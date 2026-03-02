XGIMI、春の新生活に向けた期間限定セールを実施　Amazonと楽天市場にて、全10モデルが最大42％OFFで購入可能に

XGIMI株式会社

グローバルホームプロジェクター市場で2年連続出荷量シェア世界第1位※1のスマートプロジェクターブランド「XGIMI（エクスジミー）」は、Amazonにて2026年3月6日（金）より開催される「Amazon 新生活セール」および2026年3月3日（火）から開催される「先行セール」にて、対象製品が最大42％OFFとなるセールを実施します。

また、楽天市場にて2026年3月4日（水）より開催される「楽天スーパーSALE」でもセールを実施いたします。

本セールでは、2026年1月に発売したエントリーユーザー向けポータブルプロジェクター「Nova」をはじめ、4Kホームプロジェクター「HORIZON 20」シリーズなど、人気機種を含む全10モデルが対象となります。

自宅のリビングでの映画鑑賞はもちろん、寝室や書斎、さらにはアウトドアでの使用まで、ユーザーのライフスタイルや利用シーンに合わせて選べる幅広いラインナップをご用意しました。

春の新生活や引っ越しシーズンに向け、初めてプロジェクターを購入される方、新たに買い替えを検討されている方は、この機会にぜひXGIMI製品で大画面エンターテインメントをお楽しみください。

※1 《RUNTO_2024グローバルプロジェクター市場分析報告》

■「Amazon 新生活セール」期間

期間：2026年3月6日（金）00:00～3月9日（月）23:59

URL：https://www.amazon.co.jp/stores/XGIMI/XGIMI/page/157C458F-0CBD-4216-AE74-7CAC2954C03F

※先行セールを2026年3月3日（火）00:00～3月5日（木）23:59まで開催予定です。

■「楽天スーパーSALE」期間

期間：2026年3月4日（水）20:00～3月11日（水）01:59

URL：https://www.rakuten.co.jp/xgimi-store/

■セール対象製品

※サイト上で表示される割引前の定価価格は変動する可能性がありますので、詳細はセール開始後、各サイトをご確認いただきますよう、お願いいたします。

※なお、期間中は家電量販店においてもセールを実施しております。

■対象製品の紹介（一部抜粋）

Nova

「Nova」は、大画面エンターテインメントとライフスタイルに寄り添う機能を融合させた、新しいプロジェクターです。空間の雰囲気を演出できるスピーカーライトモードに加え、Sound by JBLの高音質スピーカーを搭載。Google TVを搭載し、NetflixやYouTubeなどの公式コンテンツにシームレスにアクセスできます。コンパクトなサイズ感に300°自由回転のジンバルや38.48Whの大容量バッテリーを内蔵し、リビング、寝室、アウトドアでの使用など屋内外を問わず柔軟な使い方が可能です。本体カラーは、空間になじみやすい落ち着いた印象の「Cloud Ash（クラウドアッシュ）」と、空間のアクセントとしても楽しめる「Soda Blue（ソーダブルー）」の2色を展開します。さらに、本体を自分好みにデコレーションできるステッカーが付属し、本体カラーとの組み合わせで、自分の好みに合わせたカスタマイズを楽しむことができます。

HORIZON 20 Max

「HORIZON 20」シリーズのフラッグシップモデルのHORIZON 20 Maxは、自社開発の最新「X-Master レッドリングレンズ」に加えて「X-Master RGB 3色レーザーエンジン」を搭載。これにより、5,700ISOルーメンという圧倒的な明るさを実現し、日中や明るい環境下でも没入感あふれる映像体験を提供します。全モデルが、IMAX Enhanced 、Dolby Vision、HDR10+など複数の画質認証に対応。映画館さながらの高画質を、リビングや寝室で気軽に体験できます。さらに、レンズシフト機能を搭載し、本体を動かさずに映像を上下左右に調整可能。加えて、光学ズームにより鮮明さを損なわず、置き場所を選ばず美しい映像を投影できます。

HORIZON S Max

「HORIZON S Max」 は、「HORIZON S」シリーズの最高峰モデルです。3,100ISOルーメンの高輝度を持ち、Dolby Vision認証や「デュアルライト2.0テクノロジー」搭載に加え、「HORIZON S Max」 ならではの特徴として、IMAX Enhancedの認証を受けています。圧倒的な映像で真の映画体験をお届けします。IMAX Enhanced認証により、ユーザーはIMAXの拡大されたアスペクト比、見事な映像、DTSをご家庭でお楽しみいただけます。

Elfin Flip Pro

「Elfin Flip Pro」は、薄さ64mmのスリムのボディで、最大150度まで投影角度を変更できるスタンド一体型プロジェクターです。400ISOルーメンの明るさを持ち、1080pフルHDの解像度です。スタイリッシュで容易に収納できるほか、バッテリー内蔵で持ち運びにも適しているため、初めてプロジェクターを購入される人におすすめの1台です。

Netflixに対応し、その他数千のアプリケーションやストリーミングサービスにアクセスできるXGIMI OSを搭載しているため、ユーザーはお気に入りの番組や映画をシームレスに見る ことができます。

Halo+ (New)

「Halo+ (New)」は、2021年9月に発売された「Halo+」に続く製品であり、「圧倒的な明るさの、持って歩ける映画館」をキャッチコピーに掲げる高性能なポータブル型スマートプロジェクターです。従来の「Halo+」同様に、ポータブルプロジェクターの中で圧倒的に明るい700ISOルーメンかつ、本体にバッテリーを内蔵しているため、最大2.5時間まで映像を投影することができ、アウトドアでの使用にも最適です。「Halo+」の機能に加えて、「Halo+ (New)」ではGoogle TVを搭載。Netflixを含む10,000以上のアプリから映画や番組を見つけることができます。新しいリモコンには、Netflix専用のボタンもあり、ワンクリックで簡単にアクセスできます。

【XGIMIについて】

XGIMI（エクスジミー）は2013年に設立された、アメリカ、ヨーロッパ、日本を含む100カ国以上の世界各地で選ばれている次世代のプロジェクターブランドで、美しい映像と圧倒的な使いやすさが特徴です。設立から翌年の2014年には第1世代のスマートプロジェクターを発売し、革新的な製品コンセプトと優れたユーザーエクスペリエンスにより、プロジェクター業界に旋風を巻き起こしました。それ以降、世界的に有名なHarman Kardon、Google、Texas Instrumentsといった企業とパートナーシップを組みながら、様々なモデルのスマートプロジェクターの製造を続けています。グローバルホームプロジェクター市場で出荷量シェア世界第1位、全世界出荷台数700万台を突破、8,000以上の店舗を展開し、業界をリードする先駆者として、XGIMIは革新的な技術と洗練されたデザインを通じて、あらゆる人が楽しめる最高のホームプロジェクターとポータブルプロジェクターを開発するよう常に努力しています。

XGIMI公式サイト：https://jp.xgimi.com/