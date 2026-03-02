自動売買″無制限″キャッシュバックキャンペーン開催！～自動売買の新規稼働・追加稼働は今がチャンス！～【トライオートFX | インヴァスト証券】

インヴァスト証券株式会社

インヴァスト証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤誠規、以下「当社」）は、外国為替取引サービス「トライオートFX」において、30万円以上をご入金いただいたお客様を対象に、キャンペーン期間中に新規で稼働した自動売買での取引について、1万通貨あたり最大100円を上限なしで無制限にキャッシュバックする「自動売買取引キャンペーン」を、2026年3月2日（月）から3月31日（火）まで開催いたします。

【キャンペーン概要】

【キャンペーン概要】

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中にお申し込みのうえ、新規または追加による実質入金（入金額-出金額）が合計30万円以上となったお客様を対象に、新規に稼働した自動売買でのお取引で、1万通貨あたり100円、新規取引・決済取引で合計200円をキャッシュバックいたします。キャッシュバック金額の上限はありません。

※手動による決済取引は集計対象外です。

※裁量（マニュアル）取引は対象外です。

※「ノルウェー/スウェーデン(NOK/SEK)、南アフリカランド/円(ZAR/JPY)」は取引数量を1/10として計算します。

※１回のお取引が1万通貨未満の場合でも、期間内の合計取引数量が1万通貨以上であれば、キャッシュバックの対象となります。

※集計後、1万通貨未満の単位は切り捨てとなります。

※キャンペーン期間前から稼働している自動売買は対象外となります。

※実質入金額は金融機関からの入金額合計からキャッシュバック期日までの出金額合計（振替出金含む）を差し引いて計算します。

※お申込みや入金条件の達成がキャンペーン期間中の途中であっても、期間中のお取引はすべて対象となります。

キャッシュバック例

キャッシュバック時期

2026年4月末まで

トライオートとは？

トライオートとは？

トライオートFXは、FX自動売買サービスとして、「総合満足度」「初心者オススメ度」「機能充実度」「期待収益性」「カスタマイズ性」の5部門でNo.1を獲得し、総合満足度は2年連続No.1となりました！

10年以上のサービス実績をもとにした多彩な自動売買プログラムを提供しており、サービス開始以来、初心者でも安心して始められるよう機能改善を重ねてきたことが高く評価されています。

現在も新規口座開設者の約半数がFX初心者で、初めての方から経験豊富な投資家まで、幅広い層に選ばれているFX自動売買サービスです！

※2025年7月期_証券会社に関する満足度調査、調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

※2024年4月期調査に続き2年連続

自動売買について

本キャンペーンでは選んではじめられる「セレクト」と、自分で自動売買を作れる「ビルダー」の両方が対象です。

また、2025年12月にリリースした「オートセレクト」もキャンペーン対象となりますので、自動売買選びに悩んだらオートセレクトの利用もご検討ください。

本キャンペーンでは選んではじめられる「セレクト」と、自分で自動売買を作れる「ビルダー」の両方が対象です。

また、2025年12月にリリースした「オートセレクト」もキャンペーン対象となりますので、自動売買選びに悩んだらオートセレクトの利用もご検討ください。

オートセレクトとは？

３つの質問に答えることで、あなたの運用スタイルにあわせた自動売買のポートフォリオを提案。

自動売買選びをサポートします。

【インヴァスト証券株式会社 会社概要】

【インヴァスト証券株式会社 会社概要】

商号：インヴァスト証券株式会社

本社所在地：東京都港区台場二丁目３番１号

代表者：代表取締役 伊藤 誠規

資本金：30億円

設立： 昭和35(1960)年8月10日

事業内容：金融商品取引法に基づく金融商品取引業

登録番号：関東財務局長(金商)第26号

加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

公式HP：https://www.invast.jp/

【トライオートFX リスク費用などの重要事項について 】

本取引は、店頭外国為替証拠金取引であり、元本および利益が保証された取引ではありません。価格や金利等の変動により損失が生ずるおそれがあります。また、スワップポイントが受取から支払いに転じることもあります。当社は、有効比率が一定水準以下となった場合、全建玉を自動的に強制決済(ロスカット)いたしますが、本取引は預託すべき証拠金額以上の取引が可能なため、急激な相場変動等によっては、証拠金の額を上回る損失が発生する恐れがあります。本取引は、売付け価格と買付けの価格に差（スプレッド）があり、その値は自動売買注文とマニュアル取引とで異なります。相場状況の急変時等はスプレッドが広くなることや、意図した取引ができない可能性があります。

●売買手数料は無料です。

●「成行注文」・「逆指値注文」・「一括決済注文」・「ロスカット注文」では、同一通貨ペア・同一注文手法・同一売買区分において、取引数量の合計が100万通貨を超える場合、カバー取引に係る大口取引の調整分として大口マークアップが約定価格に加算されます。大口マークアップが加算される場合はお客様に不利な価格で約定します。

大口マークアップについて詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

●証拠金は、各通貨ペアの時価総額の4％以上の額となります。法人は通貨ペアの時価評価額×金融先物取引業協会公表の「為替リスク想定比率」の額となります。

トライオートFXの詳しいリスク・重要事項は当社ホームページを必ずご確認ください。取引を開始されるにあたっては本取引の仕組みやリスクを十分にご理解いただき、お客様の自身の責任と判断で取引していただきますようお願いいたします。