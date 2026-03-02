「30分で丸わかり！DID/VCウェビナー」【事業開発担当者向け】3月第3週に平日5日連続開催

株式会社Recept

株式会社Recept（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：中瀬 将健）は、2026年3月3月第3週に平日5日連続にて、12:00よりオンラインウェビナー「30分で丸わかり！DID/VCウェビナー」【事業開発担当者向け】を無料開催いたします。

イベント概要

本ウェビナーは、12:00～12:30のランチタイムに実施し、全日程同一内容で開催します。参加者は都合の良い日程を選んで参加可能です。

ReceptはDID/VC技術を専門とするベンチャー企業として、

国内最大級の事例数を誇る技術基盤「proovy」を提供しています。

そんなReceptが2年間事業を行う中で得たエッセンスを余すところなくご共有します。



分散型ID（DID）と検証可能な証明書（VC）の基礎から、

実際のビジネス活用プロセス、そして国内外の最新動向までを30分で網羅的に解説します。

注目の先端技術をキャッチアップする機会としてぜひご活用ください。

事業開発・企画・経営層の方にも分かりやすい構成です。



【参加方法】

Peatix(https://recept.peatix.com/events)にて参加登録をお願い致します。

【開催概要】

開催日：2026年3月第3週 平日5日連続開催

16日(月)～20日(金) 12:00～

テーマ：30分で丸わかり！DID/VCウェビナー

スピーカー：大島 拓也（株式会社Recept COO）

形式：オンライン（配信予定）

視聴URL：申込者へ別途ご案内

参加費用：無料

アーカイブ配信：なし（予定）

■ プログラム（予定）

・会社紹介

・DID / VCの技術概要

・他技術との差異、特徴

・ビジネス的な観点から見た価値

・国内外の最新動向

・質疑応答

【こんな方におすすめのイベントです】

・DID/VCを活用したビジネスに関心のある方

・DID/VCの基礎を短時間で理解したい方

・Web3やデジタルアイデンティティ領域の最新動向を知りたい方

・自治体／金融／教育／エンタープライズ分野での活用可能性を探っている方

・社内検討のためのインプットを得たい方・行政・公共領域でのDID/VC活用事例を知りたい方

・新規事業／DX担当者の方

・先端技術にフォーカスされている投資家・VCの方

◆詳細・お申込みはこちらから

※本ウェビナーに限り、競合他社様や所属が不明な方のご参加はお断りさせていただく可能性がございます。ご了承ください。

株式会社Receptについて

株式会社Receptは、デジタルアイデンティティ管理の先端技術「DID／VC」に特化し、

教育機関・企業・自治体向けにデジタル証明書ソリューション「proovy」を提供しています。

大手ベンダーや教育機関への導入実績を持ち、デジタル証明の社会実装を推進中です。

公式サイト：https://recept.earth/

Culture Deck：https://speakerdeck.com/shokennakase/recept-culture-deck

本件に関するお問い合わせ

株式会社Recept 広報担当

E-mail：info@recept.earth

URL：https://recept.earth/

■株式会社Recept 概要

株式会社Recept

代表取締役：中瀬 将健

本社住所：東京都千代田区大手町1-6-1

大手町ビル4階 FINOLAB内

URL：https://recept.earth

（サービスページ：https://proovy.jp(https://proovy.jp/))