【ECサイト失敗の法則】「作れば売れる」は幻想！撤退した店舗から学ぶ「ネットショップ失敗談10選」レポートを無料公開

株式会社GOATネットショップ失敗談10選

EC運営をサポートする株式会社GOAT（本社：福岡県福岡市、代表取締役：吉永 俊）は、ECサイト運営において多くの事業者が陥りがちな罠と、そこから得られるリアルな教訓をまとめた「ネットショップ失敗談10選」レポートを公開いたしました。

本レポートでは、実際に廃業や撤退に追い込まれたECショップの事例を分析し、失敗を未然に防ぐための教訓を以下の3つの観点からまとめています。

■本資料の3つのポイント

【集客・ノウハウの罠】

「開店すれば売れる」という幻想や、「誰でも月商1000万」といった甘い言葉に騙され資金を失うパターン

【独りよがりの罠】

根拠のない「絶対売れる」という思い込みや、画面越しでは伝わらない高価格設定が招く在庫の山を招いてしまったパターン

【信用の罠】

ケチって決済手段の不足（銀行振込のみ等）によるカゴ落ちや、注文殺到時の対応パンクが引き起こす致命的な信用失墜で撤退するパターン

■このような方に最適です

- EC事業の拡大に伴い、新たに人材採用や組織づくりを検討している方- 求めるレベルの人材が集まらず悩んでいる人事担当者の方- 広告運用やモール対応など、自社のEC担当者に今後どのようなスキルアップを求めるべきか指標を探している方

代表コメント

「EC市場は拡大を続けていますが、その裏でひっそりと姿を消していくショップも数多く存在します。私たちがこれまで多くの店舗様を見てきた中で気づいたのは、失敗する店舗には驚くほど共通した「法則」があるということです。

それは「集客を甘く見ている」「顧客目線が欠けている」「バックオフィスを軽視している」といった基本的な見落としです。成功事例から学ぶことも大切ですが、他社の「生々しい失敗談」こそが、自社を守る最強の盾になります。

これからECという新しい挑戦を始める方、あるいは今まさに壁にぶつかっている方が、同じ過ちを繰り返さず、長く愛されるお店を作るための教訓として、本レポートがお役に立てば幸いです。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

【お申し込みはこちら】

「ネットショップ失敗談10選」は、株式会社GOATの公式サイトにて無料配布中です。

【EC運営のご相談も受付中】

💡「今の支援会社がやっていることをモニタリングしてほしい」

💡「食品ECの専門的な知識がある担当者に話を聞きたい」

💡「広告を運用しているが、効果が出ていない」

このようなお悩みをお持ちの方は、株式会社GOATにご相談ください。

楽天市場・Amazonの運用支援や広告運用、売上アップをサポートします。

