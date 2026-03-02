なぜ、気づけばお金が飛んでいくのか『散財さんのお金の増やし方』著者横川楓が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年２月１９日に『散財さんのお金の増やし方』著者横川楓が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『散財さんのお金の増やし方』著者横川楓
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4cPk2ZZ
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3OCf2Ot
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406800
【「節約」はしない、「よい散財」を始めよう！】
本書のゴールは、ただ一つ。
１：趣味にお金をしっかり使える
２：お金をしっかり貯められる
この２つを両立させること。
「なんとなく」でお金が消える穴をふさぎ、
好きなことには堂々とお金を使いながら、
将来の資産も育てる「よい散財」の技術を徹底解説！
■目次
◆Chapter１ なぜ、気づけばお金が飛んでいくのか？
──「つい使っちゃう」自分を徹底解剖！
◆Chapter２「節約感ゼロ」のお金の守り方
──「使いたいこと」から逆算する魔法のルール
◆Chapter３「給料だけ」で楽しく散財できますか？
──未来の散財資金を育てる「ゆる投資」
◆Chapter４ 好きな会社の「株価」を見てみよう！
──ファン視点で楽しむ「株式投資」プチ体験
■著者 横川楓
やさしいお金の専門家・推し活経済評論家。
1990年東京生まれ。
明治大学法学部卒業後、同大学院へ進学、24歳で経営学修士(MBA)、
ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。
その他、マイナンバー管理アドバイザー、マネーマネジメント検定などの資格も保有する。
一般社団法人日本金融教育推進協会代表理事。
「誰よりも等身大の目線でわかりやすく」をモットーにお金の知識を啓発、
金融教育の普及に取り組みながら、アニメやアイドルなどへの推し活に日々勤しんでいる。
著書に、『ミレニアル世代のお金のリアル』(フォレスト出版)、
『お金の不安と真剣に向き合ったら人生のモヤモヤがはれました!』(オーバーラップ)がある。
■『散財さんのお金の増やし方』著者横川楓
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4cPk2ZZ
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3OCf2Ot
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406800
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342928/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342928/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342928/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社三笠書房
