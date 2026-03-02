NPO法人日本ネイリスト協会が、東京都「女性の健康週間キャンペーン」に協力

NPO法人日本ネイリスト協会

東京都では、都民のがん検診の受診率60％以上を目標とし、受診率の向上に向けてがん検診の正しい知識や検診受診の大切さについて啓発活動に取り組んでいます。そこで厚生労働省が定める「女性の健康週間」（令和８年3月1日～8日）にあわせたキャンペーンとして、女性の健康を支援するポータルサイト「TOKYO＃女子けんこう部」を周知。女性特有の「子宮頸がん」「乳がん」、女性に多い「大腸がん」などの予防・検診受診を促進する取り組みを行います。日本ネイリスト協会では、東京都保健医療局からの依頼を受け、今年も東京都内のJNA認定ネイルサロンにキャンペーンへの協力を仰ぎ、多くの認定ネイルサロンが協力しています。

JNA認定ネイルサロンとは

JNA認定ネイルサロンは、確かな技術に加え、衛生管理やコンプライアンスなどの条件をクリアしているとJNAが認定したネイルサロンです。

https://www.nail.or.jp/nintei/salon/salon.html

東京都内のJNA認定ネイルサロンで子宮頸がん検診啓発グッズ等を配布

JNA認定ネイルサロン ロゴマーク

JNA 認定ネイルサロンで、子宮頸がん検診啓発のためのポスターを店内に掲示し、お客さまにHPVワクチン接種に関する啓発リーフレットを、お客さまとスタッフに子宮頸がん検診を啓発するリーフレットやポケットティッシュ、カードをそれぞれ配布し、検診受診の大切さ等を訴えています。

協力サロンは、下記の東京都ホームページ、JNAのホームページに一覧が掲載されています。

★東京都ホームページ

https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/kensui/gan/torikumi-tomin/josei/index.html

★協力サロン一覧

https://www.nail.or.jp/media/pdf/nintei/josei_2026_list.pdf

子宮頸がん検診啓発物

・ポスター（A2）

・リーフレット（A4三つ折り）

・カード（名刺サイズ）

・ポケットティッシュ

啓発物イメージ１.

HPVワクチン接種に関する普及啓発物

・リーフレット（A４冊子４P）

啓発物イメージ２.

東京都ポータルサイト「TOKYO#女子けんこう部」

女性の健康を支援するポータルサイト。女性特有の健康問題について手軽にマンガで知ることができ、さらに詳しく知りたい方のために、 公的機関の信頼できる専門サイトも紹介しています。

ぜひご覧ください。

★TOKYO女子けんこう部

https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/joshi-kenkobu/

キャンペーンイメージ

NPO 法人日本ネイリスト協会とは

日本における健全なネイル産業の発展を目的として、1985 年に設立。ネイルに関する資格・認定事業、世界最大級のネイルイベント「東京ネイルエキスポ」の実施などを通して、ネイルの普及とネイリストの技術および地位向上に努めています。 NPO法人日本ネイリスト協会HP https://www.nail.or.jp/