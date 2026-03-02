不動産経営を更新する新番組「TATSUJIN UPDATE」3月2日始動。採用人気企業ランキング北陸13位※のクラスコが「採用の極意」を公開。

株式会社クラスコ

全国で不動産テック事業を展開する株式会社クラスココンサルファーム（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：小村 典弘）は、2026年3月2日（月）より、不動産会社の経営層・幹部を対象としたYouTube番組「TATSUJIN UPDATE（タツジン アップデート）」を開始します。本番組は、インフレや賃上げ要請に直面する不動産業界に向け、デジタルシフトによる生産性向上と、利益を原資とした「賃上げ」の実現手法を提示。2024年卒マイナビ・日経大学生就職企業人気ランキングで北陸エリア13位に選出された同社の採用戦略や、新卒から役員を輩出する育成ノウハウを公開し、不動産企業の未来創出を支援します。

背景：不動産経営に「アップデート」が必要な3つの理由

不動産経営を更新する新番組「TATSUJIN UPDATE」

現代の不動産経営は、「深刻な人手不足」「物価高騰に伴うコスト増」「賃上げ要請」という、過去に類を見ない経営環境の変化にさらされています。従来の労働集約型モデルから脱却し、デジタルシフトによって生産性を劇的に向上させることが、社員への還元（賃上げ）と企業の持続可能性を確保する唯一の道です。本番組では、この「未来を創るための変革」を具体策とともに提言します。

■ 第1回放送内容：人手不足を解消する「勝てる採用対策」

記念すべき第1回は、多くの経営者が直面する「採用難」をテーマに、クラスコが実践する以下のポイントを徹底解説します。

採用文章のポイント： 候補者のベネフィットに刺さる具体的な言語化手法。

経営者がすべき対策： トップ自らが発信すべきビジョンと、採用プロセスのDX化。

属人化からの脱却： 特定の担当者に依存せず、仕組みで勝つ採用戦略。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=40ZyG0ooEb0 ]

■ TATSUJIN利用企業限定：公開制限ありの「秘匿ノウハウ」を特別配信

本番組では、一般公開されるYouTube版に加え、不動産業務支援システム「TATSUJIN」の利用企業様を対象とした限定動画の配信を予定しています。

限定配信の内容： 一般公開では明かせない数値実績、具体的な運用シートの公開、即効性のある実務TIPSなど。

目的： 導入企業様のさらなる経営改善と、圧倒的な競合優位性の確立を支援します。

■ 「北陸13位」の採用力。新卒から役員を生む組織の仕組み

クラスコは、毎年10名以上の新卒採用を継続し、入社した若手社員が店長やマネジメント職、さらには役員へと早期にステップアップする文化を構築しています。

実績： 2024年卒 マイナビ・日経大学生就職企業人気ランキング 北陸エリア13位

育成： AI・デジタルツールを使いこなし、誰でも早期に成果を出せる「属人化させない」教育システム。

代表取締役社長 小村 典弘のメッセージ

「未来を作っていけない企業に未来はない」。私たちはこの危機感を持ち、自社で数々のデジタルシフトや経営改善を実践してきました。人手不足だからこそ、人に頼りすぎない仕組みを作り、そこで生まれた余白を『人にしかできない創造的な仕事』や『社員の幸福』に投資する。このアップデートを業界全体で進めることで、不動産業界をより魅力的な業界へ塗り替えていきたいと考えています。

〈番組・配信概要〉

番組名：TATSUJIN UPDATE（タツジン アップデート）

配信開始日： 2026年3月2日（月）

配信先： YouTube「デザインと不動産テックのTATSUJINチャンネル」内にて公開

視聴URL： https://youtu.be/40ZyG0ooEb0

限定動画： 「TATSUJIN」ご利用企業へ専用窓口を通じて順次公開

【会社概要】

＜会社名＞

株式会社クラスココンサルファーム



＜代表者＞

代表取締役社長 小村 典弘



＜資本金＞

1億9,300万円（グループ全体）



＜所在地＞

金沢本社

〒920-0024 石川県金沢市西念4-24-21

TEL 076-222-1111 FAX 076-264-9156

東京オフィス

〒160-0023 東京都新宿区西新宿７丁目16－11 Forecast西新宿 5F

TEL 03-6833-5500 FAX 03-6675-9004

名古屋オフィス

〒450-6490 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11階



＜事業内容＞

不動産会社向け経営/業務改善コンサルティング、ITシステムの開発・販売、マーケティングコンサルティング、セミナー開催、人材採用・育成コンサルティング

