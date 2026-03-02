大切な人へ贈る、心ときめくホワイトデーギフト「LOUANGE TOKYO ホワイトデーコレクション2026」

株式会社スイーツプラス

株式会社スイーツプラス （本社：渋谷区恵比寿/代表取締役 有馬隼人）が運営するLOUANGE TOKYOは、2026年ホワイトデーシーズンに向け、期間限定のホワイトデーコレクションを展開いたします。

大切な方へのギフトはもちろん、ご自身へのご褒美や春の手土産にもふさわしい、洗練されたスイーツをご用意。愛と感謝の想いを込めた、上質なラインアップをお届けします。

2026年注目の新作は、「レザン フロマージュ」と「ノーセル フロマージュ」。

「レザン フロマージュ」は、チーズのほのかな塩味にラムレーズンとシャンパンの芳醇な香りを重ねた、大人のためのチーズケーキ。発酵バターを使用したクッキー生地が、奥行きのある味わいを引き立てます。

「ノーセル フロマージュ」は、24ヶ月熟成のパルミジャーノ・レッジャーノを贅沢に使用したジャンドゥーヤ仕立てのサブレショコラ。チーズの旨味とナッツ、果実の甘酸っぱさが調和する、甘さと塩味のマリアージュをお楽しみいただけます。

さらに、2026年ホワイトデー限定商品として「マカロンチーズケーキ」も登場。デンマーク産クリームチーズを使用したなめらかなチーズケーキに、苺のコンフィチュールとレモンの香りを重ね、芳醇で優雅な味わいに仕上げました。色とりどりのマカロンをトッピングし、見た目にも心ときめく一品です。

想いを伝えるその瞬間が、より特別な記憶となるように。LOUANGE TOKYOのスイーツとともに、心ときめくホワイトデーをお過ごしください。

＜マカロンチーズケーキ＞

デンマーク産クリームチーズのチーズケーキに苺のコンフィチュールとレモンの香りが加わり、芳醇で優雅な味わいが広がります。色とりどりのマカロンを自由な発想でトッピングし、お楽しみいただけます。

\5,940（税込） ※オンラインストア（全国配送）にて販売

＜グランヌヌース ホワイトデー 2026＞

シグネチャーケーキ「ヌヌース」が、ホワイトデー限定デザインでオンラインショップに登場。国産クリームチーズをベースに、パルメザンチーズを使用したコク深いベイクドチーズケーキ、国産ブランドいちごのコンフィチュール、なめらかなムースフロマージュを重ねた三層仕立て。濃厚さと爽やかさが美しく調和する一品です。隠し味に忍ばせたバラとレモンの香りが、後味をさっぱりと引き立て、春の訪れを感じさせる味わいに仕上げました。

\13,500（税込） ※オンラインストア（全国配送）にて販売

＜コフレ エイミー ルージュ ホワイトデー 2026＞

ディベア“ヌーミー”のガールフレンド“エイミー”が、今年もオンラインショップに登場。あまおう、ライチ、シャンパンロゼが織りなす、華やかなルージュのマリアージュを楽しめるムースケーキです。やわらかなあまおうムースの中に液体状のあまおうソースを閉じ込める特別な技術で、みずみずしくフレッシュな味わいを演出しています。

Φ12cm \7,100（税込） ※オンラインストア（全国配送）にて販売

＜ルクールショコラ ホワイトデー 2026＞

クーベルチュール世界第1位を獲得した「マラカイボ65%」を贅沢に使用したショコラタルト。程よい苦みのチョコレートに、芳醇なオリーブと爽やかなオレンジの香りを重ねました。奥行きのあるハーモニーを堪能できる、大人のための一品です。

Φ14cm \12,960（税込） ※オンラインストア（全国配送）にて販売

＜レザン フロマージュ＞

チーズとレーズンにこだわり抜いた「大人のチーズケーキ」。ほのかな塩味のチーズに、ラムレーズンとシャンパンが調和する上品な味わいです。発酵バターを使用したクッキー生地が芳醇に香り、ひと口で奥行きのある余韻を広げます。

\4,800（税込） ※オンラインストア（全国配送）にて販売

＜ノーセル フロマージュ＞

イタリア産パルミジャーノ・レッジャーノ24ヶ月熟成を贅沢に使用した、ジャンドゥーヤ仕立てのサブレショコラ。パルミジャーノの深い旨味にナッツと果実の甘酸っぱさが重なり、甘さと塩味が調和する大人の味わいに仕上げました。ホワイトデーの贈り物や自分へのご褒美にも最適な新作です。

