美しい』著者新美たかこが、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『ためこまない人は美しい』著者新美たかこ
・キンドル電子書籍 https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GNL561N2
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3ZWHgpE
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407900
ストレス、どうでもいい習慣、慢性的な疲れ、体に負担をかける食事……。
ムダなものをそぎ落とすと、
自分本来の魅力が輝きだす！
予約の取れないセラピストであり、
人気セラピストスクール講師である著者が
３６５日、２４時間
軽やかに生きる方法を紹介。
◎美容のための「頑張りすぎ」をやめる
◎「疲れていないふり」をやめる
◎「安さ優先」の食事をやめる
◎「誰かの目」を気にしたおしゃれをやめる
◎「未来の不安」、「過去の後悔」をやめる
抱えこみすぎている人へ。
人生を曇らせている“原因”に気づき、解消していく一冊！
■著者 新美たかこ
一般社団法人日本ストレスリーディングケア協会 代表理事。
セラピスト歴２５年以上。
街のリラクゼーションサロンから、名門ホテルスパまで幅広く従事し、
８９坪の大型スパの立ち上げに携わる。
その後、満を持して名古屋に自身のサロンをオープン。
さらに13年以上にわたり産婦人科内での専任ケアを行うなど、
これまでに延べ2万人以上の男女への施術経験を積む。
これらの臨床経験をもとに、あらゆる不調の原因となるストレスそのものに
アプローチする独自メソッド「ストレスリーディング」を開発。
年単位の妊活ライフから自然妊娠した複数例や、
うつ病の緩解や断薬に自然に成功した事例をはじめ、
「人生が180度変わった」「毎日が楽しくなった」といった喜びの声が多数寄せられている。
後進の育成にも力を注ぎ、主宰するスクールには北海道から沖縄、
さらには海外からも受講生が集う。修行期間を経て誕生した認定セラピストは150名を超え、
予約が数カ月から1年待ちとなるサロンや、
新幹線・飛行機を利用して訪れる顧客を持つサロンが全国に続出している。
メディア取材、書籍掲載多数。
■『ためこまない人は美しい』著者新美たかこ
・キンドル電子書籍 https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GNL561N2
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3ZWHgpE
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407900
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342931/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年２月２４日に『ためこまない人は美しい』著者新美たかこが、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『ためこまない人は美しい』著者新美たかこ
・キンドル電子書籍 https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GNL561N2
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3ZWHgpE
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407900
ストレス、どうでもいい習慣、慢性的な疲れ、体に負担をかける食事……。
ムダなものをそぎ落とすと、
自分本来の魅力が輝きだす！
予約の取れないセラピストであり、
人気セラピストスクール講師である著者が
３６５日、２４時間
軽やかに生きる方法を紹介。
◎美容のための「頑張りすぎ」をやめる
◎「疲れていないふり」をやめる
◎「安さ優先」の食事をやめる
◎「誰かの目」を気にしたおしゃれをやめる
◎「未来の不安」、「過去の後悔」をやめる
抱えこみすぎている人へ。
人生を曇らせている“原因”に気づき、解消していく一冊！
■著者 新美たかこ
一般社団法人日本ストレスリーディングケア協会 代表理事。
セラピスト歴２５年以上。
街のリラクゼーションサロンから、名門ホテルスパまで幅広く従事し、
８９坪の大型スパの立ち上げに携わる。
その後、満を持して名古屋に自身のサロンをオープン。
さらに13年以上にわたり産婦人科内での専任ケアを行うなど、
これまでに延べ2万人以上の男女への施術経験を積む。
これらの臨床経験をもとに、あらゆる不調の原因となるストレスそのものに
アプローチする独自メソッド「ストレスリーディング」を開発。
年単位の妊活ライフから自然妊娠した複数例や、
うつ病の緩解や断薬に自然に成功した事例をはじめ、
「人生が180度変わった」「毎日が楽しくなった」といった喜びの声が多数寄せられている。
後進の育成にも力を注ぎ、主宰するスクールには北海道から沖縄、
さらには海外からも受講生が集う。修行期間を経て誕生した認定セラピストは150名を超え、
予約が数カ月から1年待ちとなるサロンや、
新幹線・飛行機を利用して訪れる顧客を持つサロンが全国に続出している。
メディア取材、書籍掲載多数。
■『ためこまない人は美しい』著者新美たかこ
・キンドル電子書籍 https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GNL561N2
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3ZWHgpE
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407900
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342931/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