株式会社ハート(代表取締役社長：杉崎 晋哉、本社：愛媛県松山市)では、まるでフィギュアのようなグミシリーズ【Figummy360】(ヨミ：フィグミサンビャクロクジュウ)より、新商品『Figummy360星のカービィ』を全国のコンビニエンスストアの一部企業にて2026年3月2日(月)より先行発売、および2026年3月16日(月)より一般店頭にて発売します。





Figummy360星のカービィ





■360度どこから見てもカービィ！『Figummy360星のカービィ』

360度どこから見ても立体的なグミシリーズ【Figummy360】に「星のカービィ」が登場！

前から見ても、横から見ても、後ろから見てもカービィそのもの。

まるくてかわいいグミは食べるのがもったいなく感じてしまう完成度です。

手のひらにのせたり、たくさん並べたり、写真映えも抜群！

グミの中にはピーチジュレが入っていて、噛むと口の中にピーチの香りが広がります。

グミ正面

グミ側面

グミ背面

どこから見てもぐるっと立体！





■人気インフルエンサー「しなこ」とのコラボレーション動画2026年3月2日(月)公開！

人気インフルエンサー「しなこ」が『Figummy360星のカービィ』を紹介する動画がしなこ公式YouTubeとInstagramにて公開。

たくさん並べたカービィのグミはインパクト大の可愛さ！

グミの形と味はもちろん、カップケーキに乗せる「アレンジ」も紹介。





しなこ公式YouTubeチャンネル ： https://www.youtube.com/@shinakoasmr475

しなこ公式Instagramアカウント： https://www.instagram.com/ssshinako/









■「星のカービィ」とは？

「星のカービィ」は1992年から現在まで、ゲームはもちろん様々なコンテンツを展開し、ファンの皆さまに愛され続けているキャラクターです。

2022年には30周年を迎えました。今後も「星のカービィ」から目が離せません！









■【Figummy360】とは？

【Figummy360】は、日本初の360度どこから見ても立体的なグミ！

立体感が可愛い大人気のグミシリーズ【4Dグミ】より登場した新しいグミシリーズです。

ワールドワイドの特許を取得している特別な製法で、色合いまで忠実に再現されたグミは、まるでフィギュアのよう。(※日本での特許は現在出願中)

果汁入りなど味にもこだわった、見てびっくり、食べておいしいグミシリーズです。









株式会社ハートは、日本における販売代理店として、深セン市金多多食品有限公司(英名：Shenzhen Amos Sweets & Foods Co., Ltd.)のグミシリーズ【Figummy360】の販売を行っています。

※全てのグミのデザインおよびパッケージの商標はShenzhen Amos Sweets & Foods Co., Ltd.に帰属します。









■商品概要

・商品名 ：『Figummy360星のカービィ』

・価格 ：302円(税込)

・商品サイズ：W162×H165×D15(mm)

・販売ルート：全国のコンビニエンスストア一部企業にて

2026年3月2日(月)より先行販売

全国のスーパー・専門店のお菓子売り場にて

2026年3月16日(月)より順次発売

※一部取り扱いの無い企業があります。

・一般発売日：2026年3月16日(月)

・発売元 ：株式会社ハート





グミパッケージ

ジュレ入りピーチ味





(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.





※画像はイメージです。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※最新の情報・詳細は商品ページ(ハートHP https://heart-ltd.jp/ )をご確認ください。