エレン・アルミン・ミカサ・リヴァイの新しいヘアスタイルを公開！ワンメディアがプロデュースする『ホットペッパービューティー』×アニメ『進撃の巨人』コラボキャンペーンにて、3月2日（月）より屋外広告を掲出

ワンメディア株式会社（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：明石ガクト、以下「ワンメディア」）は、株式会社リクルートが運営する『ホットペッパービューティー』と、人気アニメ『進撃の巨人』とのコラボレーションキャンペーン「人類よ、髪型は自由だ。」をプロデュースいたしました。2026年3月2日（月）より、本キャンペーンで新たに描き下ろした人気キャラクターのヘアスタイル姿の交通広告が、池袋駅や新宿駅をはじめ掲出されます。また交通広告に合わせ、各キャラクターのオリジナルボイスドラマがSpotify広告等にて配信されます。

「人類よ、髪型は自由だ。」キャンペーン

本キャンペーンは、失敗への不安や周囲からの見られ方といった心理的ハードルを乗り越え、自由で自分らしいヘアスタイルへの挑戦を後押しするというメッセージのもと企画・制作されました。



本キャンペーンでは「進撃の巨人」とコラボレーション。人気キャラクターであるエレン、ミカサ、アルミン、そしてリヴァイが、心の“壁”を乗り越え、それぞれの新しいヘアスタイル姿でイメチェンするストーリーを描いています。



キャンペーン詳細ページ ：https://beauty.hotpepper.jp/magazine/320427/

キャンペーン公式Xアカウント ：https://x.com/kamigata_jiyuu

リヴァイ兵長も登場！池袋駅や新宿駅をはじめ交通広告にて、ヘアカットのビフォーアフターを掲出

2026年3月2日（月）より、本キャンペーン特別デザインの交通広告を首都圏にて掲出します。「ホットペッパービューティー」表紙モデルのような、キャラクターたちの新たな姿を表現しています。

＜主な掲出箇所＞ その他、東京都・大阪府にて掲出予定です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29334/table/176_1_3c6c2f75ede4abe7fef6fe2c531a0b21.jpg?v=202603020551 ]

※広告の掲出場所等に関する情報は、キャンペーン公式Xアカウント（＠kamigata_jiyuu(https://x.com/kamigata_jiyuu)）にて適時ご案内致します。

※駅、及び駅員へのお問合せはご遠慮ください。

※改札内に入るには駅入場券が必要です。

それぞれの美容室での過ごし方とは？オリジナルボイスドラマも公開中！

2026年3月2日（月）より、Spotify広告でキャンペーンオリジナルの「ボイスドラマ」を公開します。

“印象を変えたい“エレン、“似合う髪型が分からない“ミカサ、“大胆にイメチェンしたい“アルミン、そして“セルフカット派でこだわりのある“リヴァイ…。それぞれの美容室のストーリーを配信いたします。

＜動画URL＞

リヴァイ特別篇 ：https://x.com/kamigata_jiyuu/status/2028304291321229444

エレン篇 ：2026年3月3日（火）公開予定

ミカサ篇 ：2026年3月4日（水）公開予定

アルミン篇 ：2026年3月5日（木）公開予定

＜掲載媒体＞

キャンペーン公式Xアカウント：https://x.com/kamigata_jiyuu

テレビアニメ「進撃の巨人」

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

強大な腕力を持ち残虐に人類を攻撃する謎の存在・巨人とそれに抗う人間達との戦いを描いたダーク・ファンタジー漫画。



「別冊少年マガジン」（講談社）で2009年9月9日発売の10月号（創刊号）から連載が開始され、以来、大ヒットとなり、連載10年でコミック全世界累計発行部数が1億冊を突破。アニメ化、実写映画化もされています。2013年に開始したアニメは、4season続く程の大反響。

2021年4月9日(金)発売予定の「別冊少年マガジン（2021年5月号）」で最終回を迎え、同年6月9日(水)に最終巻（34巻）が発売。

『ホットペッパービューティー』について

『ホットペッパービューティー』は、年間予約件数1億9600万件*のヘアサロン・リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービスです。多様な切り口の特集、行きたい日時での検索、ヘア・ネイルカタログ、口コミ、お得なクーポン、サロンスタッフなどから、自分の行きたいサロンを検索できます。ウェブサイト・アプリから24時間いつでも・どこでも予約でき、予約後に来店するとポイントがたまり、次回の利用時などに使えます。ジャンルは、ヘア、リラクゼーション、エステ、ネイル、アイビューティーまで幅広く提供しています。30分ごとの空き状況が確認できるため自分の予定に合わせた予約ができ、エリア検索機能で通いやすいサロンを見つけることができます。

*2025年3月時点



『ホットペッパービューティー』HP：https://beauty.hotpepper.jp

ワンメディア株式会社について

ワンメディアは「メディアを通してムーブメントを起こす」をミッションに、SNSで活躍するクリエイターとコラボレーションし、幅広いジャンルの企業様のTikTokやYouTubeをはじめとしたショート動画事業を手掛けています。2024年から2年連続でTikTok広告賞を受賞。2025年にはグランプリ受賞に加え、全5部門において合計6作品がノミネート。

・本社所在地 ：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5丁目19-9 広尾ONビル7F

・代表取締役 CEO ：明石ガクト

・公式サイト ：https://www.onemedia.jp/

・お問い合わせはこちらから ：https://www.onemedia.jp/contact

■スタッフクレジット

クリエイティブディレクター/プランナー ：近藤 望美（ワンメディア）

コピーライター ：海本 栞璃（ワンメディア）

コピーライター ：佐藤 潤一郎

アートディレクター ：来休（東東京京）

アートディレクター/デザイナー ：佐藤 駿介（東東京京）

スタイリスト ：takashi sekiya

ディレクター ：篠田 利隆（異次元TOKYO）

プロデューサー ：大久保 優樹（異次元TOKYO）

モーショングラフィック/エディター ：立松 夏奈（異次元TOKYO）

アシスタントプロデューサー ：胡桃沢 まひる（異次元TOKYO）

オンラインエディター ：尾熊 貴之

アシスタントエディター ：長谷川 ここな

アシスタントエディター ：ウォンプアク・マタヴィー

アニメーター ：岸本 威

サウンドエンジニア ：高田 淳之介（ARK Studio Oliv）

音楽 ：大久保 潤

編集アシスタント ：はちぷよ

キャラクターイラスト制作 ：株式会社MAPPA

版権監修 ：株式会社講談社

音声収録・制作 ：有限会社テクノサウンド

プロデューサー（音声広告） ：高木 公知（インビジ）

エグゼクティブプロデューサー（音声広告） ：濱 透（インビジ）

アシスタントディレクター（音声広告） ：華山 萌（インビジ）

収録協力（音声広告） ：橘 拓寿（ハサミノチカラサロンひとつだけ）

プロデューサー ：香川 拓真（ワンメディア）

アシスタントプロデューサー ：坂井 鈴（ワンメディア）

アシスタントプロデューサー ：内山 佳穂（ワンメディア）

メディアプランナー ：米澤 慎（ワンメディア）

ビジネスプロデューサー ：余頃 沙貴（ワンメディア）