より身近に、より気軽に、たばねのしを楽しむ。

「浅草茶屋たばねのし」の凛としたブランド軸はそのままに、日常のふとした瞬間に立ち寄れる存在として展開している鹿児島店と姫路店。

たばねのし不動の看板メニューと、まちなか型だけの多彩なラインアップ

全国共通のプレミアムメニュー「掛川抹茶ブリュレ」などを筆頭に、まちなか店舗ではより幅広いメニューをご用意しております。

【プレミアムメニュー】掛川抹茶ブリュレ： 静岡県掛川産抹茶を贅沢に使用した、ブランドを象徴する一番人気。掛川抹茶ティラミス： 抹茶のほろ苦さとクリームが調和する、濃厚な和洋折衷の味わい。蜜芋： 素材の甘みを最大限に引き出し、お芋の深い味わいを堪能できる一品。

【まちなか型店舗ならではの限定メニュー（一例）】全国展開の店舗では味わえない、日常のご褒美にぴったりのラインアップを取り揃えています。抹茶のミルクレープ： 上質な抹茶の旨味を感じる抹茶生地に抹茶クリームを使用した抹茶づくしのクレープあんこバターホイップ ： 相性抜群のあんこと生クリームホイップに、バターのコクを加えた一品。苺とショコラ： 甘酸っぱい苺と濃厚なショコラが抹茶の香りと溶け合います。

“たばねのし®” のこだわり

■ 静岡県産「掛川抹茶」の力強い薫り使用する抹茶は、全国茶品評会で数多くの受賞歴を誇る茶園から届く「掛川抹茶」。 独自の配合により、抹茶本来の旨みとコクを最大限に引き出したクレープ生地は、一口ごとに深い余韻を運びます。■ 日常に寄り添う「まちなか型」のスタイル鹿児島・姫路の両店舗では、観光地での特別な体験を、より多くの皆様の日常へと繋げることを大切にしています。たばねのしの素材と品質へのこだわりはそのままに、気軽にたばねのしを楽しめるラインナップにしております。

【店舗情報】薩摩茶屋たばねのし（鹿児島店）住所：鹿児島県鹿児島市東千石町15-20

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/@satsumachaya_tabanenoshi/

浅草茶屋たばねのし 姫路店住所：兵庫県姫路市駅前町188-1 ピオレ1_1F

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/@himeji_tabanenoshi/