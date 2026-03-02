サービス相互利用プラットフォーム「BarterMatch」正式リリースのお知らせ

株式会社ニトエル

株式会社ニトエルは、サービス相互利用プラットフォーム「BarterMatch（バーターマッチ）」を正式リリースしたことをお知らせいたします。

BarterMatchは、企業や個人事業主が提供するサービスを「まず相互に使ってみる」ことを目的とした、新しい形のビジネスマッチングプラットフォームです。

2026年1月末に実施したプレリリース以降、多くの事業者様から反響をいただき、正式リリース時点で掲載サービス数は40件となりました。



■ BarterMatchとは

BarterMatchはtoB向けの幅広いビジネスサービスを対象に、売り込むのではなく、「利用体験」を通じて価値を理解してもらうことを目的としたプラットフォームです。



従来のビジネスマッチングサービスが「営業目的の接点」に重点を置いているのに対し、BarterMatchは以下の考え方を軸に設計されています。

- サービスを相互に利用することで理解を深める- 利用体験を通じて信頼関係を構築する- 継続利用(もしくは正式発注) or 利用実績獲得という無駄にならない商談

営業活動の前段階として「まず使ってみる」機会を提供することで、双方にとって納得感のあるビジネス機会の創出を目指します。

■ BarterMatchの特徴

- 相互利用を前提とした設計サービスをお互いに利用することで、理解度と信頼度の高い関係を構築可能。- 無料掲載で参加しやすい初期費用、掲載料、マッチング費用、成約後の手数料も全て無料でご提供- 営業効率の向上アポイントは「相互利用前提」の「決裁者アポイント」のみ

相互利用後は、実際の利用体験をベースに会話が進むため、商談の質向上が期待できます。

また、残念ながら継続利用（または発注）にならなかった場合でも、「実績」とすることが可能です。

■ 代表コメント（株式会社ニトエル 代表取締役 大堂雄太）

私はこれまで、数十の新規事業に関わってまいりましたが、

多くのサービスで下記のような課題を幾度も感じていました。

「ブランドネームが無い中、信頼獲得をするまでが大変」

「実績がまだ少ない中、他社実績を求められる」

「使えばわかる良いサービスでも、使うまでいかない」



そんな中、現状を打破しようと参加した交流会にて、上手く話しかけることができず、逃げこもったトイレの先で思いついたのが、このBarterMatchです。

サービスを売り込むのではなく、利用してから決めるというシンプルな「利用体験」による営業を広めようと、サービスを開発、リリースいたしました。

プレリリース期間中に多くの事業者様に共感いただき、正式リリースを迎えられたことを大変嬉しく思っています。今後も、挑戦する人や企業の可能性を広げる仕組みづくりに取り組んでまいります。

■ サービス概要

サービス名：BarterMatch

提供開始日：2026年3月1日

サービスURL：https://barter-match.jp/

運営会社：株式会社ニトエル