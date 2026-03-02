sixbond株式会社が運営するYouTubeチャンネル刷新。観光紹介から「日本の技と心」の記録へ、「縁匠 -ENSHOW-」3月始動。世界発信を希望する取材先を募集

sixbond株式会社

失われゆく日本の「技」を、映像の力で未来へつなぐ

YouTubeチャンネル：ENSHOW

これまで当チャンネルでは、日本各地の秘境や観光地をキャストと共に紹介してまいりました。しかし、取材を通じて地域の深層にある「人」や「技術」の魅力に触れる中で、日本の伝統産業が抱える深刻な課題に直面しました。 伝統工芸産業の従事者数はピーク時の約5分の1（1979年比81%減）、生産額も約8割減と長期的な縮小傾向にあります。一方で、訪日外国人旅行者数は過去最高レベルに達し、日本の独自文化への関心はかつてないほど高まっています。

出典：経済産業省・伝統的工芸品産業振興協会





そこでこの度、チャンネルの方針を大きく転換し、キャストを排した硬派なロング動画形式で、職人や文化人の「技」と「哲学」に焦点を当てたドキュメンタリーチャンネル「縁匠 -ENSHOW-」としてリブランディングいたします。

「縁匠 -ENSHOW-」のコンセプト

新チャンネルでは、単なる工程紹介にとどまらず、以下の3つの価値を提供します。

第一弾公開：刀匠の「鉄と炎」の対話を記録

- 技と想いの記録- 表面的な美しさだけでなく、職人の手捌きや道具との対話、そしてその仕事に込めた哲学や魂までを丁寧に映像として記録します。- 世界への発信- 英語字幕を付与し、言語の壁を越えて世界中へ配信します。職人としての姿勢や考え方を届けることで、グローバルな共感を生み出します。- 後継者との縁- 映像を通じて仕事の魅力や深淵さを伝えることで、志を持った後継者候補との出会いを創出し、技術継承を支援します

リブランディング第一弾として、刀匠・國壽氏（https://www.kunihisa-katana.com/）の作刀風景を公開いたします。火花散る鍛錬の様子や、極限まで研ぎ澄まされた精神性を、余計な演出を削ぎ落とした映像美で表現しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=t6x0VwkNP1Q ]

【取材先募集】あなたの「技」と「想い」を撮らせてください

「縁匠」では、現在、取材させていただける職人、技術者、文化人の方を広く募集しています。 金銭的な対価ではなく、映像による「世界との縁」「後継者との縁」をお届けします。

＜取材・制作のメリット＞

・ 世界へのPR： 英語字幕付きでYouTubeにて世界公開されます。

・ 映像データ提供： 完成した高クオリティな映像は、ご自身のPRや記録用としてご活用いただけます。

・ 安心の撮影体制： 門外不出の技術や秘伝、公開を望まない内容は撮影・公開いたしません。公開前に必ず編集内容をご確認いただけます。

＜募集対象＞

・ 伝統工芸士、職人、技術者の方

・ 地域に根ざした文化活動を行っている方

・ 上記のような方をご存知の自治体・団体様

※お顔出しは必須ではありません。手元のみの撮影も可能です

sixbond株式会社について

会社名：sixbond株式会社

所在地：東京都品川区東五反田2-8-8 FLEZIO五反田ビル3階

事業内容：広告代理事業、SNS運用支援、映像制作 ほか

URL：https://sixbond.co.jp/

お問い合わせ：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwbZ9V-D6mG92d67KUqBpJ2eKRTxVLSX4mqchn4tTd5PUQuQ/viewform