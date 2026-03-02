常識を脱ぎ捨て、アートを纏う。運命の一枚が、「究極のウェルカムボード」へと昇華する。新デザイン5種類が新登場。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/

結婚という一生に一度の「特別な日」を彩るために。写真工房ぱれっとでは、専属デザイナーが感性を注ぎ込んだ新作ウェルカムボード5種をリリースいたしました。これにより、選べるデザインは全50種類に拡大。単なる「記録」としての写真を超え、二人のストーリーを映し出す「アート作品」として、式場やリビングを鮮やかに彩ります。

自分らしさを妥協しない。20代花嫁が求める「理想の結婚式」を叶えるデザインの力

SNSの普及により、視覚的な美しさや「自分たちらしさ」へのこだわりが強まる中、フォトウェディングや結婚式の演出アイテムにも「洗練された抜け感」や「トレンド感」が求められています。

私たちは、そんな「憧れの花嫁」の夢を叶えるべく、既存の枠にとらわれない自由な発想でデザインを開発しました。今回追加された5つの新作は、ニュアンスカラーやミニマル・シックなスタイルを取り入れ、今の時代を生きる女性たちの心に響く仕上がりとなっています。

「魔法のデザイン」がもたらす、4つの特別な価値

全50種類の圧倒的バリエーション

クールから大人可愛いまで、お二人の雰囲気にぴったりの「運命のデザイン」が必ず見つかります。全デザイン横型にも対応しており、活用の幅が広がります。

専属デザイナーによる「上質な仕上がり」

トレンドを知り尽くしたプロが、撮影した写真の魅力を最大限に引き出します。置くだけでその場が「映画のワンシーン」のような空間に変わります。

式場でそのまま飾れる「パネルタイプ」の機能美

無料で厚み出し（パネル加工）が可能なため、額縁を準備する手間なく、イーゼルに立てかけるだけでスタイリッシュに展示できます。

「今だけ」の成約特典で賢くおしゃれに

オンライン相談や電話カウンセリングを経てご成約いただいた方には、このウェルカムボードをプレゼント。理想のウェディングを、より身近なものにします。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/factory_info/bridal_factory/376052.html

世界観を支える充実のラインナップと拠点

私たちは、ISAMU MORITAやKIYOKO HATAといった憧れの衣装ブランドを豊富に取り揃え 、札幌・旭川・帯広の各エリアで、お二人の「最高の瞬間」をプロデュースしています。

また、プランも「データまるごとplan」から、広大な自然を舞台にする「北海道まるごと1day plan」まで、ニーズに合わせて柔軟に選択可能です。

「一生に一度」の思い出を、単なるデータで終わらせない。形に残る「アート」として、ふたりの始まりを祝福します。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北２条東４丁目 サッポロファクトリ 1F えんとつ広場

電話番号: 011-207-4466

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp