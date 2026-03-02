nana music school、8歳～15歳対象のジュニア向けプログラムを提供開始
全世界1000万ダウンロードを誇る音楽コラボSNS「nana」を運営する 株式会社nana music（東京都渋谷区、代表取締役社長：文原 明臣） は、8歳～15歳を対象とした次世代ボーカリスト育成プログラム「nana music school for Youth」 の提供を開始しました。
本プログラムは、成長期の子どもに最適化した発声設計と、表現力育成、継続学習の仕組みを組み合わせた総合カリキュラムです。オンラインと対面を組み合わせたハイブリッド型で展開します。
公式ページ：https://school.nana-music.com/youth
- 背景
動画配信・SNS・ショート動画の普及により、早期から歌に取り組む子どもが増加しています。一方で、
成長期特有の声変わりへの配慮不足 自己流練習による喉への負担 継続的な学習設計の難しさ
といった課題も顕在化しています。
1000万DLの音楽コラボSNS「nana」で蓄積されたユーザー行動データ・投稿傾向・成長プロセスの知見を活かし、「正しい基礎」と「続けられる設計」 を両立させた育成環境として、本プログラムを設計しました。
- 概要
名称：nana music school for Youth
対象：8歳～15歳（保護者同意必須）
形式：オンライン／対面（ハイブリッド型）
内容：発声・歌唱技術・表現力・音楽基礎・発信支援
申込方法：公式ページより受付
- 特徴
1. 成長期専用ボイストレーニング設計
ジュニア世代に最適化した「正しく無理のない発声習慣」を構築 。単なる歌唱技術の習得にとどまらず、子どもたちが自分の声を好きになり、将来にわたって世界へ挑戦できるための健やかな土台をつくります。
2. 「歌える」だけでなく「伝わる」まで育てる表現指導
音程・リズムだけでなく、抑揚・フレージング・感情表現・ステージングまで指導。
録音環境での実践トレーニングにも対応します。
3. 個別フィードバック中心の上達設計
課題の言語化 → 反復 → 定着までをコーチング型で支援。
成長プロセスを可視化します。
4. nanaから世界へ。多角的なSNS発信と「セルフプロデュース」をトータルサポート
1,000万DLを誇る音楽コラボSNS「nana」での録音・投稿・発信サポートを軸に、YouTubeやTikTokといった他プラットフォームへの展開も強力にバックアップします 。1,000万DLのコミュニティで培った「ファンに届く」ノウハウを基に、SNSの特性に合わせた投稿企画やセルフプロデュース術を個別フィードバック中心に指導。nanaでの実践をステップボードに、SNS時代の新しい自己表現を安全かつ効果的に広げるためのトータルサポートを提供します。
- 今後の展開
・レベル別コースの拡充（ダンス・楽器・制作などの追加）
・ジュニア向けオーディションの開催および「nana公式アンバサダー」登用などのデビュー支援
・オフライン拠点の全国展開
・年齢別グループコースの新設
具体的な時期は未定ですが、段階的に拡張予定です。
- 代表コメント
株式会社nana music
代表取締役社長 文原 明臣
「成長期は、努力量よりもやり方が結果を左右します。
nanaで培ってきた“歌が上達するプロセス”の知見を、ジュニア世代向けに最適化しました。
子どもたちが自分の声を好きになり、継続し、将来的に世界へ挑戦できる基盤をつくっていきます。」
- 「nana music school」について
nana music school は、音楽コラボSNS「nana」の知見を活かし、歌唱力・表現力・継続学習設計を提供するボーカルスクールです。初心者から経験者まで、目的に応じた学習環境を展開しています。
公式サイト：https://school.nana-music.com/
ジュニア向けページ：https://school.nana-music.com/youth
- 会社概要
会社名：株式会社nana music
所在地：東京都渋谷区神宮前3丁目24番1号 原宿鈴木ビル4階設立：2013年4月18日
代表者：文原 明臣
事業内容：音楽コラボSNS「nana」の企画・開発・運営、音楽教育事業
URL：https://nana-music.co.jp/ja/
本件に関するお問い合わせ
株式会社nana music
お問い合わせフォーム：https://nana-music.co.jp/ja/contact/