世界累計3億DLの『Sky 星を紡ぐ子どもたち』がゲームの世界を飛び出し、ファンとともに“やさしさの輪”を現実へ　2026年4月11日（土）「Sky 光を紡ぐビーチクリーン in 江の島」開催

thatgamecompany, Inc.

thatgamecompany, Inc.（本社：米国カリフォルニア州）が運営するソーシャルアドベンチャーゲーム『Sky 星を紡ぐ子どもたち』（以下、Sky）は、2026年4月11日（土）、NPO法人海さくらの協力のもと、神奈川県・片瀬東浜海岸にて、プレイヤー参加型イベント「Sky 光を紡ぐビーチクリーン in 江の島」を開催いたします。

これに伴い、本日より公式SNSアカウントにて参加者の募集を開始しました。

ゲームで育んだ“思いやり”を、現実世界へ

私たちの暮らす街で発生したごみは、海洋ごみ全体の約8割を占めるとされ、年間800万トン以上のプラスチックが海に流出しているといわれています。海洋汚染は依然として深刻な地球規模の課題です。※

Skyは2021年より、世界中の海や河川からプラスチック汚染を一掃することを理念に活動している非営利団体「The Ocean Cleanup」とパートナーシップを結び、ゲーム内イベントを通じて世界各地の海洋保全活動の支援へとつなげてきました。これまでの取り組みは、100万ポンド（約450トン）を超える海洋プラスチック除去を支援する活動へと結実しています。

こうした取り組みをさらに発展させるべく、これまで主にゲーム内および海外で展開してきた活動を、今年は日本国内におけるリアルな場へと広げます。

その具体的な取り組みとして、2026年4月11日（土）、NPO法人海さくらの協力のもと、神奈川県・片瀬東浜海岸にてプレイヤー参加型イベント「Sky 光を紡ぐビーチクリーン in 江の島」を開催いたします。

※参照：日本財団 海と日本PROJECT（https://uminohi.jp/kaiyougomi/）

本イベントは、Sky公式SNSにて応募を受け付け、応募者の中から抽選で200名様をご招待いたします。当日は、江の島や富士山を望む片瀬東浜海岸を舞台に、thatgamecompanyスタッフとともにビーチクリーン活動に取り組んでいただきます。

当日は、「目指せ！日本一楽しいゴミ拾い！」を合言葉に活動されているNPO法人海さくらのご協力のもと、Skyのファンの皆さまにも楽しみながらビーチクリーンに取り組んでいただけるような様々なコンテンツをご用意している他、ビーチクリーン終了後にはSkyならではの特別な時間をお楽しみいただけるアクティビティの実施を予定しております。

また、当日ご参加いただく皆さまには、今回のイベントに向けて特別に制作した「SkyオリジナルビーチクリーンTシャツ」をお渡しします。水色を基調としたカラーに、ビーチクリーンに取り組む星の子が描かれた特別描き下ろしデザインとなっております。

ぜひこの機会に、ご家族やご友人、大切な方とお誘いあわせの上、奮ってご応募ください。

■『Sky 光を紡ぐビーチクリーン in 江の島』開催概要

開催日時：2026年4月11日（土）16:00～18:30（15:30受付開始）

※16:00～17:30でビーチクリーン、18:00以降で特別企画を実施予定

開催場所：片瀬東浜海岸 「江の島入口交差点」付近の砂浜

小田急電鉄江ノ島線「片瀬江ノ島駅」より徒歩5分

参加費 ：無料

定員 ：200名（事前抽選）

主催 ：thatgamecompany, Inc.

協力 ：NPO法人 海さくら

※雨天決行/荒天中止

■応募概要

募集期間：2026年3月2日（月）17:30～3月8日（日）23:59

当選者数：200名

応募方法：

Sky公式SNSアカウントにてお知らせする応募フォームより、必要事項をご記入いただくことでご応募いただけます。

【X（旧Twitter）アカウント】https://x.com/thatskygameJP （@thatskygameJP）

【Instagramアカウント】https://www.instagram.com/thatskygamejp/ （@thatskygamejp）

【ご応募にあたってのご留意事項】

・当選者の発表は、当選者様へのご連絡をもってかえさせていただきます。

※3月13日（金）頃のご連絡を予定しております。

・中学生以下の方は、保護者（親権者）の同意を得たうえで、当日18歳以上の責任ある同伴者と一緒にご参加ください。

・同一グループでのご応募は一回までとさせていただきます。

・会場内および会場付近にてマスコミ各社の取材ならびに主催者による写真・動画撮影、が行われ、テレビ・雑誌・ホームページ、ならびにthatgamecompany公式関連広告やSNSなどにて、放映・掲載される場合がございます。お客様が映り込む可能性がありますので、予めご了承ください。

