「SKYSEA Client View Ver.21.2」を発売

Ｓｋｙ株式会社は、クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View Ver.21.2」（スカイシー クライアント ビュー バージョン21.2）を開発、2026年3月2日（月）より販売を開始いたしました。

「SKYSEA Client View Ver.21.2」では、PCのログを基に弊社が従業員の働き方を分析する有償のレポートサービスを提供。残業時間が長い従業員などを分析対象として選定するのに役立つダッシュボードも搭載し、組織の業務効率化をサポートします。そのほか、ファイル持ち出しの申請・承認システムを拡充したほか、Arm(R)版Windowsに対応するなど、各種機能の強化を図りました。

■「SKYSEA Client View Ver.21.2」新機能※1

1. 従業員のPC操作内容を分析するレポートで、業務改善を支援

お客様が指定したユーザーを対象に、PCの操作ログから弊社が働き方を有償で分析するレポートサービスをご提供します。サービスのご契約後、ログを基にお客様の業務環境の課題を弊社で考察し、考えられる要因も合わせてお伝えします。残業時間の削減や、業務の効率化にぜひご活用ください。

・＜状況把握の第一歩に＞まずはダッシュボードから業務改善が必要なユーザーをチェック！

定時外のPC操作時間や、業務に無関係と思われるアプリケーションの利用時間などを集計するダッシュボードを搭載。基準値※2を超えるユーザーを手間なく確認でき、業務改善に向けた状況把握の第一歩としてご活用いただけます。

2. 論理分離環境におけるWebブラウザのスタートページやブックマークの一括登録が可能に

ローカル環境から分離させた別の環境（論理分離環境※3）で、安全にインターネットを利用できる「ブラウザ環境分離」機能をさらに強化。Webブラウザ起動時に表示されるスタートページやブックマークを、管理機から一括設定できるようになりました。社内ポータルサイトなどを事前に登録しておくことで、利用者が個別に登録する手間を省きます。

3. 分離されたネットワーク間のデータ移行を柔軟かつセキュアに

ローカル環境とインターネット環境の間で、より安全にファイルのやりとりをできるように強化。必要な申請・承認手続きを通じて、ローカル環境から分離させたPC内の論理分離環境（インターネット環境）を経由したファイルの持ち出し・持ち込みをさらにセキュアに行えるようになりました※4。インターネット利用によるリスクをローカル環境から排除したまま、柔軟なデータ移行をサポートします。

４. Arm(R)版Windowsに対応

省電力性能に優れたSnapdragon Xシリーズプロセッサーを搭載する、Windows PCに対応。資産情報やログ情報の収集、各種アラートの適用など、従来のクライアントPCと変わらない一元的な運用管理を支援します。

５. 「M1 Cloud Edition」がセキュリティ対策と業務効率化をサポート！

・PCを自動で診断し、セキュリティリスクの素早い発見を支援

ウイルス対策ソフトウェアの動作状況やWindows更新プログラムの適用状況などを自動で診断する「PC環境診断」機能に対応。診断結果とともに問題への対処法をPCの利用者に通知することで、リスクの素早い把握と解決を支援します。

・管理画面での操作をログで記録、不審な設定変更の経緯を確認

資産情報の削除やアラート設定の変更など、管理画面でのさまざまな操作をログとして記録。管理者が複数いる運用で設定ミスやセキュリティポリシーに反する変更があった場合に、いつ、誰が、どのような操作を行ったのか、その経緯を正確に確認することができます。

・メッセージやアンケートで業務連絡を効率的に

管理者が作成したメッセージをPC画面に表示できます。定期配信も可能で、定時退社日のお知らせなどに役立ちます。また、利用者に回答させる「アンケート」機能も搭載。PCの使用者名など、自動では収集されない資産情報を効率的に回収し、そのまま資産情報に反映できます。

その他新機能・機能改善

- 電子カルテ「PrimeKarte」との連携に対応予定- 「IntraGuardian2+Enterprise for SKYSEA」に通信を許可するアドレス数の上限を拡張- アラートの共通設定が変更できる管理機権限を柔軟に設定可能に- 申請・承認ワークフローシステム- - システムで使用するアカウント名が他ユーザーから見えないように改善- - 自身が最終承認者の申請書のみを監査対象として表示可能に- - 「Fast Sanitizer」と連携し、ファイルの安全性をチェック- ブラウザ環境分離- - Windows Server OSに対応- - 「Fast Sanitizer」と連携し、論理分離環境で取得したファイルを無害化

