【海釣りGO】安良里漁港 第2期オープン、および2025年度活動の振り返り

静岡県西伊豆町の安良里（あらり）漁港において、釣り場予約アプリ「海釣りGO」を利用した新たな釣り場「網屋崎（あみやざき）岸壁」を、第2期エリアとして2026年3月2日よりオープンいたしました。西伊豆町田子漁港から始まった釣り場開放の取り組みが進展し、町内では3漁港目の導入です。伊豆漁業協同組合 安良里支所（所在地：西伊豆町安良里、支所運営委員長：浅賀悟）が事業主体となり、株式会社ウミゴー（所在地：西伊豆町宇久須、代表取締役社長：國村大喜）が技術・運営をサポートします。

また、本オープンを機に、2025年度の当社の活動と成果について振り返りをご報告いたします。

安良里漁港 第2期オープンについて

広々とした湾奥の釣りエリア「網屋崎岸壁」がオープン

2025年10月に第1期としてオープンした「向山岸壁」「多目的広場」に続き、安良里漁港で3番目の釣り場となる「網屋崎岸壁」がこのたびオープンいたしました。網屋崎岸壁は安良里漁港の湾奥に位置しており、スペースも広く、日当たりも良好な心地よい釣り場です。また、隣接する人気遊漁船「ふじなみ丸」やグランピング施設「Seaside Base ARARI」との連携により、釣りを軸とした多様な滞在スタイルが可能です。さらに、安良里漁港では従来より漁協による「係船釣り」サービスも提供されており、港内では陸からの釣りだけでなく、船を活用した体験もお楽しみいただけます。

網屋崎岸壁のオープンにより、安良里漁港における海の楽しみ方が一層広がります。

海釣りGO安良里漁港 ご利用案内

ムービー「Hello New Fishing Spot 海釣りGO ARARI漁港」(https://youtu.be/6W9btk7pLgs)休憩スペース手洗い・水道[表: https://prtimes.jp/data/corp/146006/table/16_1_089faa1c9d9a0cacf23852b6d1929c36.jpg?v=202603020551 ]

学生ボランティア「IVUSA」による釣り場整備

オープン前日の3月1日には、学生ボランティア団体「IVUSA（国際ボランティア学生協会）」の皆様にご協力いただき、22大学103名の大学生による網屋崎岸壁一帯の清掃活動が行われました。地域の皆様や学生ボランティアの力強いサポートにより、釣り場オープンに向けた準備が無事に完了いたしました。

NPO法人国際ボランティア学生協会（IVUSA）とは

全国約90大学2,700名が所属するボランティア団体。国際協力、環境保護、災害救援、地域活性化、子供の教育支援の5つを柱に国内外さまざまな地域にて社会課題の解決に学生が主体的に取り組んでいます。

静岡県西伊豆町では、2013年からこれまで、景勝地の整備や耕作放棄地の再生、地域のお祭りのお手伝いなど、延べ3,000名以上の大学生が地域の活性化の活動をしています。

2025年度の活動の振り返り

2025年度の株式会社ウミゴーの活動について、大きく3つのトピックで振り返ります。

釣り場開放プロジェクトの完遂

2025年1月初頭に開始したクラウドファンディング「釣り人が地域を支える釣り場開放プロジェクト」が、当初予定していた2025年度の終了と今回の安良里漁港 第2期オープンをもって、一定の区切りを迎えることができました。ご支援いただいた皆様、誠にありがとうございました。

リターンである「メモリアルブック」は一部の支援者様へ送付済みとなっており、このたび、公式ホームページ上に特設サイト「Hello New Fishing Spot」(https://umigo.co.jp/hello-new-fishing-spot/)およびご支援者様の一覧ページを公開いたしました。これからも、地域と釣り人、そして漁業者を結びつける釣り場開放を推進してまいります。

釣り人が地域を支える！釣り場開放プロジェクト「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」アワードでの受賞

2025年11月には、農林水産省・内閣官房が主催する「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」アワード第12回選定(https://umigo.co.jp/discovermuranotakara_12/)において、グランプリに次ぐ「優秀賞」ならびに「ビジネスモデル賞」を受賞することができました。 西伊豆町から始まった海業振興の活動が、一つのシステムとして他行政区にも広がっていっていることを評価いただきました。

首相官邸にて、木原内閣官房長官・鈴木農林水産大臣へ取り組みを説明する、株式会社ウミゴー代表の國村と伊豆漁業協同組合 田子支所 運営委員長の岡部宗由氏

新たな安全の枠組み「UMIGO 救助信号」の構築

釣りをはじめとした海のアクティビティを、より安全に楽しんでいただくためのソリューションとして、新たな仕組み「UMIGO 救助信号(https://umigo.co.jp/umigo-rescue/)」を開発し、公開実証実験を実施しました。釣り場をオープンするだけでなく、それを支えていくための仕組みも充実させることができた一年となりました。

万が一の「声」を全員に届ける。「UMIGO 救助信号」

2026年度に向けて

2025年度は皆様の多大なるご支援により、大きな飛躍の年となりました。2026年度はさらなる発展を目指し、持続可能な釣り文化の実現に向けてスタッフ一同取り組んでまいります。

【関連リンク】

◆海釣りGO サービスサイト：https://umigo.co.jp

◆海釣りGO 安良里漁港 特設ページ：https://umigo.co.jp/arari-fishing-port/

◆安良里漁港のサービス

ふじなみ丸

https://fujinamimaru.jp/

係船釣り

https://www.nishiizu-kankou.com/play/kakarifune

Seaside Base ARARI

https://arari-camp.jp/

◆伊豆漁業協同組合 ホームページ

http://www.soshimogyo.jf-net.ne.jp

◆西伊豆町 ホームページ

https://www.town.nishiizu.shizuoka.jp

◆西伊豆町観光協会 堂ヶ島温泉郷

https://www.nishiizu-kankou.com

◆お問い合わせはこちら

株式会社ウミゴー事務局

info@umigo.co.jp