5個入 \3,240 (税込) ※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜マカロン ゴルゴンゾーラ＞

コーヒーや紅茶はもちろん、シャンパンや白ワインにもよく合う、大人のためのアミューズマカロン。イタリア産ゴルゴンゾーラチーズを使用し、クリーミーなコクと程よい甘さ、塩味が絶妙に重なります。繊細で奥行きのある味わいを、ゆったりとご堪能ください。

5個入 \3,700 (税込) ※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜マカロン リュクス＞

2層構造が生み出す奥行きある味わいと、アートのようにカラフルな色彩が魅力のアミューズマカロン。スペイン産黒トリュフ、イタリア産ゴルゴンゾーラ、フランス産フォアグラなど厳選素材を贅沢に使用しました。感性を刺激する、大人のための特別な一品です。

ストロベリー＆バジル / フォアグラ＆アプリコット/ マロン＆カシス / ゴルゴンゾーラ＆ハニー / カルダモン＆トリュフ

5個入 \4,200 (税込) ※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜マカロン ブリーフレーズ ミックス＞

EUが認める高品質チーズ「ブリヤ・サヴァラン」と、イタリア産ゴルゴンゾーラを贅沢に使用した2種のマカロン。ほのかな塩味と苺の甘酸っぱさが美しく調和し、奥行きのある味わいを生み出します。大人の味覚を満たす、特別なひとときを彩る一品です。

5個入 \4,200 (税込) ※オンラインストア（全国配送）にて販売

＜ハーサムショコラ フロマージュ＞

ホワイトデーコレクション限定のショコラサンド。ブランド苺“四重奏”とラズベリージャムに、芳醇なチーズのコクとやさしい甘さを重ねました。チョコレートの特性を追求した絶妙な配合が生む、上質な口溶けと香りの広がりをぜひご堪能ください。

5個入 \4,200（税込） ※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜ハーサム ショコラ＞

世界大会優勝パティシエが手がける、シャンパンやワインとともに楽しむ大人のためのショコラサンド。チョコレートの中には多彩なコンフィチュールやクリームを閉じ込めました。ひと口ごとに広がる味わいと食感の変化をご堪能いただけます。

マカダミアキャラメル / コーヒーマロン / ピスタチオ&オリーブオレンジ / フランボワーズリュバーブ / ピニャコラーダ

5個入 \4,200（税込） ※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜ギモーヴショコラ＞

ギモーヴのもっちりとした食感と、パート・ドゥ・フリュイのジューシーさを独自の二重構造で重ね、チョコレートで包み込みました。外側はパリッと、中はモチッとしたコントラストが楽しめる新食感。5種の繊細な素材が織りなす特別な味わいを、ぜひご堪能ください。

あまおう / シャンパン / バナナ＆マンゴー / ミント＆ライム / ローズ＆カシス

5個入 \3,400 (税込) ※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜エクレアート ショコラ プレミアム＞

華やかなデザインと厳選された6種のフィリングが魅力の“大人の生チョコレートエクレア”。クーベルチュール世界1位に輝いたマラカイボ65をはじめ、選び抜いた最高級素材を使用しています。丁寧に焼き上げたシュー生地に濃厚なカカオクリームをサンドし、生チョコレートの極上の味わいをお届けします。

あまおう×ライム / バニラ×マラカイボ65 / コーヒー×キャラメル / パッション×フランボワーズ / ピスタチオ×グリオット / プラリネ

6個入 \4,300（税込） ※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜クリアティフ ショコラ4個入・8個入>

～WPTC世界大会優勝パティシエ 藤田浩司 × クープ デュ モンド 世界大会優勝パティシエ 若林繁 夢のコラボレーション～

2人の世界優勝パティシエ、藤田浩司氏と若林繁氏が夢の共演を果たした、特別なコラボレーションによるボンボンショコラ。8種類の新感覚フレーバーで贈る“至高のボンボンショコラ”をお楽しみいただけます。フィンガーサイズで女性にも食べやすく、ギフトやパーティーシーンにもふさわしい逸品です。

■4個入 \3,456（税込）：マラカイボ×自家製プラリネ×オレンジ / シャンパーニュハチミツ×ゴルゴンゾーラ / イチジク×赤ワイン / ピスタチオ×アプリコット

■8個入 \5,805（税込）：プレーンショコラガナッシュ×ショコラキャラメル / リンゴガナッシュ×紅茶キャラメル / 洋梨ガナッシュ×塩キャラメル / ベリーガナッシュ×フランボアキャラメル / マラカイボ×自家製プラリネ×オレンジ / シャンパーニュハチミツ×ゴルゴンゾーラ / イチジク×赤ワイン / ピスタチオ×アプリコット

