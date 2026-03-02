運命の1着に、恋をする。3月毎週末に札幌ブライダルフェア開催決定！

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/

「一生に一度の瞬間を、誰よりも美しく、自分らしく残したい」と願うすべての花嫁へ。札幌のフォトウェディングを牽引する「写真工房ぱれっと」が、2026年3月の毎週末、心ときめく体験を詰め込んだ特別なブライダルフェアを開催いたします。憧れのハイブランドドレスの無料試着から、おふたりの理想を形にする専門カウンセラーによるプランニングまで、20代女性の「好き」を詰め込んだ特別な時間をお届けします。

妥協しない。私たちが提案するのは「圧倒的主役」になれる花嫁体験

今回のフェアでは、SNSで話題のブラックマーメイドドレスや、北海道内でも希少な最高級衣装ライン『Premier Line（プレミアライン）』を心ゆくまで体験していただけます。単なる写真撮影ではなく、ヘアメイクからアクセサリーまでプロがトータルコーディネートし、これまで想像もしなかった自分に出会える「花嫁体験」をご提供します。

世界が認めるブランドドレスの競演

JILL STUARTやISAMU MORITA、KIYOKO HATAなど、花嫁の憧れを凝縮したラインナップをご用意。細部まで計算されたディティールを、ぜひご自身の肌で感じてください。

全衣装はこちらから :https://www.studio-palette.com/bridal/collection/

「やりたい！」が全部叶う、14大特典のプレゼント

最大5万円以上お得になる豪華特典をご用意しました。プレミアライン衣装の最大70%OFFや、挙式で使えるウェルカムボードの無料作成など、理想のウェディングを賢く、おしゃれにプロデュース可能です。

プロのカウンセラーが「理想のストーリー」を言語化

2,000組以上の幸せをお祝いしてきた専門スタッフが、まだ言葉にならない漠然としたイメージを丁寧にヒアリング。おふたりだけの特別なフォトストーリーを一緒に作り上げます。

市場のニーズに応える「自由で洗練された」フォトスタイル

現在の20代女性が求めるのは、型にはまった記念写真ではなく、自分たちの個性を引き出す「エフォートレスで洗練された」スタイルです。本フェアでは、本格チャペルでの挙式フォトから、幻想的な雪景色や桜の下で撮るロケーションフォトまで、トレンドを抑えた多様なニーズに応えます。

札幌ブライダルフェア 開催概要

開催日程： 2026年3月毎週末

3月1日(日)

3月7日(土),8日(日)

3月14日(土),15日(日)

3月20日(金祝),21日(土),22日(日)

3月28日(土),29日(日)

会場：

【第1会場】写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

【第2会場】写真工房ぱれっと 札幌中央店

内容： 最新衣装展示・無料試着会、スタジオツアー、個別相談会、フェア限定特典の進呈

有限会社三景スタジオについて

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/factory_info/bridal_factory/479351.html詳細を見る :https://www.studio-palette.com/lafiler_info/bridal_lafiler/479357.html

札幌中心部に展開する「写真工房ぱれっと」は、トレンドに敏感な花嫁に人気の「可愛い」ウエディングドレスを多数取り揃えています。

この度、2026年3月土日祝限定で、お得で楽しいブライダルフェアを札幌エリアの店舗で開催します。運命の一着を探している方、憧れのドレスを試着したい方は、この機会にぜひご来店ください。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北２条東４丁目 サッポロファクトリ 1F えんとつ広場

電話番号: 011-207-4466

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp