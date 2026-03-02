Microampとハイテクインター、5Gミリ波導入を本格加速

ハイテクインター株式会社

Microampとハイテクインター株式会社は、日本およびアジア太平洋（APAC）地域における5Gミリ波（mmWave）ネットワーク導入の加速を目的とした戦略的パートナーシップを締結しました。

本提携により、Microampが提供するエンドツーエンド型5Gミリ波ネットワークと、ハイテクインターのシステムインテグレーションおよび導入実装における専門性を組み合わせ、高い耐障害性、超大容量通信、超低遅延を必要とする商用およびミッションクリティカル用途に対応していきます。

日本市場における5Gミリ波実装を加速

日本は、企業ネットワークおよび移動体通信事業者ネットワークの双方において、5Gミリ波活用が進む先進市場の一つとして注目されています。

両社は、この成長機運をさらに加速させるべく、5Gミリ波を高需要分野における中核的な接続基盤として位置づけ、単なる高速通信ではなく、ミッションクリティカル用途を支える実装可能なネットワークとして本格展開していきます。

本協業は、産業オートメーション、重要インフラ、防衛用途など、データ集約型かつ高信頼無線通信が不可欠な環境を主な対象としています。

Microamp CEO Dawid Kuchtaは次のように述べています。

「5Gミリ波により、無線ネットワークはリアルタイムシステムを大規模に支える性能を実現できます。ハイテクインターとの連携を通じて、日本およびAPAC地域の顧客にその価値を届けていきます。」

5Gミリ波が可能にするリアルタイム高性能ネットワーク

Microampは、マルチギガビット級スループットと決定論的性能（Deterministic Performance）を実現するエンドツーエンド型5Gミリ波ネットワークを提供しています。

本システムはアップリンク主体のトラフィックにも対応し、以下のようなリアルタイムアプリケーションを可能にします。

・映像解析

・センサーフュージョン

・AI駆動型意思決定

ハイテクインター代表取締役社長 旦尾紀人は次のようにコメントしています。

「5Gミリ波は、リアルタイムかつ高性能ネットワークの未来を担う技術です。Microampの接続技術と、当社の日本およびAPAC市場におけるプレゼンス、ミッションクリティカル分野での導入経験、そして業界との信頼関係を組み合わせることで、高信頼かつ大容量の接続環境を提供していきます。」

想定ユースケース

本提携は、リアルタイムデータ処理と高信頼接続が求められる以下の分野を主な対象としています。

・スマートファクトリー（映像監視、遠隔目視検査、AGV制御）

・産業オートメーションおよびロボティクス

・重要インフラおよび公益事業

・鉄道や空港などの交通インフラ通信

・防衛用途（戦術通信、指揮統制システム）

・ドローンおよびISR（情報・監視・偵察）システムにおけるリアルタイム映像・センサーデータ伝送

MWC Barcelonaでの出展

両社はMWC Barcelonaに出展し、Microampブースにて5Gミリ波ネットワークのライブデモを実施します。ユースケース、統合要件、導入シナリオについて専門家と直接意見交換が可能です。

Microampブース：Hall 5, Stand 5C21

※打ち合わせ申し込みは、こちらのフォーム(https://microamp-solutions.com/contact/reach-out)よりお願いいたします。

ハイテクインターブース：Hall 5, Stand 5C25

※打ち合わせ申し込みは、 こちらのフォーム(https://hytecinter.com/contact)よりお願いいたします。

Microampについて

Microamp(https://microamp-solutions.com/)は、専用設計無線機を基盤としたマルチギガビット・超低遅延5Gミリ波ネットワークを設計・提供するテクノロジー企業です。高度な技術力と広範なテクノロジーパートナーとの連携により、産業界、システムインテグレーター、移動体通信事業者（MNO）、政府機関、研究機関に新たな無線接続基盤を提供しています。

エネルギー、鉱業、物流、製造、エンターテインメント、公共分野、防衛など、多様な分野で最先端ユースケースを実現しています。

ハイテクインターについて

ハイテクインターは1998年設立。政府、重要インフラ、エネルギー、交通などのミッションクリティカル分野に向けて、産業用通信機器の輸入・開発・販売を通じたソリューションを提供しています。累計50万台以上の導入実績を誇り、高い技術専門性と顧客課題に寄り添ったサポートで信頼を獲得しています。近年はローカル5Gや映像伝送技術の独自開発を強化しており、台湾・韓国の拠点やグローバルパートナーとの連携を通じて、決定論的かつゼロダウンタイムを志向する通信環境の実現に取り組んでいます。

ホームページ：https://hytec.co.jp/