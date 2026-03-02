生活課題を解決するAIサービス3つを同時リリース

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区、以下「当社」）は、2026年3月、AI技術を活用した生活支援サービス「ペア育児」「退去費用削減AI」「補助金申請AI」の3サービスを同時に提供開始いたしました。

いずれも、法律・不動産・行政制度など専門知識が必要とされる領域において、AIが情報整理・計算・意思決定支援を行い、誰でも手軽に活用できるサービスです。

■ リリースの背景

2026年4月に施行される共同親権法、不透明な退去費用の請求慣行、年間数千件公募される補助金制度の複雑さ──これらはいずれも多くの人が直面しながら、専門家に相談しなければ対処が困難な課題です。

当社はこれらの課題に対し、「AIで専門知識の壁をなくす」をコンセプトに、3つのサービスを同時にリリースしました。

■ サービス1：ペア育児 ── 共同親権、もっとスムーズに。

2026年4月1日施行の共同親権法に対応した、日本初の共同養育プラットフォームです。離婚後の両親が、子どもに関する意思決定・連絡・費用管理をひとつのプラットフォームで完結できます。

▼ 主な機能

・共同意思決定エンジン：学校変更・医療・転居などの合意をデジタルで記録。タイムスタンプ付きで法的証拠として活用可能

・改ざん防止メッセージング：SHA-256ハッシュによる記録の完全性保証。AI感情フィルターで冷静な対話を支援

・面会交流カレンダー：スケジュールの提案・確認・記録を一元管理

・養育費・費用管理：最新算定表対応のAI養育費計算＋負担割合に基づく自動精算

・法的証拠PDFエクスポート：全記録を改ざん検知ハッシュ付きPDFで出力

▼ 料金（月額/1ユーザー・税込）

・Free：0円（月10通メッセージ、カレンダー閲覧、月3件の意思決定）

・Standard：980円（無制限メッセージ、費用管理、スケジュール管理）

・Premium：1,980円（AI感情フィルター、PDF出力、AI養育費計算、優先サポート）

・Pro：4,980円（弁護士ポータル、専門家サポート、API連携）

▼ URL

https://pear-ikuji.com

■ サービス2：退去費用削減AI ── その退去費用、払いすぎていませんか？

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、AIが退去費用の参考計算値を30秒で算出するツールです。請求額とガイドライン基準の差額を即座に確認できます。

▼ 特徴

・30秒で診断完了：間取り・居住年数・請求項目を入力するだけ

・15カテゴリ対応：クロス張替え、ハウスクリーニング、鍵交換、エアコン清掃など

・平均差額4.2万円：診断実績では平均約40%のガイドライン基準との差額を発見

・クレジットカード不要の無料診断あり

▼ 料金（税込・買い切り）

・無料：差額の概算表示

・ライト：4,980円（項目別計算値、算出根拠の詳細解説、ガイドライン該当箇所）

・プレミアム：14,800円（ライト機能＋交渉テンプレート3種＋交渉の進め方ガイド）

▼ URL

https://taikyo.xyz

■ サービス3：補助金申請AI ── 自分に合った補助金、AIがすぐ見つける。

AIが事業者の業種・規模・所在地などの情報をもとに、申請可能な補助金・助成金を自動マッチングし、申請書類の作成を支援するサービスです。

▼ URL

https://hojokin.xyz

■ 3サービス共通の特徴

・専門知識不要：AIが複雑な法令・制度・ガイドラインを読み解き、わかりやすく提示

・すぐに使える：最短30秒で結果を取得

・無料から始められる：全サービスに無料プランまたは無料診断を用意

・SSL暗号化通信対応：安全な通信環境を確保

■ 会社概要

会社名：株式会社Mycat

所在地：東京都目黒区三田2丁目7番22号

設立：2025年1月

事業内容：AI活用サービスの企画・開発・運営

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Mycat 広報担当

メール：info@mycat.love