※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜パリトロ＞

世界優勝パティシエが創り出す、大人のためのチーズケーキ。「パリッ」と「とろーり」の二つの食感を同時に楽しめ、キャラメルのほろ苦さとオレンジの爽やかな香りがチーズの魅力を引き立てます。フランス産とデンマーク産のクリームチーズを黄金比で配合し、口溶けと奥行きある味わいにこだわりました。

4個入 \3,400（税込） ※オンラインストア（全国配送）にて販売

＜ヌヌースルビーショコラBOX＞

WPTC世界大会優勝パティシエ、藤田浩司氏が手がけるショコラボックス。ボックスの中には、アールグレイとシャンパンが華やかに調和するルビーチョコレートのボンボンショコラを忍ばせました。上品な香りと繊細な味わいをお楽しみいただける特別な一品です。

■赤いハート \12,960（税込）

■花束 \15,400（税込）

※六本木店にて販売

＜ヌヌースルージュ ホワイトデー 2026＞

国産ブランド苺、ライチ、シャンパンロゼが織りなす華やかなマリアージュを堪能できるムースケーキ。あまおうムースの中に閉じ込めた苺ソースがフレッシュな味わいを引き立て、至福の風味が広がります。真っ赤なバラの花束を思わせるデザインが、大切な人への特別な贈り物にふさわしい一品です。

Φ12cm \11,300（税込） ※六本木店にて販売

＜グルトンヌーミールビーショコラBOX 2026＞

＜エイミー ルビーショコラBOX 2026＞

チョコレートでかたどったテディベア“ヌーミー”と“エイミー”が愛らしいショコラボックス。ボックスの中にはルビーチョコレートのボンボンショコラを忍ばせました。見た目の可愛らしさと華やかな味わいを同時に楽しめる、ギフトに最適な一品です。

■左：グルトンヌーミールビーショコラBOX \8,100（税込）

■右：エイミー ルビーショコラBOX \8,640（税込）

※銀座店にて販売

＜エイミールージュ ホワイトデー＞

あまおう、ライチ、シャンパンロゼが織りなす3種のルージュのマリアージュを楽しめる、真紅の苺ムースケーキ。ハートを抱えたテディベア“エイミー”が愛らしく寄り添います。華やかな味わいとともに、大切な人へ想いを届ける特別な一品です。

Φ12cm \8,640（税込） ※銀座店にて販売

今回ご紹介しきれなかったホワイトデースイーツもたくさんございますので、ラインナップの詳細は公式サイトをご確認ください。

【 店舗情報 】

◆LOUANGE TOKYO Le Musee

〒104-0061 東京都中央区銀座1-9-5

03-5579-9801

11：00～21：00（20：00 LO)

www.louange-tokyo.com/lemusee

◆LOUANGE TOKYO Atelier

〒106-0032 東京都港区六本木7-10-4 福一ビル1F

03-6910-5943

11：00～21：00

www.louange-tokyo.com/atelier

◆LT BY LOUANGE TOKYO

オフィシャルショッピングサイト https://louange-tokyo.com/lt/

【LOUANGE TOKYO Le Museeシェフの経歴】

■GRAND CHEF 藤田 浩司（ふじた こうじ）

2006年 クープ・ドゥ・モンド国内予選出場（チョコレート ピエス部門）

2007年 WPTC 国内予選優勝（チョコレート ピエス部門）

2008年 WPTC本戦出場 チーム総合準優勝 部門優勝（チョコレート ピエス担当）

2010年 ヌーベルパティスリーデュジャポン 理事就任

2012年 内海会 理事就任

2012年 WPTC本戦出場 チーム総合優勝（味覚担当）

About LOUANGE TOKYO ～愛する人に賛辞の気持ちを込めて～

LOUANGE TOKYOは現代のスイーツ業界に新たな息吹を吹き込むために次の独自性を打ち出しています。それは「厳選素材」へのこだわりであり、よりアート性・ファッション性を高めた商品開発であり、そしてすべての商品にメッセージを吹き込むということ。“LOUANGE”の由来はフランス語で賛辞という意味ですが、弊店の商品を贈って頂き少しでもお客様の演出にお力添えできればという想いを込めてLOUANGE～賛辞～と名付けました。我々は単にお客様にケーキという商品を提供するのではなく「時間」「空間」を提供するというコンセプトをもとにモノづくりをしております。そしてお客様に少しでも喜んで頂けるように日々研鑽を重ねて参りました。今後も、満足度の高い商品を常に創造していくことを心掛けていきたいと思っております。