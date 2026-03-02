名古屋の酒蔵「金虎酒造」春の酒蔵開放「桃虎祭2026」を3月28日に開催
イベントチラシ
金虎酒造（名古屋市北区、代表取締役：水野善兵衛）は、2026年3月28日（土）、恒例の春の酒蔵開放「桃虎祭2026」を開催いたします。
昨年は９００名の来場があった人気の蔵開きイベントで、当日蔵開きでしか飲めない限定酒や春の新酒、リキュール「ピンキーティギー」や、それらに合わせたおつまみを楽しめます。
また愛知県の小牧ワイナリーのブースが特別出店。日本酒の他にワインもお楽しみいただけます。
春のリキュール「ピンキーティギー」
春の人気リキュール「ピンキーティギー」
春のリキュール「ピンキーティギー」は自社の梅酒とにごり酒を使用した珍しい「和酒カクテル」です。ほんのり甘酸っぱい梅酒の風味と、にごり酒のまろやかな旨味が絶妙に調和。シュワっとした微炭酸が心地よく、食事にも合わせやすいお酒です。
桃虎祭ではこのお酒をフィーチャーし、ドレスコードをピンクに設定。またピンキーティギーに合うデザートおつまみもご用意しています。
ステージではデザートとお酒の組み合わせを競う「プレゼンバトル」も開催されます。
ステージイベント
桃虎祭２０２５ミニステージの模様
桃虎祭２０２５ミニステージの模様「プレゼンバトル」
会場内ではミニステージが設置され、ライブやＤＪ、そしてお酒と甘味の組み合わせを競うプレゼンバトルなどが催されます。
１．菅沼翔也アコースティックライブ
岡崎市出身。名古屋おもてなし武将隊2代目豊臣秀吉役を3年間務めた後、俳優として舞台やドラマで活動中。またミュージシャンとしてライブ活動や音源制作を精力的に行っている。
２．HYMN CHOIR酒蔵ミニライブ
東海地方を代表するサクソフォン奏者・堀江裕介の門下生を中心に発足した"HYMN CHOIR"から、大橋音子と井内貴仁がデュオとして登場。HYMN CHOIRは「讃美歌合唱隊」を意味し、音楽における限りない美とサクソフォンアンサンブルの可能性の探究に取り組んでいる。
３．プレゼンバトル「甘味×酒」
当日出店の甘味とお酒のベストマリアージュを提案できるのはどっちだ！？白熱のプレゼンバトルをお見逃しなく！
プレゼンター：
2025 Miss SAKE 愛知グランプリ 齋藤 希
もぐもぐタレント 寺本和泉（ずいみー）
司会：菅沼翔也
その他イベント内容- 「虎変」「金虎」有料試飲（限定酒あり！）
- カクテル・熱燗コーナー
- 手裏剣射的、投扇興
- ソフトドリンク、おみやげ販売
おつまみ出店
Food×Bar＝Saloon／traiteur MAGNOLIA／ホームメイドキッチンぽろ／喫茶はじまり／
ETY ～Sake Lees Powder Project
特別出店
小牧ワイナリー
有料試飲コーナー
おつまみ出店（traiteur MAGNOLIA）
会場の様子
ドレスコード特典
テーマは「ピンク」
ピンク色を取り入れたコーディネートでご来場の方には特典をご用意しています。
（ドレスコード以外の方も大歓迎です）
イベント概要
日時：2026年3月28日（土）10:00～16:00
会場：金虎酒造株式会社（名古屋市北区山田三丁目11-16）
入場料：2,000円（ドリンクチケット5枚、オリジナルグラス、水500ml付）
追加のドリンクチケット５枚セットは５００円で追加購入可能
また、リピーター割として前回までのオリジナルグラスをご持参の方は２００円引きでご入場いただけます。
※予約不要です。
注意事項
・当日は駐車場のご利用はできません。公共交通機関でお越しください。
・自転車でのご来場もご遠慮ください。
・お酒、食べ物の持ち込みは禁止です。（水、お茶は可）
・２０歳未満の方だけでの入場はできません。
イベントについてのお問い合わせ先
金虎酒造株式会社
電話：０５２-９８１-３９６０（９時～１７時）
https://kintora.jp