・お客様の当イベントにおける肖像権については、ご応募されたことにより、上記の使用にご同意いただけたものとさせていただきます。

・本キャンペーンを通じて取得したお客様の個人情報は、本キャンペーンの運用(当選者への連絡等)にのみ、使用するものとします。

・主催者及び事務局以外の第三者への提供は行いません。(法令等により開示を求められた場合を除く。)

【当日ご参加にあたってのご留意事項】

・当日メディアの取材が入る可能性がございます。イベントの模様の写真・動画の撮影、取材につきまして、予めご了承ください。

・ゴミ拾いに必要なトング・ゴミ袋はお貸出しいたします。手ぶらで気軽にお越しください。

・長時間の直射日光下での活動は避け、こまめな水分補給と適宜休憩を取ってご参加ください。

・体調に異変を感じた場合は、無理をせず直ちに活動を中止してください。

・帽子、サングラス等の着用を推奨いたします。

・日焼け止めの使用など、各自で十分な紫外線対策を行ってください。

※ビーチクリーン実施時は安全管理の観点から、日傘の利用はご遠慮いただきますようお願いいたします。

・お荷物の放置はご遠慮いただき、貴重品は必ず身につけて各自で管理してください。盗難・紛失等について、主催者は責任を負いかねます。

・ボランティア参加証明書について、当日ゴミ拾い終了後にお渡しします。ご希望の方は、ゴミ拾い終了後、受付までお越しください。

・活動中に写真や動画を撮影される際は、第三者の顔や個人情報の取扱いにご配慮ください。

・活動中の怪我や事故については、主催者は一切の責任を負いかねます。

・荒天により中止となる場合は、前日正午に公式SNSにてお知らせするとともに、ご応募時にご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。

■NPO法人「海さくら」概要

2005年12月設立。「かつて江の島の海に生息していたタツノオトシゴが戻ってくるような美しい海」を目指し、神奈川県藤沢市・江の島を中心に活動するゴミ拾い団体です。「目指せ！日本一楽しいゴミ拾い！」をスローガンに掲げ、「体験・体感」を重視した独自の環境啓発活動を展開しています。Jリーグチームとの連携プロジェクト「LEADS TO THE OCEAN（LTO）」や、現役力士と取り組む「どすこいビーチクリーン」、国内最大級のゴミ拾いポータルサイト「ゴミひろいサガスBLUE SHIP」の運営など、従来の枠組みに捉われない多角的なアプローチで海洋問題の解決に挑み続けています。

公式サイト：https://umisakura.com/

■『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とは

「Sky 星を紡ぐ子どもたち」 は、iOS・Android・Nintendo Switch・PlayStation・Steamで大好評配信中のソーシャルアドベンチャーゲームです。誰でも直感的に遊べる設計でありながら、心を揺さぶり、他人とのつながりを感じ、感情を共有する体験となること、そしてそれにより寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界においても良い影響をもたらすこと、「Sky」はこうした理想を掲げて、2019年のリリース以降多くのプレイヤーの心をつかみ、精力的なアップデートが続けられています。世界中でダウンロードは累計3億を突破しており、2022年9月には日本ゲーム大賞2022の優秀賞を受賞。2023年8月には『最も多くのユーザーが参加したコンサートがテーマの仮想空間』としてギネス世界記録(TM) を更新しました。2022年12月7日から配信開始したPlayStation版、2024年4月10日からアーリーアクセスが開始されたSteam版により、今後ますますSkyの世界は広がっていきます。これからも、多くの方に楽しんでいただき、いつまでも愛されるような作品を作ってまいります。

【公式ウェブサイト】https://www.thatskygame.com/ja

【X（旧Twitter）アカウント】https://x.com/thatskygameJP （@thatskygameJP）

【Instagramアカウント】https://www.instagram.com/thatskygamejp/ （@thatskygamejp）

■thatgamecompany

thatgamecompanyは、幅広く受け入れられ、芸術的で、感情的で、豊かな体験の開発に取り組んでいます。これまでに生み出してきた「flOw」「Flowery」「風ノ旅ビト」「Sky 星を紡ぐ子どもたち」などの作品は多数のアワードで評価いただき、スミソニアン・アメリカ美術館の常設コレクションに認定されるなど、世界中のギャラリーや美術館にも展示されています。ゲームで実現出来るエモーショナルな体験の可能性を広げていくことで、年齢、文化、背景を越えて、あらゆる方々に楽しまれ、愛されるエンターテイメントをつくっていきます。

【公式ウェブサイト】 http://thatgamecompany.com/