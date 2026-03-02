国際女性デーに寄せて小池知事のメッセージを公開

東京都

　東京都は、女性活躍の推進を最重要課題の1つと位置付け、施策を推進しています。


　３月８日、「国際女性デー」を迎えるにあたり、女性の活躍を後押しする取組を加速化し、「人」が輝く明るい未来を切り拓いていくことを国際社会に発信します。　


■ 国際女性デーについて


北米とヨーロッパ全域で20世紀初頭に現れた労働運動を起源とし、1975年３月８日に国連で実施、その後1977年の国連総会で議決。女性への差別撤廃と女性の地位向上を訴える。





　３月８日は、国際女性デー。人口の半分を占める女性は、社会を変える原動力です。女性が輝くことで、男性の力もさらに引き出され、社会全体が大きく前進します。


　東京都は、男性も女性も共に活躍できる社会を目指し、「Women in Action」、「WA（わ）」を旗印に、女性活躍の輪を日本全体に拡げる取組を進めています。


　さらに、全国初の女性活躍推進条例の下、働く場において女性が存分に力を発揮できる環境づくりを強力に推進してまいります。


　一人ひとりが輝く環境を創ることが、東京、日本の発展、そして持続可能な社会の実現に繋がると確信しています。皆さん、ともに力を合わせ、「人」が輝く東京を創り上げていきましょう。


■ メッセージについて


メッセージは、「東京都公式YouTubeチャンネル」で視聴できます。


日本語版URL https://youtu.be/cRuHcR62G8U


英語版URL　　 https://youtu.be/ydMC5FnqGFQ


