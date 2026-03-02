株式会社貴瞬（本社：東京都台東区、代表取締役：辻 瞬）は、2026年3月2日、コーポレートサイトを全面リニューアルいたしました。本リニューアルは、事業の成長フェーズに合わせ、ブランドの信頼性・透明性をより明確に伝えることを目的としています。その思想をかたちにするコンセプトとして「HORIZON」を掲げ、企業としての現在地を見つめ直すと同時に、その先に広がる未来を示す構成へと再設計いたしました。

リニューアルの背景

当社はこれまで、「無価値という言葉を世界から無くす」というビジョンのもと、宝石・リユース事業を軸に成長してまいりました。挑戦を重ね、事業を拡大してきた一方で、企業理念や事業、目指す方向性を十分に構造立てて発信できていないという課題もありました。事業の成長とともに、社会から求められる信頼性と透明性の水準も高まっています。その責任に応えるべく、情報開示の在り方を見直し、コーポレートサイトを再構築いたしました。

リニューアルのポイント

1. 信頼性と透明性を両立したデザイン設計

過度な装飾を排し、白を基調としたクリーンな印象に。さらには、余白やタイポグラフィを活かした設計にすることで、誠実で落ち着いたブランドイメージを確立しています。

2.事業の全体像と位置づけを明確に

事業拡大に伴い、新たな事業内容を追加するとともに、全体構成を見直しました。これまでの情報設計を活かしながら、理念・事業内容・経営体制などの情報を整理し、誰が見ても理解しやすい構成へと再設計しています。

3.オフィス紹介ページの新設

新たにオフィス紹介ページを設け、働く空間そのものを公開しました。整理・整頓・清掃・清潔・しつけの5Sを取り入れた環境づくりに加え、廃材を活用したグリーンを取り入れるなど、空間設計にもリフレーミングという考え方を反映しています。オフィスを通じて、貴瞬の価値観を具体的にお伝えしています。

今後の展望

本リニューアルにより、理念や事業の全体像、経営体制をこれまで以上に明確に示すことができました。情報の透明性を高めることは業界の課題としてあり、宝石・リユース事業は、評価の基準や流通の過程が見えにくい領域でもあります。だからこそ私たちは、誰がどのような想いで事業を行い、どのような体制で価値を生み出しているかを明らかにすることが重要だと考えています。信頼が積み重なることで、新たなパートナーシップや事業機会が生まれ、挑戦の幅も広がっていきます。その拡張の先にあるのが、「無価値という言葉を世界から無くす」というビジョンの実現です。今後も、社会に眠る価値を見出すだけでなく、新たな視点と挑戦を通じてその可能性を広げてまいります。

企業情報

会社名 ：株式会社貴瞬（KISHUN.Inc）代表者 ：代表取締役 辻 瞬設立 ：2015年7月7日 資本金 ：10,000,000円従業員数：262人（2025年6月現在）事業内容：色石、ダイヤモンド、貴金属、各種買取り、ジュエリー加工・リメイク、色石の研磨・リカット、販売、輸出入所在地 ：【東京本社】〒110-0016 東京都台東区台東4丁目33-1 クロスポイント御徒町8～10F【KISHUN ジュエリー工房】〒110-0015 東京都台東区東上野 1-6-8 MHビル1F【G.E.lab】〒110-0016 東京都台東区台東4-30-10 Mビル3F【KISHUN SHOP】〒110-0016 東京都台東区台東4丁目33-1 クロスポイント御徒町7F【POCKET BY KISHUN】〒110-0016 東京都台東区台東4-9-3 徒ビル3F【Kishun Cutting Studio】〒110-0016 東京都台東区台東4丁目9-3 徒ビル2F