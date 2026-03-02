【海外在住者向け】GLP-1マンジャロ・リベルサスの海外発送を「御用聞きドクター」で取り扱い開始！

iput株式会社

オンライン診療クリニック「御用聞きドクター」（運営会社：株式会社御用聞きドクター）は、2026年3月より、海外在住の日本人患者様を対象に、肥満症・糖尿病治療薬であるGLP-1受容体作動薬「マンジャロ（チルゼパチド）」および「リベルサス（セマグルチド）」の処方・海外発送サービスを正式に開始いたします。

■ サービス開始の背景

近年、GLP-1受容体作動薬は肥満症・2型糖尿病の治療薬として世界的に注目を集めており、日本国内でも処方件数が急増しています。

一方、海外在住の日本人の中には「日本語で安心して相談できる医師が近くにいない」「現地でGLP-1薬を入手するのが困難」というお声が多数寄せられていました。こうしたニーズに応えるため、「御用聞きドクター」では日本国内の医師によるオンライン診療を通じて処方を行い、処方薬を海外へ直接発送するサービスを実現しました。

■ サービスの特長

【1】日本語でのオンライン診療

日本国内の医師が日本語で丁寧に診察・処方を行います。海外在住でもビデオ通話にて受診が可能です。

【2】取り扱い薬剤

・マンジャロ（チルゼパチド）注射薬：週1回投与のGIP/GLP-1受容体作動薬

・リベルサス（セマグルチド）錠剤：毎日服用の経口GLP-1受容体作動薬

【3】海外への直接発送

処方後、日本国内から患者様の海外住所へ直接発送いたします（対応国については個別にご確認ください）。

【4】安全・安心の医療管理

定期的なフォローアップ診察により、効果や副作用を医師がしっかり管理します。

詳細を見る :https://goyokikidoctor.com/glp-1/

■ 対象となる方

・海外在住の日本人で、肥満症や体重管理にお悩みの方

・2型糖尿病の治療としてGLP-1薬を検討している方

・現地での医療機関へのアクセスが困難な方

・日本語で安心して相談できる医師をお探しの方

■ サービス開始日

2026年3月（対応国に制限なし）

■ 御用聞きドクターについて

「御用聞きドクター」は、患者様一人ひとりに寄り添うオンライン診療クリニックです。忙しい方や病院に通いにくい環境にある方でも、スマートフォンやPCから手軽に医師の診察を受けられるサービスを提供しています。海外在住の日本人の皆様にも日本品質の医療をお届けするため、今回の海外発送サービスを開始いたしました。

■ お問い合わせ

海外発送サービスに関するご質問・ご相談は、御用聞きドクター公式サイトのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

運営：おうえケアとわクリニック iput株式会社

https://goyokikidoctor.com/