兼松株式会社、「リテールテック JAPAN」に出展　在庫管理・Web受注管理、物流・店舗のDXを支援するSaaSソリューションを紹介

兼松株式会社

兼松株式会社（以下、「兼松」）は、2026年3月3日（火）～6日（金）まで東京ビックサイトにて開催される「リテールテック JAPAN」に出展いたします。

本展示では、在庫管理・物流・店舗運営の各領域において、現場課題の解決を支援するSaaSソリューションをご紹介します。

新たに取り扱いを開始した、ながらスマホ抑止アプリ「KG monap」をはじめ、3月3日より発売開始のカスタマイズ可能なBtoB向けWeb受発注システムを展示いたします。小売業・卸売業のみならず、幅広い業種でご活用いただけるソリューションを取り揃えており、DX推進をご検討中の企業様に最適な内容となっております。

また、飲食業・小売業などの店舗運営事業者様向けには、タッチパネル券売機、POSレジ、順番受付システム、メンテナンス管理サービスなど、店舗業務のDXを支援する各種サービスをご紹介いたします。

■事前予約のご提案

当日は混雑が予想されますため、事前予約のうえご来場いただくことをお勧めしております。

ご予約・お問い合わせは下記メールアドレスまでお気軽にご連絡ください。

Email：BC3B@kanematsu.co.jp

■展示プロダクト

・在庫管理サービス『KG ZAICO』(https://bc3.kanematsu.co.jp/kgzaico)

・ながらスマホ抑止アプリ『KG monap』(https://bc3.kanematsu.co.jp/kgmonap)

・トラック呼び出し＆バース予約システム『KG TruckCALL』(https://bc3.kanematsu.co.jp/kgtruckcall)

・Web受注一元管理システム『KG NEXT ENGINE』(https://bc3.kanematsu.co.jp/kgne)

・タブレットPOSレジ『KG ユビレジ』(https://bc3.kanematsu.co.jp/kgubiregi)

・タッチパネル券売機『KG K2』(https://bc3.kanematsu.co.jp/kgblayn)

・順番管理サービス『KG matoca』(https://bc3.kanematsu.co.jp/kgmatoca)

■サービスに関するお問い合わせ先

兼松株式会社 電子統括室 新事業創造課

Email: BC3B@kanematsu.co.jp