ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「もぐもぐながさき」は、対象商品が２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。

「もぐもぐながさき」では、長崎県産の精米、デコポンやイチゴなどの果物、アスパラガスなどの野菜、長崎和牛や五島美豚などの精肉や、長野長崎県産の原料を使用したジュース、スイーツなどの加工品を200品以上取り揃えています。

キャンペーン期間中は、その場で使えるクーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。





「もぐもぐながさき」大決算セール対象商品ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/e10006011/

対象商品（おすすめ商品抜粋）

〇【３月出荷分】一億人のいぶくろBOX！※３月はアスパラガスが入ります【予約販売・数量限定】





ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-00000099-1-3-2/

島原半島はその形が人の胃袋に似ており、農林水産業が盛んであることから「一億人のいぶくろ」と呼ばれています。そんな島原雲仙で育てられた新鮮野菜を詰め合わせた野菜BOXです。

〇【予約販売】長崎県産 ハウスデコポン 18または20玉入 ※2月下旬より順次出荷予定





ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-00000019-5-2/

糖度12度以上、光センサーを通した美味しいデコポンをお届けします。

〇長崎和牛ロースステーキ2枚(計約400g)（簡易包装）【送料お客様負担なし】





ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-0000017-1/

和牛のオリンピックとも称される「全国和牛能力共進会」の第１０回大会にて最高賞である内閣総理大臣賞を受賞した「長崎和牛」。いまならさらに送料お客様負担なし！

〇ながさきジェラート 厳選プレミアム８個セット





ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-0070-4/

長崎県の豊かな自然の中で育まれた食材を使った大衆割烹 樋口の「ながさきジェラート」。ジェラートのベースとなるのは、長崎県島原半島の清らかな水で育った雲仙山麓牛乳。コクがありながらも爽やかで、組み合わせる素材のおいしさを引き立てます。

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬

２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown

「もぐもぐながさき」公式Xアカウント：https://x.com/JAtown_ngsk