※詳細は下記Webサイトをご覧ください。

SKYSEA Client View Webサイト

https://www.skyseaclientview.net/

※ 1 各機能の搭載エディションおよびオプションについては、商品Webサイト（https://www.skyseaclientview.net/function/new.html）をご確認ください。

※ 2 事前に時間・割合・回数などの基準値を設定しておく必要があります。

※ 3 コンテナ型の仮想化技術を用いた環境ではありません。

※ 4 「ブラウザ環境分離」機能が必要です。

■クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」とは

「使いやすさ」をコンセプトに、ログ管理・セキュリティ管理・デバイス管理といった「情報漏洩対策」や「IT運用管理」を支援する機能を搭載したソフトウェアです。激化するサイバー攻撃に対するエンドポイントセキュリティや、リモートワークなどの多様化する働き方を支援する機能も搭載するほか、各メーカー様の製品と連携することで各種対策をさらに強化いただける連携ソリューションも提供しています。管理するPCの台数やセキュリティポリシー、ワークスタイルなど、お客様ごとの利用環境やニーズに応じて、オンプレミスとクラウドから選べるサービスをご用意しています。また、AIを活用した機能の開発も積極的に進め、進化を続けています。

「SKYSEA Client View」の搭載機能※1

資産管理

ハードウェア・ソフトウェアの詳細な情報を自動的に収集。日々変動するIT資産を適切に管理します。

ログ管理

クライアントPC上でのユーザーの操作や外部との通信、ファイルへのアクセス状況など、日々のPCの挙動をログとして記録。膨大なデータから必要な情報を抽出することで「いつ」「誰が」「何をしたのか」などを正確に把握し、情報漏洩リスクの早期発見を支援します。

セキュリティ管理

組織のセキュリティポリシーに反する操作に対してアラートで通知したり、操作そのものを禁止したりできます。アラートは管理機へも通知されるため、速やかな状況の把握にもお役立ていただけます。クライアントPCへの更新プログラム適用を支援する機能も搭載しています。

デバイス管理

社内にある多くのUSBデバイスやメディアなどの外部記憶媒体を徹底管理。使用制限の設定や棚卸までをサポートします。

ITセキュリティ対策強化

ランサムウェアなどのサイバー攻撃への対策として、UTMやエンドポイントセキュリティなどの他社製品と連携し、多層防御を強化。不審な通信やマルウェア侵入の早期把握、感染PCのネットワーク遮断など、リスクの最小化を支援します。

レポート

資産情報やログなど日々蓄積されるデータを活用し、レポートとして集計。分析を行うことで、IT資産運用の最適化やセキュリティポリシーの改善、従業員の働き方の見える化などにお役立ていただけます。

メンテナンス

リモート操作で離れたクライアントPCのメンテナンスが行えます。同時接続や一斉操作も可能で、複数のクライアントPCを管理する際に作業効率が向上します。

ソフトウェア資産管理（SAM）

「ソフトウェア資産管理（SAM）」に必要な管理台帳を用意し、ソフトウェア資産の適切な管理を支援します。

サーバー監査

Windows Serverのイベントログ（監査ログを含む）を活用して、重要なデータが集約されることの多いサーバーへのアクセス状況の把握や、操作状況の確認が行えます。

モバイル機器管理（MDM）

一般的なモバイルデバイスマネジメント（MDM）の一部である資産管理機能をご用意。スマートフォンやタブレット端末の安全な運用管理を支援します。

AIアドバイザー

「SKYSEA Client View」の機能や活用法について、対話形式で質問可能な生成AIによるチャットサポートをご用意。マニュアルを基にした素早い回答で、運用に関するお困り事の解消を支援します。

※1 各機能の搭載エディションおよびオプションについては、商品Webサイト（https://www.skyseaclientview.net/function/）をご確認ください。

■ 動作環境

※詳細は下記Webサイトにてご覧ください。

https://www.skyseaclientview.net/

■ お問い合わせ

下記Webサイトよりお問い合わせください。

SKYSEA Client View Webサイト

https://www.skyseaclientview.net/

（ページ内のお問い合わせボタンをクリックしてください。）

