【ウェスティンホテル東京】ウェスティンガーデンを彩る30本以上の桜の開花にあわせて“桜”をテーマにした14種の期間限定メニューを展開

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、2026年3月1日から4月5日までの期間、「舞」「ザ・ラウンジ」「エスカリエ」「ザ・バー」「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」において、「桜」をテーマにした全14種類の期間限定メニューをご提供いたします。

日本料理「舞」桜会席（イメージ）ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」お花見ナイトハイティー（イメージ）スカイバー「エスカリエ」Sakura Sweet Cocktails（イメージ）

「ウェスティンガーデン」は、2013年に世界的な景観アーティスト石原和幸氏のデザインにより誕生した渓谷をモチーフにしたガーデンです。年間300 種類以上の植物が四季折々の多彩な表情を見せる都会のオアシスとして親しまれており、昨年はオープン時に植樹した枝垂れ桜や金沢・兼六園の名桜「兼六園菊桜」に加え、新たに30本のソメイヨシノを植樹いたしました。夜にはガーデンのライトアップも実施し、これまで以上に日本の四季を感じていただけるおもてなしをお届けします。

日本料理「舞」では、旬の食材をふんだんに使用した「桜会席」に加え、選りすぐりの日本酒を「桜会席」とともに楽しむ一夜限りのイベントも開催。ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」では、ウェスティンガーデンに咲き誇る桜を見ながら楽しむナイトハイティーを、スカイバー「エスカリエ」とエグゼクティブバー「ザ・バー」では、ほうじ茶や紅桜ジンなど和の素材と桜の風味や香りを繊細に重ね、桜の情景をグラスの中に表現したオリジナルカクテルをご提案いたします。

「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」では、日本庭園の美しさをイメージした新作の「桜の枯山水ティラミス」や、桜の花びらと葉で香りづけした「桜のブランマンジェ」、2種類の桜リキュールをしみこませたドライクランベリーが華やかに香る「桜とクランベリーのバターサンド」の3種類のスイーツと季節限定のクッキー缶をご用意しました。

“四季”という日本固有の特別な季節の移り変わりを、桜の華やかさや儚さを表現したメニューの数々とともに感じながら、特別なひとときをお過ごしいただけます。

「桜」をテーマにした14種の期間限定メニュー

日本料理「舞」（2F）

〇 桜会席

四季折々の上質な食材を用い、職人の技で繊細な季節の移ろいを表現する日本料理「舞」では、春の訪れを五感で堪能いただく「桜会席」をご提供いたします。青豌豆のやさしい甘みを閉じ込めた先付けに始まり、蛤真丈のお椀や桜鱒の塩麴焼き、蛍烏賊と山菜の酢味噌掛けなど、海と山の旬の恵みを取り入れた一皿ひとさらが春の情景を映し出します。和牛サーロインステーキや桜と苺の和風パフェまで、素材の持ち味を丁寧に引き出した料理の数々で、桜咲く季節ならではの優雅なひとときをお楽しみいただけます。お料理にあわせて、春や桜にちなんだ季節を感じる日本酒もご用意。厳選されたお酒が春の雰囲気と料理の味わいを引き立てます。

- 期間：2026年3月2日（月）～3月31日（火）- 時間：ランチ 11:30～14:30 (LO)ディナー 平日 17:30～21:30 (LO)、土・日・祝日 17:00～21:30 (LO)- 料金：\18,700（税・サービス料込）桜会席（イメージ）

メニュー：

・先付け：青豌豆茶巾寄せ 蟹身 花びら百合根 美味出汁餡

・前 菜：桜海老のカステラ 鯛子の旨煮 チーズの西京漬け桜の香り

花山葵のお浸し 合鴨ロース山椒煮

・お 椀：蛤真丈 蕨 人参 大根

・お造り：海からの恵み２種盛り

・焼き物：桜鱒の塩麴焼き 桜花蓮根甘酢漬け 昆布旨煮

・煮 物：若竹煮

飯蛸 蕗 木の芽 桜葉麩

・肉料理：和牛サーロインステーキ 新じゃが アスパラガス

燻製醤油と葱のソース

・酢の物：蛍烏賊と山菜の酢味噌掛け うど うるい 蕗の薹

・食 事：季節の炊き込みご飯 赤出汁 香の物

・水菓子：桜と苺の和風パフェ 大納言小豆 抹茶寒天 求肥 桜豆乳クリーム

〇 春・桜と美酒に酔いしれる「日本酒のススメ」

選りすぐりの日本酒を「桜会席」とともにご堪能いただく一夜限りの日本酒ペアリングディナーイベントを開催いたします。当日は、全国の蔵元より厳選した、春や桜を想わせる季節感あふれる日本酒6種を、人間国宝・今泉今右衛門や酒井田柿右衛門らによる桜意匠の酒器で味わう贅沢なひとときをお届けします。日本酒学講師の横田光敏氏をお迎えして、奥深い解説とともに、料理長渾身の会席料理をご賞味ください。

