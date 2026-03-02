【セッション情報公開】「Blender Fes 2026 SS」3/28(土)・29(日)開催｜前売チケット発売中

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp）は、CGWORLDが主催するBlenderユーザー向けイベント「Blender Fes 2026 SS」を2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間にわたりオンラインで開催いたします。

詳細を見る :https://cgworld.jp/special/blenderfes/vol6/

Blenderユーザーのためのスペシャルイベント 「Blender Fes」

今回で第6回目を迎える本イベントは、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間にわたりオンラインで開催。

モデリング、アニメーション、MV、VFX、AIなど多彩なテーマを扱い、初級者から上級者まで楽しめる全16セッションをお届けします。

Blenderコミュニティにとって見逃せない豪華講演者が登壇し、最前線の技術や創作のアイデアを共有。

Blenderの可能性を広げる2日間、ぜひご参加ください。

■セッション内容

Blenderで始める映像編集ワークフロー カット編集とテキストエフェクト：ぽぷりか 氏次世代チーム× Blender MV制作術：星街すいせい『月に向かって撃て』メイキング：AMNI Center Studio2D×3Dで作る超高速Grease Pencil：りょーちも 氏一人でアニメ作るには ~戦略的魔法少年ができるまで~：石田 氏モーションキャプチャーという選択肢 ~Blender x モーキャプの可能性を探る~：taka v3 氏Hello VFX 2.0 ~Blender VFX Artist の世界~：三宅智之 氏VFXを“時短レシピ”で仕上げる実践ワークフロー：ラブマツ 氏＜第6回＞3D人と選ぶ、注目のBlenderアドオン！：3D人 氏・ますく 氏・そうらい 氏・涌井 嶺 氏(MC)イラストルックで立体映えするkawaii!キャラクターモデリング：Chiharu 氏VRChat 3D衣装デザイナー座談会 ~魅力的な衣装のつくり方~：てんぷらぱすた 氏、特上あどれちゃん 氏、LYRA 氏、あれいら 氏（MC）ジオメトリノード・オールラウンド ~映画『もし、これから生まれるのなら』でのジオメトリノード活用~：藤田将 氏プロの現場でゴリゴリ使うキャラ制作ワークフロー：ちろナモ 氏ハイスピード背景CG制作：sorashido 氏美術解剖学を意識した人体モデリングのコツ：ケロロケ 氏Blender×AI 活用入門 AI操作・モデル・モーション・音声・映像合成：npaka 氏b3d創作祭「NEW TOKYO」 結果発表・講評セッション

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/229_1_d470f43ed2fb07d70143fa2cf8e29964.jpg?v=202603030151 ]チケット購入はこちら :https://shop.cgworld.jp/shopdetail/000000001283/ct142/page1/order/

■ボーンデジタルとは

ボーンデジタルはアニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界や、製造・建築・アパレル業界など様々な分野でデジタルコンテンツを制作する方を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要な専用のソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナー・トレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

https://www.borndigital.co.jp

■CGWORLDとは

CGWORLDは創刊26年を迎えたCG・映像制作の専門メディアです。ゲーム、アニメ、映画などのエンタメからメタバース、ファッション、建築など幅広い分野で活躍する多くのプロやアマチュアに支持されています。業界をリードする専門誌として、クリエイターに役立つ情報や求人情報を提供し、業界の“今”を伝えるクリエイターのパートナーです。

https://cgworld.jp