「Amazon新生活セール」人気のワイヤレスイヤホンからサウンドバーまで JBL公式ストア限定モデルが最大40%OFF

ハーマンインターナショナル株式会社

アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」を擁するハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、運営するJBL公式Amazon店にて3月3日（火）～3月9日（木）（先行セール期間含む）にて開催されるAmazon新生活セールにおいて、人気のワイヤレスイヤホンやポータブルスピーカー、サウンドバーをはじめとする公式限定モデルを、最大40％オフのセール価格で販売いたします。

セール対象製品 一部抜粋

●JBL Live Buds 3

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D6V5K2NH

価格（税込）：ブラック、シルバー \18,700→\14,960 (20%オフ)

ブルー、パープル \18,700→\13,100 (29%オフ)

・JBLシグネチャーサウンドを実現する高性能10mm径ダイナミックドライバー搭載

・ハイレゾワイヤレスに対応

・ブランド史上最高クラスの進化したノイズキャンセリング機能

・進化したスマートタッチディスプレイ搭載の充電ケース

・バッズスタイルによる究極の密閉性と遮音性でより高い没入感

・洗練されたカラー展開やストラップホールなど高いデザイン性と携帯性を両立

●JBL Wave Beam 2

販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHC9Q6V9

価格(税込)：\8,030→\4,980 (38%オフ)

・アクティブ・ノイズキャンセリングを搭載

・必要な時に必要な外音を取り込める「アンビエントアウェア」と「トークスルー」にも対応

・JBL独自のショートスティック型で快適で軽やかな装着感を実現

・合計4つの通話用ビームフォーミングマイクでクリアな音声通話を実現

●JBL TUNE 680NC

販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWK3HBX6

価格(税込)：\16,500→\14,850 (10%オフ)

・質の高い遮音性を実現するハイブリッドノイズキャンセリングを搭載

・付属のUSB-C⇔3.5mmケーブル使用で有線ハイレゾにも対応

・最大再生時間約76時間※1のロングバッテリーと急速充電5分で約5時間再生が可能

・161gの軽量設計取り換え可能なイヤーパッドで快適な装着感

●JBL FLIP Essential 3

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNQVN2LK

価格(税込)：\12,100→\7,980 (34%オフ)

・コンパクトなボディからは想像もできない驚くほど深みのある低音を実現

・最大10時間の連続再生が可能

・アウトドアなどでの使用も安心なIPX7準拠の防水性能

●JBL Authentics 500

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DB244XQ9

価格(税込)：\99,000→\74,250 (25%オフ)

・ワンボックス筐体の限界を拡張する革新の音響技術の数々とサウンド・エンジニアリング

・Wi-Fi 接続と「JBL ONE」アプリによる新次元のオーディオ体験

・音楽を没入型体験へと変える話題の「Dolby Atmos(R) Music」に対応

・キャスト再生やハイレゾ対応など柔軟かつ高品位な音楽ストリーミングを手軽に実現

●JBL BAR 800

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CKW6F2DS

価格(税込)： \89,991→\59,400 (34%オフ)

・Dolby Atmos対応で5.1.2chの立体音響空間を実現するサウンドバー

・映画館の音を知り尽くしたJBLが大口径サブウーファーで実現する“リアルエフェクト”

・着脱可能な充電池内蔵ワイヤレス・リアスピーカー搭載

・音だけでなく映像も最新のデジタルフォーマットに対応

・Wi-Fi6内蔵で音楽やスマートホームにもフル対応

・設定から音楽再生まで一元管理を可能にする統合型アプリ「JBL ONE」対応

セール対象品一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/523_1_985970eb001f9f10eb8374f6443745ab.jpg?v=202603030151 ]

※オフ率は、JBL公式サイトにおける2026年2月27日時点の販売価格を基準に当社が算出した数値です。

※期間中に予告なく終了する場合があります。

※1 充電・再生時間は使用環境により異なります。

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、あらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜AKGについて＞

AKG（アーカーゲー）は1947年に音楽の都・ウィーンで誕生してから、約77年にわたりプロフェッショナルな現場において、マイクロホン、ヘッドホンを中心とする音響機器の設計と製造を行ってきたオーディオブランドです。高解像度で透明感のあるサウンドや原音を忠実に再現するサウンドバランス、さらに本来の臨場感に近づける広い音場の実現など、ハイクオリティな音響技術を提供してまいりました。ブランド誕生以降、約1,200件以上の音響機器関連の特許を取得し、世界各国の名だたるアーティストやエンジニアに愛用された実績も多く、現代音楽界の中でその品質を高く評価され、2005年と2010年にはグラミー賞を受賞しています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、 Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

お客様のお問い合わせ先

ハーマンインターナショナル株式会社

https://support.jbl.com/jp/ja/contact.html/

JBLオンラインストア

・ブランド公式サイト：https://jp.jbl.com/

・楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/jblstore/

・Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/

・Amazon店：https://www.amazon.co.jp/shops/A17VFVTKAPCY61