店内はフラワーアーティスト・前谷裕一氏による桜と春花の演出で華やかに彩られ、室内にいながら上質なお花見を体験いただく特別なイベントです。

- 日時：2026年3月22日（日）18:00～20:00（受付開始 17:30）- 料金：\28,000（税・サービス料込）※6種類の日本酒ペアリング付き- 協力：横田光敏氏 (日本酒学講師、SAKE DIPLOMA、ソムリエ)日本酒 株式会社横田酒店酒器 今泉今右衛門、酒井田柿右衛門、徳田八十吉、藤原雄、加藤孝造、鈴木藏- 演出・プロデュース：株式会社 AND ONE春・桜と美酒に酔いしれる「日本酒のススメ」（イメージ）春・桜と美酒に酔いしれる「日本酒のススメ」（イメージ）

ご予約・お問い合わせ：日本料理「舞」 Tel.03-5423-7781 (10:00～22:00)

HP：https://www.mai-tokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-mai/reserve

ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」（1F）

〇 お花見ナイトハイティー

ウェスティンガーデンに咲く桜を望む窓側席5卓限定でお届けする、春の宵を彩るナイトハイティー。「苺のタルト」や「苺とピスタチオのモンブラン」など旬の苺を贅沢に使用したスイーツに、「桜色のミックスサンド」や桜の葉で巻いた「海老手毬寿司」、「鶏と桜花のムース 菜の花のカナッペ」など、春の彩りを映したセイボリーを織り交ぜた三段スタンドをご提供します。

TWGのティーセレクション4種をはじめ、ストロベリーティーやモクテルなど全14種のドリンクをお楽しみいただけるプランに加え、桜と桃のやさしい甘みを重ねたスパークリングワインカクテル「桜ベリーニ」1グラス付きプラン、スパークリングワインやシャンパンのフリーフロープランまで、お好みに合わせてお選びいただける全4種類のプランをご用意。夜桜を望む特別な席で、春の味覚とともに優雅なひとときをお過ごしいただけます。

- 期間：2026年3月20日（金）～4月5日（日）- 時間：全日 18:00～20:00、18:30～20:30、19:00～21:00お花見ナイトハイティー（イメージ）

メニュー名・料金（税・サービス料込）：

・お花見ナイトハイティー \9,400

・お花見ナイトハイティー 桜ベリーニ1グラス付 \9,900

・お花見ナイトハイティー スパークリングフリーフロー付 \10,800

・お花見ナイトハイティー シャンパンフリーフロー付 \12,800

【上段】（左から時計回り）

・苺のタルト

・マスカルポーネクリームと苺カシスのマリネ

・ストロベリーマカロン

・苺ロール

・ハートチョコレート

上段

【中段】（左上から時計回り）

・シュークリーム

・苺とラズベリーのチーズテリーヌ

・苺とピスタチオのモンブラン

・苺とオレンジのケーキ

中段

【下段】（左から時計回り）

・海老手毬寿司

・カニとポテトのボロ―バン

・鶏と桜花のムース 菜の花のカナッペ

・桜色のミックスサンド

・フレンチフライ

下段

【その他】

・マドレーヌ

・フィナンシェ

・パルミエ 等

【ドリンク】※フリーフロー

ポットでご提供するTWGのティー4種類の他、「ストロベリーティー」などのレコメンドドリンクを含む、合計14種類のドリンクをフリーフローでご用意いたします。

●TWGのティーセレクション（ポット）

・1837ブラックティー

・ヴァニラブルボンティー

・フレンチアールグレイ

・カモミール

●レコメンドドリンク

・ストロベリーティー（アイス・ホット）

●モクテル

・サンセット

・レモンスカッシュ

・ピーチアップル

●コーヒー・紅茶

・アイスティー

・ホットコーヒー

・アイスコーヒー

・カフェインレスコーヒー

・カフェオレ

・アイスカフェオレ

ご予約・お問い合わせ： ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」 Tel.03-5423-7287

HP：https://www.theloungetokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-lounge/reserve

スカイバー「エスカリエ」(22F)

〇 Sakura Sweet Cocktails

スモークとリフレクションをテーマにしたインテリアと最上階から臨む東京の煌めく景色が幻想的なスカイバー「エスカリエ」では、春の到来を感じる桜をイメージした２種類のオリジナルスイーツカクテルをお届けします。心躍るカクテルを片手に、春の訪れをお楽しみください。

- 期間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）- 時間：月～木曜日 14:00～22:30（LO）、日曜・祝休日 12:00～22:30（LO）金曜日 14:00～24:00（LO）、土曜・祝前日 12:00～24:00（LO）

メニュー名・料金（税・サービス料込）：

Take Five \3,000

旅の途中に立ち寄るお茶屋を思わせるカクテルです。ほうじ茶の香りをまとわせたラムに、バニラやマンゴーの甘みを添え、桜ゼリーで仕立てました。三色団子をあしらい、ほっと一息つくような穏やかなひとときをお届けします。

