東大・京大合格者には当たり前『わたしにぴったりの勉強法を教えてください！ 「認知特性」で見つける最適な学び方』著者粂原圭太郎、著者西岡壱誠が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年２月１７日に『わたしにぴったりの勉強法を教えてください！ 「認知特性」で見つける最適な学び方』著者粂原圭太郎、著者西岡壱誠が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『わたしにぴったりの勉強法を教えてください！ 「認知特性」で見つける最適な学び方』著者粂原圭太郎、著者西岡壱誠
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4r4M5rP
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4rFsHCZ
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407600
東大・京大合格者には当たり前！
受験・資格試験・大人の学び直しまで一生使える「勉強法マッチング」
・勉強しても、なかなか成績が上がらない
・英単語や年号が、どうしても頭に入らない
それは、あなたの努力不足ではありません。
勉強法が“あなたの脳”に合っていないだけなのです。
人にはそれぞれ「認知特性」という脳のクセがあります。
・目で覚える人
・耳で聞くと理解しやすい人
・言葉にすると整理できる人
がいるのです。
優秀な人ほど、
無意識に自分の認知特性に合った勉強法を選び、工夫しています。
本書では、
簡単なチェックで認知特性を知り、すぐ実践できる勉強法を紹介！
自分に「ぴったりな勉強法」がわかれば、成績は伸びる！
あなたは、一体どのタイプ？
■目次
・はじめに 一生使えるーあなたの得意な勉強法が見つかる本
・第１章 認知特性って何だ？
自分のタイプを知ることが、成績アップの第一歩
・第２章 視覚優位 見て理解する人にぴったりな勉強法
図・イラスト・色分けで、知識が頭の中にどんどん入る
・第３章 聴覚優位 聞いて理解する人にぴったりな勉強法
繰り返し聞くことが、最高のインプット
・第４章 言語優位 言葉で理解する人にぴったりな勉強法
書いて話して、論理とストーリーで理解する
・第５章 複合タイプ 特性が複数ある人にぴったりな勉強法
突出した特性がなくても、あなたの強みを発揮できる
・第６章 こんな時どうする？タイプ別Ｑ＆Ａ
勉強の仕方に迷った時も、認知特性がヒントになる
・おわりに 自分に合う勉強法を見つけたから、僕は東大に合格できた
■著者 粂原圭太郎（クメハラケイタロウ）
京都大学経済学部卒。
京大に首席合格後、日本テレビ系『頭脳王』に３年連続ファイナリストとして出場。
競技かるたでは２０１９～２０２１年に日本一・名人位を獲得。
現在は講演活動とともに、オンライン個別指導塾「となりにコーチ」で
受講生９５．７％の成績向上を実現。
２０２２年、一人一人の記憶の特性を診断する「認知特性」の研究者として、
「本田式認知特性研究所」の立ち上げメンバーとなる。
群馬県安中市観光大使
■著者 西岡壱誠（ニシオカイッセイ）
１９９６年生まれ。
株式会社カルペ・ディエム代表。
偏差値３５から東大を目指すも、２年連続不合格。
２浪の際に編み出した独自の学習法で、偏差値７０、
東大模試で全国４位となり、東大合格。
大学入学後は、全国の学校で生徒に思考法・勉強法を教えている他、
教師を対象に指導法のコンサルティングを行っている。
ドラマ日曜劇場『ドラゴン桜』の脚本監修も務める
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
プレスリリース詳細へ