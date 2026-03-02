【岐阜県美濃加茂市】総工費約7.5億円建設DXを推進する「集中管理センター SMILE HUB」開設

佐伯綜合建設株式会社

佐伯綜合建設株式会社（本社：岐阜県加茂郡、代表取締役：佐伯 敏充）は、2026年4月1日、建設DXを推進する新社屋「集中管理センター」を開設いたします。

本センターは、総工費約8億円を投じて整備した延床約500坪の施設で、美濃加茂市を拠点に

全国の建設現場を遠隔管理する体制を確立したものです。

建設業におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）推進と、

建設業のイメージ刷新を目的としています。

■ 建設DXを中核とした遠隔統合管理体制

集中管理センターでは、工程進捗管理・安全管理・品質管理を統合的に行います。

大型モニターおよびウェアラブル機器を活用し、現場映像やデータをリアルタイムで共有。美濃加茂から全国の建設現場の状況を把握し、迅速な意思決定と指示を可能にします。

現在、新築工事を中心に年間約20現場の遠隔管理を予定しており、今後は対象現場の拡大を図ります。これにより、移動時間の削減や管理効率の向上を通じ、建設業における生産性向上と働き方改革を推進します。

■ 災害時の対策本部機能を整備

本センターは、災害発生時の対策本部としても活用可能です。蓄電池およびモバイルバッテリーを常設し、停電時でも情報収集と指示系統を維持できる体制を構築しました。地域密着型の建設会社として、防災・減災への貢献を目指します。

■ 地域交流を通じた建設業のイメージ刷新

1階には地域交流スペースを設け、時間帯を区切り一般開放を予定しています。近隣学校や美濃加茂市行政との連携、施設見学の受け入れなどを通じて、建設業への理解促進と若い世代への魅力発信を行います。

建設業は「きつい」「危険」といった従来のイメージが根強く残っています。本センターは、DXを活用した新しい働き方を可視化し、建設業のイメージ刷新を図る拠点でもあります。

■ サスティナブルな建設業を目指して

集中管理センターにおいては、ZEBの思想をNearly ZEBの認証を取得しております。

各現場においても脱炭素・省エネを推進し持続可能な建設業を目指してまいります。

■ プロジェクト責任者 取締役 佐伯 佳優コメント

「集中管理センターは、建設DXを推進する中枢であると同時に、地域に開かれた企業拠点です。美濃加茂から全国へ、地方企業として持続可能な建設モデルを発信してまいります。」

佐伯綜合建設は今後も、建設DXの推進と地域連携を両立させる取り組みを通じて、建設業の発展と地域社会への貢献に取り組んでまいります。

【会社概要】

社名：佐伯綜合建設株式会社

本社所在地：岐阜県加茂郡川辺町上川辺1643

集中管理センター所在地：岐阜県美濃加茂市古井町下古井2650

事業内容：総合建設業

創業：1953年

HP：https://www.saekisogo.com/

【本件に関するお問い合わせ】

佐伯綜合建設株式会社 企画室

mail：y.saeki@saekisogo.co.jp

１Fスペース

２Fスペース

３Fスペース

４Fスペース