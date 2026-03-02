ABEJA、「言語処理学会第32回年次大会(NLP2026)」に参加

株式会社ABEJA

人とAIの協調により「ゆたかな世界を、実装する」株式会社ABEJA（本社：東京都港区、代表取締役CEO：岡田 陽介、以下「ABEJA」）は、2026年3月9日（月）～2026年3月13日（金）に栃木県宇都宮市のライトキューブ宇都宮にて開催される「言語処理学会第32回年次大会(NLP2026)」（以下「本大会」）に参加いたします。

ABEJAは、AIの発展に寄与すべく、本大会のプラチナスポンサーを務め、展示ブースの設置を行います。展示ブースでは、LLM及びAIロボティクスの周辺技術に関する研究開発、事例をご紹介する予定です。ABEJAの研究開発についてご質問がある方や採用情報などにご興味がある方は、お気軽にブースにお越しください。

ABEJAは、引き続き、LLMの社会実装を推進し、ABEJAの企業理念である「ゆたかな世界を、実装する」の実現に努めてまいります。

■言語処理学会第32回年次大会(NLP2026)について

開催期間：2026年3月9 日(月)～2026年3月13日(金)

会場：ライトキューブ宇都宮（栃木県宇都宮市宮みらい1-20）

詳細についてはこちらよりご確認ください。https://www.anlp.jp/nlp2026/

■ 株式会社ABEJAについて

ABEJAは、「ゆたかな世界を、実装する」を経営理念に掲げ、ミッションクリティカル業務へのAI導入支援のため、基盤システムとなるABEJA Platformの開発・導入・運用を行う「デジタルプラットフォーム事業」を展開しています。ABEJA Platformは、ミッションクリティカル業務における堅牢で安定した基盤システムとアプリケーション群であり、生成AIをはじめとする最先端技術による運用が人とAIの協調により実現可能です。ABEJAは、2012年の創業時よりABEJA Platformの研究開発を進めており、顧客企業からの信頼のもと、数多くの導入を進めることで「テクノロジーの力で産業構造を変革する」ミッションに取り組んでいます。

本社：東京都港区三田一丁目1番14号 Bizflex麻布十番2階

設立：2012年9月10日

代表：代表取締役CEO 岡田 陽介

事業：ミッションクリティカル業務へのAI導入支援のため、基盤システムとなるABEJA Platformの開発・導入・運用を行う「デジタルプラットフォーム事業」

URL：https://abejainc.com