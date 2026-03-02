スペシャライズド新宿がフラッグシップストアとしてリニューアルオープン

スペシャライズド・ジャパン合同会社

スペシャライズド・ジャパン合同会社（神奈川県厚木市、代表：木戸脇美輝成）が運営する直営店であるスペシャライズド新宿（東京都新宿区）は、ブランドが掲げるイノベーションと情熱をより深く体験できるフラッグシップストアとして、2026年2月28日(土)にリニューアルオープンしました。

スペシャライズド新宿が目指すもの

届けたいのは、一人ひとりの「より豊かなライド体験」。

情熱をもってライダーに向き合い、走りと感覚を極限まで高める。その姿勢こそが、スペシャライズドの核にあります。

世界最高峰のアスリートを支え続けるイノベーション。

サドルに触れた瞬間から、走り終えた後の余韻まで、ライド全体に責任を持つ覚悟。

そして「スペシャライズドだからこそ到達できる」と世界中のライダーに認められる存在であること。

その哲学を、より深く、より鮮明に体験できる場所として生まれ変わったのが、新しいスペシャライズド新宿です。革新的な製品や体験を通じて、熱狂を生む発信地として、さらに深化していきます。

スペシャライズド新宿 - 5つのコアエクスペリエンス

1. 最新プロダクト

スペシャライズドが世界で培うイノベーションをいち早く体験できる場所として、主要な新製品を豊富にラインアップしています。リニューアルオープン時には、S-Works Tarmac SL8 Artist Seriesの限定版フレーム(https://www.specialized.com/jp/ja/tarmac-sl8-artist-series-ltd)を全色展示するなど、希少なアイテムも実際にご覧いただけます。

※限定アイテムの展示は、完売し次第終了となります。あらかじめご了承ください。

2. 試乗体験

店内の多くのモデルは実際に触れられるだけでなく、走りながら性能を体感いただけるよう、試乗車も多数ご用意しています。ロード、グラベル、E-バイクなど、展示しているバイクの多くが試乗可能。「乗ることでわかる本当の性能」をその場で存分に確かめていただけます。

3. Vado Experience Center（E-シティバイク体験の拠点）

スペシャライズド新宿には、都市型E-バイクの魅力を体験できる Vado Experience Center を新たに併設しました。

Turbo Vado SL 2(https://www.specialized.com/jp/ja/shop/bikes/electric-bikes/electric-hybrid-bikes/turbo-vado?generation=Turbo+Vado+SL+2&material=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0)の全サイズ（S・M・L）をご用意し、日常の移動から週末のアクティビティまで、E-バイクが広げる新しいライフスタイルを、実際のライドを通して味わっていただけます。

都市環境ならではのストップ＆ゴーや小回りが求められる都市の環境でも、 Vadoが持つ軽快な加速感と操作性の良さを、よりリアルに感じられる体験拠点です。

試乗可能なTurbo Vado SL 2

＜試乗メニュー＞

⚫︎通常試乗（30分）

街中を自由に走り、Vadoの軽快な加速や操作性を気軽に体感できます。

⚫︎アテンド付き試乗（30分）

スタッフがルート案内やモデルの特徴を解説しながら走行をサポート。 E-バイクの魅力をより深く味わえる特別な体験です。

＜オープニング特典＞

3月8日(日)までの期間中に Vadoを試乗いただいた先着30名様に、オリジナルサコッシュとステッカーをプレゼントします。

また、より長い期間でVadoのある暮らしをご体感いただける新しい試乗プランも、近日中にご案内できるよう準備を進めています。

Vado Experience Centerでは、都市環境だからこそ味わえるE-バイクの魅力を、よりリアルに体感していただけます。

4. Body Geometry Fit - バイクフィッティングサービス

バイクフィッティングスペースも新たに生まれ変わりました。

計測から分析、ポジション提案までを専用スペースで一貫して行い、あなたの身体、目的、ライドスタイルに合わせた最適なフィットを提案。あなたの体とバイクに一体感を生み出します。

