【大丸下関店】北海道生まれ、下関育ちの画家「市川武の世界」を美術画廊にて開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

3月の美術画廊では「市川武の世界」を開催いたします。2期に分けての開催です。［第1期］風景画：3月3日(火)→3月9日(月)、［第2期］新作画：3月10日(火)→3月17日(火)

悲しみ、愛、夢、希望、人生とは？と自身に問う、市川武「ヒューマニティ(ハート)アート」

［第1期］17点、［第2期］15点、あわせて32点を展示販売いたします。

市川武「セーフティドライヴ」市川武「Lovely planet」市川武「My pride」

市川武「cheer up-III」市川武「春暁」市川武「関門の旭光」

市川武プロフィール

北海道生まれ、下関育ち。1990年デザイン事務所「AXIS(アクシス)」を設立。グラフィックデザインを中心に、全国誌のイラストや挿絵を手掛けるなど幅広いステージで活躍。2005年、「急性骨髄性白血病」の宣告を受け即入院。無菌室の中で憔悩する日々。迫り来る死の恐怖と戦いながら「生きたい」と切に願った。その生への執着心が奇跡的な回復力を生み半年後に退院。その後、自らの体験による生命の尊さ、愛やおもいやりの大切さ、そして、日々楽しく笑顔で過ごそうという想いを描き始める。2008年末よりオイルパステル画の個展を各地で開催。2009年8月、日本テレビ「24時間テレビ 愛は地球を救う」のKRY山口放送枠より出演。2011年、脳梗塞を患うも治療のおかげで退院。アクリル、オイルパステルで悲しみ、愛、夢、希望、人生とは？と自身に問いかけ描く「ヒューマニティ(ハート)アート」-「市川武の世界」を全国各地で開催。

大丸下関店3階 美術画廊 ART gallery

【開催概要】

タイトル：「市川武の世界」(入場無料)

会期：2026年3月3日(火)→3月17日(火)10:00-18:00 ※最終日は16:00閉場

［第1期］風景画：3月3日(火)→3月9日(月)

［第2期］新作画：3月10日(火)→3月17日(火)

◎作家在廊予定日

3月3日(火)、7日(土)、8日(日)、9日(月)、10日(火)、14日(土)、15日(日)、17日(火)

大丸下関店3階美術画廊 山口県下関市竹崎町4-4-10(JR下関駅すぐ)

【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】

〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10、JR下関駅すぐ

大丸下関店代表電話番号：050-1783-1000

HP:https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/

Instagram:https://www.instagram.com/daimarushimonoseki/

Facebook:https://www.facebook.com/daimaru.shimonoseki

X:https://twitter.com/daimarushimo