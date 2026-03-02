Forbes Japan「30 EMERGING DEEPTECH」に掲載されました

株式会社TOMOCLOUD

株式会社TOMOCLOUDは、2026年2月25日(水)発売の月刊経済・ビジネス誌「Forbes JAPAN」2026年4月号に地域発エマージング・ディープテック30選の一社として取り上げられましたので、お知らせいたします。

本掲載を励みに、当社は今後も研究開発と社会実装を加速し、医療・ヘルスケア・介護領域における課題解決に貢献してまいります。みなさま、ぜひご覧ください。

<雑誌情報>

「Forbes JAPAN」2026年4月号

特集：「SMALL GIANTS」スモール企業が「世界で勝つ方法」

Forbes JAPAN MAGAZINE(https://forbesjapan.com/magazine/list/forbesjapan)

当社について

株式会社TOMOCLOUDは、次世代の可視化技術である電気インピーダンストモグラフィ（Electrical Impedance Tomography：EIT）技術により、全ての人が自分らしく生きることのできる社会の実現を目指して、2025年8月に創業した千葉大学発スタートアップです。リンパ浮腫をはじめとする「むくみ」の早期発見・モニタリングを起点に、将来的には医療・ヘルスケア・介護領域における複数疾患・複数部位の可視化へと拡張可能なプラットフォームの構築を目指しています。

＜株式会社 TOMOCLOUD概要＞

事業内容：非侵襲生体イメージング機器の開発・製造販売

設立：2025年8月18日

所在地：千葉県千葉市中央区富士見二丁目7番9号 富士見ビル609

代表者：代表取締役 小川 良磨

URL：https://www.tomocloud.co.jp/ja

本件に関するお問い合わせ先：info@tomocloud.co.jp