Pink Puffy Plume \3,000

桃のやさしい甘みに桜の塩漬けを合わせ、さらに獺祭焼酎とミルクを加えることで、軽やかな桜の香りが引き立つクリーミーな味わいに仕上げました。目にも鮮やかな春色の一杯で、特別なひとときをお楽しみください。

左：Take Five 右：Pink Puffy Plume（いずもれイメージ）

ご予約・お問い合わせ：スカイバー「エスカリエ」Tel.03-5423-7283

HP：https://www.escaliertokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-escalier/reserve

エグゼクティブ バー「ザ・バー」（1F）

〇 お花見カクテル

重厚感あるオーセンティックな雰囲気の中400種類以上のウイスキーを揃えるエグゼクティブバー「ザ・バー」では、桜の風味と香りで春の風景を繊細に表現したカクテルをご用意。春の美しい余韻に浸るひとときをお届けいたします。

- 期間：2026年3月2日（月）～4月30日（木）- 時間：11:00～23:00(LO お食事 22:00 / お飲み物 22:30)

メニュー名・料金（税・サービス料込）：

Hanami Dango \2,800

お花見団子から着想を得た、愛らしくも奥行きのある一杯。桜リキュールのやさしい甘みとミルクのまろやかさに、白玉の食感が春の情景を思わせます。ライトアップされたガーデンを眺めながら、ここだけの優雅なお花見体験をご堪能ください。

Essence of Flower \2,800

満開の桜の下に広がる、繊細で儚い香りの余韻を表現した一杯。紅桜ジンの澄んだ味わいにほのかな桜のテイストを合わせ、仕上げのフラワースプレーが華やかな印象を引き立てます。グラスから立ち上る優美な香りとともに、桜の情景を閉じ込めた、季節の美しさを映し出すカクテルです。

左：Hanami Dango 右：Essence of Flower（いずれもイメージ）

ご予約・お問い合わせ： エグゼクティブ バー「ザ・バー」 Tel.03-5423-7285

HP：https://www.thebartokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-lounge/reserve

ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」（1F）

〇 Sakura Sweets Collection

ショーケースに並ぶケーキをはじめ、一つひとつ丁寧に仕上げたペストリーやベーカリー、ギフトアイテムを揃えるペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」では、期間限定で桜が優しく香る新作スイーツコレクションをお楽しみいただけます。

- 期間：2026年3月16日（月）～4月上旬- 時間：10:00～20:00

メニュー名・料金（税・サービス料込）：

桜の枯山水ティラミス \920 ※新作

苺のピューレ、クランベリージュース、桜の濃縮果汁をしみ込ませたビスキュイに、桜香る濃厚なマスカルポーネクリームを重ね、チョコレートやピスタチオで枯山水の情景を繊細に表現した、春の訪れを感じる一品です。

桜のブランマンジェ \920

桜の花と葉で香り付けしたブランマンジェに、桜の花を忍ばせた桜ゼリーを重ね、桜型のチョコレートで飾った、桜尽くしの優しい味わいのデザートです。

桜とクランベリーのバターサンド（3個入り） \2,000

桜のリキュールでマリネしたドライクランベリーを、桜香るフレッシュバターのバタークリームに混ぜ込み、サブレでサンド。高い人気を誇るバターサンドの春限定バージョンです。

左上：桜のブランマンジェ 右上：桜とクランベリーのバターサンド 中央下：桜の枯山水ティラミス（いずれもイメージ）

〇 シーズナルクッキー缶～Spring～

ウェスティンホテル東京のペストリーシェフ監修による、数量限定のアソートクッキー缶をご用意しました。ルビーチョコレートのほのかな酸味とクランチの食感が楽しめる「桜クランチ」や、ホロホロ食感の「桜スノーボール」などの桜の香りをまとったクッキーや、若芽を思わせるグリーンが鮮やかな「抹茶チョコ」など、春をイメージした6種類のクッキーを可愛らしい缶に詰め合わせました。

シーズナルクッキー缶～Spring～（イメージ）- 期間：2026年3月16日（月）～4月30日（木）- 時間：10:00～20:00- メニュー名・料金（税・サービス料込）：シーズナルクッキー缶 ～Spring～ \3,200- 販売：ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」1Fオンラインショップ： https://westintokyoshop.com/products/westinシーズナルクッキー缶-spring(https://westintokyoshop.com/products/westin%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E7%BC%B6-spring)

内容：黒糖、抹茶チョコレート、桜スノーボール、苺チョコレート、桜クッキー、桜クランチ

※数量限定のため、期間中でもなくなり次第終了となります

ご予約・お問い合わせ：ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」（1F） Tel.03-5423-7665

HP：https://www.patisseriebywestintokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-patisserie/reserve

※メニュー内容や販売期間、営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

営業時間について：https://westintokyoshop.com/pages/info

