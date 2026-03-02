【トルコリラ/円】スワップポイント50％上乗せキャンペーン開催！【トライオートFX | インヴァスト証券】

インヴァスト証券株式会社

インヴァスト証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 誠規、以下「当社」）は、外国為替取引サービス「トライオートFX」において、50万円以上をご入金いただいたお客様を対象に、トルコリラ/円（TRY/JPY）の新規買建玉増加分に対してスワップポイントを50％上乗せしてキャッシュバックする「トルコリラ／円 スワップポイント上乗せキャンペーン」を2026年3月2日～3月31日まで実施します。上乗せ対象となる買建玉数量の上限は50万通貨です。

【キャンペーン概要】

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中にお申し込みのうえ、新規または追加による実質入金額（入金額‐出金額）が合計50万円以上となったお客様を対象に、トルコリラ／円（TRY/JPY）の新規買建玉増加分に対してスワップポイントを50％上乗せしてキャッシュバックいたします。

上乗せの対象となる建玉は、基準日（2026年2月27日（金）クローズ時点）における保有建玉数量との差分（＝増加分の新規買建玉）とします。

上乗せ金額は、2026年1月2日～1月30日の受取スワップポイント平均値の50％相当額（小数点以下四捨五入）です。

上乗せ対象となる買建玉数量の上限は50万通貨で、取引スタイル（裁量（マニュアル）・自動売買）を問いません。

トライオートFXで「トルコリラ/円」を取引する３つのメリット

１．業界最高水準のスワップポイント※2026年2月2日～20日における買10万通貨あたりの平均値。小数点以下切り捨て。2026年2月20日当社調べ

スワップ運用向きの通貨ペアとして有名なトルコリラ/円。



トライオートFXは、トルコリラ/円のスワップポイントが業界最高水準となっており、長く持つほど利益を積み上げやすいのが特徴です。

２．便利なスワップ振替機能

スワップ振替機能が標準搭載！振替機能を使うと、建玉を決済せずに任意のタイミングでスワップポイントだけを受け取ることが可能です。

３．自動売買でスワップ運用を自動化

「FX自動売買 2年連続 総合満足度No.1*」のトライオートFXなら、豊富な自動売買機能で取引をサポートします。24時間、設定どおりに取引を任せることができます。

※収益率はシミュレーションの結果であり、将来の利益を保証するものではありません。

選んでまかせる自動売買セレクトの「スワップ戦略」カテゴリーに、「トルコリラ/円」が実装されています。

過去のデータを分析して考え抜かれたトライオートの自動売買は、複雑な分析を行うことなく効率的な取引をサポートします。

また、シミュレーション機能で、過去（3か月・6か月・1年・3年）の自動売買の成績がグラフで確認できます。

自動売買を使って決済とスワップポイントでコツコツ収益を積み上げていくことが可能です。

*2025年7月期_証券会社に関する満足度調査 2024年4月期調査に続き2年連続 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

キャンペーン内容や条件の詳細はキャンペーンページをご覧ください。

【インヴァスト証券株式会社 会社概要】

商号：インヴァスト証券株式会社

本社所在地：東京都港区台場二丁目３番１号

代表者：代表取締役 伊藤 誠規

資本金：30億円

設立： 昭和35(1960)年8月10日

事業内容：金融商品取引法に基づく金融商品取引業

登録番号：関東財務局長(金商)第26号

加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

公式HP：https://www.invast.jp/

【トライオートFX リスク費用などの重要事項について 】

本取引は、店頭外国為替証拠金取引であり、元本および利益が保証された取引ではありません。価格や金利等の変動により損失が生ずるおそれがあります。また、スワップポイントが受取から支払いに転じることもあります。当社は、有効比率が一定水準以下となった場合、全建玉を自動的に強制決済(ロスカット)いたしますが、本取引は預託すべき証拠金額以上の取引が可能なため、急激な相場変動等によっては、証拠金の額を上回る損失が発生する恐れがあります。本取引は、売付け価格と買付けの価格に差（スプレッド）があり、その値は自動売買注文とマニュアル取引とで異なります。相場状況の急変時等はスプレッドが広くなることや、意図した取引ができない可能性があります。

●売買手数料は無料です。

●「成行注文」・「逆指値注文」・「一括決済注文」・「ロスカット注文」では、同一通貨ペア・同一注文手法・同一売買区分において、取引数量の合計が100万通貨を超える場合、カバー取引に係る大口取引の調整分として大口マークアップが約定価格に加算されます。大口マークアップが加算される場合はお客様に不利な価格で約定します。

大口マークアップについて詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

●証拠金は、各通貨ペアの時価総額の4％以上の額となります。法人は通貨ペアの時価評価額×金融先物取引業協会公表の「為替リスク想定比率」の額となります。

トライオートFXの詳しいリスク・重要事項は当社ホームページを必ずご確認ください。取引を開始されるにあたっては本取引の仕組みやリスクを十分にご理解いただき、お客様ご自身の責任と判断で取引していただきますようお願いいたします。