「いかなる時も完璧に美しくなくては。」耐久メイクブランド ヒロインメイクの“ニューヒロイン”に人気女性アイドルグループ 超ときめき(ハート)宣伝部　菅田愛貴さんを起用！

株式会社伊勢半

株式会社伊勢半（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：澤田 晴子）が展開する

耐久メイクブランド「ヒロインメイク」は、新ブランドイメージキャラクターに、人気女性アイドルグループの超ときめき(ハート)宣伝部 菅田愛貴さんを起用し本日よりキービジュアルを公開。

ニューヒロインに就任した菅田愛貴さんは、透明感あふれる存在感と、見る人を惹きつける印象的な目元が魅力です。

凛とした強さと可憐さをあわせ持つその姿は、まさに現代の“少女漫画のヒロイン”を体現しており、

このたび新たなイメージキャラクターとして起用いたしました。

ブランドの新たな顔として、さまざまなビジュアルを展開してまいりますので、どうぞご期待ください。

【菅田愛貴さんコメント】

このたび「ヒロインメイク」の新イメージキャラクターに就任いたしました、超ときめき(ハート)宣伝部の菅田愛貴です。

私自身、長年ヒロインメイクのマスカラを愛用させていただいておりましたので、このようなお話をいただけたことを本当に嬉しく思っております(ハート)いかなる時も完璧に美しい「姫子ちゃん」(ハート)そんな姫子ちゃんのお隣にいさせていただけるなんて…とても幸せです。

この想い、天まで届け！これからもヒロインメイクのマスカラが、たくさんの方に愛され続けますように…(ハート)

菅田愛貴さん プロフィール

2004年12月20日生まれ。東京都出身。

2020年よりアイドルグループ「超ときめき(ハート)宣伝部」のメンバーとして活動を始め、令和イチ可愛いアイドルとして注目を集める。

2024年にリリースした楽曲「最上級にかわいいの！」が大ヒット、2025年には楽曲「超最強」がTikTok総再生回数25億回を突破するなど、立て続けに人気曲を生み出し、若者を中心に支持を集めている。

ソロでもドラマや映画、モデルなどアイドルの枠を越え、幅広い分野へ活動の幅を広げている。

ヒロインは、いかなる時も完璧に美しく

いかなる時も完璧に美しい、少女漫画のヒロインになれる、それがヒロインメイクです。

ヒロイン＝完璧な美をイメージした、耐久メイクの決定版です。

エリザベート・姫子

美の王国の王女。きれいになりたい女の子へ、悩みを解消するアイテムを贈ったり、アドバイスしたりしている。しっかりした性格で前向きだが、お姫様らしくどこか浮世離れした面もある。

X https://x.com/heroinemake

Instagram https://www.instagram.com/heroinemake/

YouTube https://www.youtube.com/@heroinemakechannel

商品情報

もっと 天まで届け！

ヒロインメイクの超・耐久カールマスカラが、耐久性をさらにアップしてリニューアル！

ブランド最高峰のにじみにくさ、カールキープ力を誇るマスカラとして新登場

全３色 ６ｇ 各\１，２００（税込\１，３２０）ロングＵＰマスカラ スーパーWP Ｎ

新開発“ロングＥＸファイバー”配合で、重ねる程に長く伸び１本１本セパレートされたキレイなロングまつ毛に仕上げます。

カールロック成分と形状持続ポリマー配合で、１日中※１カールを強力固定！涙・汗・水・皮脂・こすれに強いスーパー級※２ウォータープルーフ処方のマスカラです。

全１色 ６ｇ \１，２００（税込\１，３２０）ボリュームＵＰマスカラ スーパーWP Ｎ

新開発“ＥＸ密着パウダー”と、すべりの良い“スムースＥＸパウダー”を新配合。

重ねる程に密度が上がり、１本１本量感のあるキレイなボリュームまつ毛に仕上げます。カールロック成分と形状持続ポリマーで、１日中※１カールを強力固定！涙・汗・水・皮脂・こすれに強いスーパー級※２ウォータープルーフ処方のマスカラです。

※１ 日中の活動時間 ※２ ヒロインメイク マスカラ内で