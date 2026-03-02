業務用加工食品卸のジーエフシー株式会社、3月の新商品ラインナップを公開

ジーエフシー株式会社

業務用加工食品の企画・開発・卸販売を手がけるジーエフシー株式会社（本社：岐阜県羽島郡笠松町、代表取締役社長：西村公一）は、2026年3月の新製品ラインナップを公開いたしました。

ジーエフシーは和食から洋食、デザートまで幅広いジャンルの新商品を取り揃え、飲食業界の皆様のメニュー提案を強力にサポートします。

■牛すじボイル

調理イメージ煮込みも炒めもサッと完成仕込み時間を大幅短縮

ボイル済みで下処理の必要が無いため、解凍後すぐに好みの味付けに調理が可能です。下味を付けてボイルする事で臭味を抑えた仕立てになっており、調味を行う下地が整っております。用途に応じたサイズにカットして調理ができるように、あらかじめ大きめの肉塊でご用意しております。

■国産菜花と柚子のつみれ揚げ

調理イメージ国産素材で春をひとくち彩り映えるつみれ揚げ

国産の原料に拘って選んだすり身・菜の花・柚子皮を使用し、白い生地に具材の彩りが映えるつみれ揚げに仕上げました。

ひとくちサイズで老若男女問わず食べやすく、お弁当やおせちの枠にも収まりやすいサイズになっています。油調済みのため、解凍後そのままお召し上がりいただけます。

■タンドリー風チーズインミート

調理イメージ香り立つスパイスとチーズの旨味をひとくちで

スパイスの効いた生地で相性の良いチーズを包み、香り・コク・旨みをしっかり感じられる味わいに仕上げました。ターメリックの黄色を活かしたお肉の生地にみじん切りの人参を加え、見た目からも味をイメージしやすくしています。

ひとくちサイズで扱いやすく、洋風弁当やオードブル、おせち、キッズメニューなど幅広いシーンでご使用いただけます。

■まろやか中華クラゲ

調理イメージコリコリ やみつきまろやか風味の中華くらげ

良質で歯ごたえの良いくらげを細切りにし、おいしい水と長期熟成させたこだわりの酒粕を使用した醸造酢、本醸造の醤油とで中華風に味付けました。おつまみとしてそのまま食べるのはもちろん、きゅうりやザーサイ、ささ身のほぐし身と合わせるなど、アレンジもおすすめです。

■きゅうりと大根のきざみ漬

調理イメージ濃厚しょうゆの旨みとシャキッとした歯ごたえが味わいのアクセントに

きゅうりと大根を細かく刻み、生姜と紫蘇の実を効かせたしょうゆ味に仕上げました。

塩味・甘み・旨みが一粒一粒に染み込み、シャキッとした食感と濃い味わいを楽しめます。

しっかりした味付けで、ごはんのお供はもちろん、冷奴やそうめんの薬味にもおすすめです。

■焼成済かに甲羅グラタン

調理イメージ解凍してそのまま喫食可能盛り付けるだけでボリュームある逸品

かに甲羅に、こだわりのホワイトソースとカニ身を詰めたカニグラタンです。焼成済みのため、解凍のみでお召し上がりいただけますが、温めるとより美味しく召し上がっていただけます。おせちや重詰めのメインになるボリューム感です。

この他にも数多くの商品を取り揃えました。

詳しくは当社ホームページをご確認ください。

https://gfc-jp.com/document

ジーエフシー株式会社について

当社は、『「おいしい出会い」を創りたい おいしい笑顔を世界に広げたい』をビジョンとして掲げております。創業以来、業務用加工食品の企画・開発・販売を通じて、日本の食文化の素晴らしさを全国に、そして世界へと発信してまいりました。約3万点の商品アイテムと1,000社を超える協力会社との連携により、高品質で安全な商品の安定供給を実現しています。また、野菜の皮むきや魚の切り身などの下ごしらえの手間を省いた商品は、調理場の作業効率を大幅に向上させます。日本の三大珍味や世界の希少な食材など、付加価値の高い商品も取り揃えており、高級レストランや専門店からも高い評価をいただいております。さらに、高齢化社会に対応し、医療や介護の現場で求められる食べやすさや栄養価を考慮した機能性食品の開発にも力を入れています。当社はこれからも「食」の創造者として、お客様の笑顔と世界の食文化の発展に貢献してまいります。