5. コミュニティ & イベント

ストアライドやスペシャライズドオーナーライド（S-Club ライド）、各種ワークショップなどを通じて、「つながり、学び、楽しむ」コミュニティを継続的に育んでいきます。

新しいサイクリングカルチャーが息づいていく場所として、ここスペシャライズド新宿から、その輪の広がりをともに形づくっていきたいと考えています。

どうぞお気軽にイベントへ参加いただき、コミュニティの一員としてお楽しみください。

＜リニューアルオープニングパーティー＞

リニューアルオープン当日に開催したパーティーには、100名を超えるライダーや関係者、アンバサダーの方々が来場し、空間の変化やこれから育んでいくストアのビジョンを共有する温かなひとときとなりました。

店内には、スペシャライズドのグローバルアンバサダーでありストリートトライアルライダーの岸勇希氏、MotoGPライダーの中上貴晶氏らアンバサダーも訪れ、サイクリングを愛するという共有点で来場者との会話が自然に広がっていました。

つづいて、エクストリームなロングライドライドを楽しむ 大川貴洋氏と、2025年ツール・ド・おきなわ市民200km優勝の大前翔氏が登壇し、Aethos 2やTarmac SL8をテーマにしたトークセッションも行われました。参加者はそれぞれに耳を傾け、展示された彼らのバイクを間近で見ながら、会場には自然な一体感が生まれていました。

店内でのカジュアルな交流やバイクを囲んだ会話で会場は心地よい熱気に包まれ、スペシャライズド新宿が大切にしていく繋がりを感じられる一夜となりました。

スペシャライズド新宿が生み出すもの

トークショーに登壇した大前氏

スペシャライズド新宿という「ストア」が提供するのは、単なる購入体験ではありません。

サイクリングが生活の一部となり、毎日を豊かにしていく未来です。

通勤が身体と心を整える時間へと変わること。

週末のライドが、仲間との出会いにつながること。

バイクのある日常が、静かに人生の質を引き上げていくこと。

スペシャライズド新宿は、そのすべてを叶えるための拠点として誕生しました。

あなたのベストライドを、一緒に見つけていきましょう。

スペシャライズド新宿のスタッフ

＜店舗概要＞

店舗名 ：スペシャライズド 新宿

所在地 ：東京都新宿区西新宿８丁目１６－２ グランドウィング 1F

営業時間：11:00～20:00

定休日：水曜日

ホームページ：https://specialized-store.jp/shinjuku

スペシャライズドについて

アメリカのカリフォルニア州に本社を置くスポーツ自転車ブランド。

「Pedal the Planet Forward (自転車で、この星を前へ）」を存在意義に掲げ、サイクリングを通して人々の健康や生活の質を向上させるとともに、環境や社会問題の改善を目指しています。



スペシャライズドは、より速く走りたいというライダーのニーズに応えるため、2013年には業界で初めて自社内に自転車専用の風洞実験施設Win Tunnel（ウィントンネル）を建設し、エアロダイナミクスを追求。ツール・ド・フランスなどのワールドツアーで勝利を量産するトップチームにバイクをはじめとする機材を提供しています。



特に『S-WORKS（エス・ワークス）』と呼ばれるハイエンドモデルは、プロフェッショナルが実際に使用する最高グレードの製品を意味し、多くの本格的なアマチュアライダーにも支持されています。

技術革新への飽くなき挑戦の姿勢は、「Innovate or Die（革新を、さもなくば死を）」という行動指針にも表れています。



またトップアスリート向けだけではなく世界各国で一般ユーザー向けの幅広いラインアップを展開し、マウンテンバイクやロードバイク、クロスバイク、キッズバイク、E－バイクなど、トッププロライダーが乗るバイクと同じ技術を活かしたモデルを販売しています。



【スペシャライズド・ジャパン】

公式サイト＞https://www.specialized.com/jp/ja/

公式オンラインストア＞https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/default.aspx

公式インスタグラム＞@specialized_japan(https://www.instagram.com/specialized_japan/)

公式フェイスブック＞https://www.facebook.com/specialized.japan/