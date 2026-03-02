一般社団法人ヒトノネ、「ヒトノネ文化祭」を岐阜市で開催

一般社団法人ヒトノネ

一般社団法人ヒトノネ（岐阜県岐阜市）は、子どもと大人がともに参加する表現イベント「ヒトノネ文化祭」を、2026年3月14日（土）・15日（日）の2日間、ぎふしんフォーラム（展示場・練習室）にて開催します。

ヒトノネは、学童保育、放課後等デイサービス、学習支援、ユースセンターの運営を通して、子どもや若者が安心して過ごせる居場所づくりに取り組んできました。本文化祭は、日々の活動の中で生まれてきた作品や表現に光を当てるとともに、ヒトノネの取り組みを知っていただく機会として企画しました。

子どもたちによる作品展示に加え、スタッフやヒトノネと関わりのある作家、アーティストによる作品も展示します。また、ライブパフォーマンスや保護者のためのおしゃべり会「ヒトノネカフェ」も同時開催いたします。

開催概要

イベント名：ヒトノネ文化祭

【日時】

2026年3月14日（土）12:00～17:00

2026年3月15日（日）10:00～16:00

【会場】ぎふしんフォーラム 展示場・練習室

（岐阜県岐阜市美江寺町2丁目6番地）

【入場料】無料

【主催】一般社団法人ヒトノネ

【後援】岐阜県教育委員会・岐阜市教育委員会

スケジュール詳細

3月14日（土）｜Liveパフォーマンス

１. 13:00～13:30｜バルーンアート

出演：稲葉 悠（中学1年生）

２. 14:00～15:00｜演奏

出演：クリエイターズクラブ所属メンバー

３. 16:00～17:00｜ダンス＆打楽器＆ライブペイント

出演：

ダンス｜花田 千絵子

打楽器｜蔵本 孔介

絵｜渡辺 悠太

ピアノ｜大村 周稔

詩｜風街花

3月15日（日）｜ヒトノネカフェ（当日参加OK）

【時間】13:00～14:30

ヒトノネで毎月開催しているおしゃべり会「ヒトノネカフェ」を、今回は文化祭の中で行います。

子育ての日々の悩みや、子どもたちの進路についてなど、参加者同士で情報交換をする時間です。

【対象】

発達や学校生活に困り感のあるお子さんを育てる保護者、先生、支援者

【定員】15名（当日参加可）

【参加費】500円

一般社団法人ヒトノネについて

一般社団法人ヒトノネは、「共に育ち合う」をモットーに、岐阜県岐阜市にて学童保育、放課後等デイサービス、学習支援、10代の居場所（ユースセンター）などを運営しています。

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人ヒトノネ



Mail：info@hitonone.com

URL：https://hitonone.com